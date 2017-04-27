27.04.2017

Эх, дороги

Заявив так, жители села Водяно-Лорино Еланецкого района дали три дня на принятие решений чиновникам по поводу ремонта проходящего через их село участка дороги Николаев – Кропивницкий. Они пообещали, что перекроют трассу, если их требование не услышат.

Пока готовится только проект…

–ПОСЛЕ того как ямы на дороге здесь засыпали песчано-щебеночной смесью, перемешанной с какой-то грязью, в селе стало невозможно дышать в сухую погоду. Проезжающие машины поднимают столбы едкой пыли, от которой трескаются губы, печет в горле, становится трудно дышать. У детей сопли, кашель. Иногда даже приходится отменять занятия в школе, в детсаду не решаются выводить ребятишек на прогулку, – рассказывали жители Водяно-Лорино.

Об этой беде селяне сообщили руководителям облсовета, облгосадминистрации, премьер-министру Владимиру Гройсману. Однако чиновники, которым поручалось готовить ответы на эти жалобы, говорили, что надо подождать.

И вот когда водянолоринцы уже были доведены до точки кипения, в селе появились глава Еланецкого райсовета Василий Богданцев, глава райгосадминистрации Елена Посашкова, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко, сотрудники полиции. Был составлен протокол на основании жалоб людей, требующих выяснить, по чьему распоряжению дорогу засыпали смесью, от которой поднималась пыль столбом, наносящая вред здоровью людей. Богданцев заявил: «Мы в прошлом году выделили деньги из районного бюджета, из бюджета сельских советов на ремонт этой дороги. Однако они не были использованы по назначению и вернулись обратно. Недавно райсовет зарезервировал в бюджете полмилли­она гривен на ремонт дорог по софинансированию, обратились по поводу критического состояния дорог к депутатам разных уровней и в правительство».

У Ткаченко во время объяснений с водянолоринцами произошел легкий конфликт, завершившийся тем, что бригада ремонтников начала засыпать и утрамбовывать дорогу переработанным асфальтом, который уже не будет источником пылевых бурь. Очевидно, читатель понимает, что улучшение «убитой» дороги произошло лишь в самом селе Водяно-Лорино. Ткаченко так и заявил, что кардинальных изменений на данной трассе пока не произойдет. В июне нынешнего года будет готов проект капитального ремонта этой дороги. Но в данный момент еще неизвестно, когда будут выделены деньги на осуществление этого проекта.

Заплаты не заменят капитальный ремонт

ПОСЛЕ того как угроза жителей Водяно-Лорино перекрыть трассу из-за пылевых бурь помогла привлечь внимание чиновникам к их проблемам, в других населенных пунктах тоже начали задумываться о подобных акциях. А депутат Еланецкого райсовета Андрей Демченко даже предложил на последней сессии ввести график перекрытия дорог, чтобы таким образом сельсоветы могли обращать на себя внимание областной Службы автомобильных дорог. Если, мол, каждый понедельник в первую неделю месяца где-то будет перекрываться дорога, то постепенно можно будет навести с ними порядок в районе. Конечно, это предложение было воспринято как шутка. А чтобы быть ближе к проблемам, волнующим людей, народные избранники решили провести выездные заседания в каждой громаде района.

Хотя дороги в Николаевской области относятся к числу чуть ли не худших в стране, в прошлом году здесь почему-то не смогли освоить большую часть из аккумулированных на их ремонт 600 миллионов гривен. Есть мнение, что «освоению» этих средств помешала усилившаяся борьба с коррупцией: в создавшейся ситуации стало трудно находить «специалистов», решающихся брать на себя ответственность за откаты. А пока в регионе процветает так называемый ямочный ремонт.

Ремонтники засыпают ямы смесью из щебня, песка, измельченного старого асфальта, битумной эмульсии. «Дорожники немного утрамбуют эту смесь, – говорит водитель-дальнобойщик Игорь Никулин. – Потом «подключаются» наши грузовики и вдавливают колесами заплаты глубже в шоссе. А через месяц-два старые ямы снова обнажаются, начинают «жрать» покрышки и уничтожать ходовую систему машин». «На всех типах дорог, а их на Николаевщине 4800 километров, упущены межремонтные сроки, – отмечает Сергей Ткаченко, четыре месяца назад ставший руководителем облавтодора. – Если положено раз в пятилетку менять дорожное покрытие, делать ремонты, значит, так и надо делать. Но государство финансирует данные потребности региона всего лишь на 8-10 процентов. Это и привело к катастрофическому разрушению дорог».

Дорожные проблемы начинаются с Киева

В НЫНЕШНЕМ году Службой автодорог на потребности области было заявлено семь миллиардов гривен. Но, по подсчетам губернатора Алексея Савченко, николаевские дорожники могут рассчитывать лишь на 720 миллионов гривен. Если депутаты Еланецкого райсовета, как мы уже отмечали, чтобы быть поближе к проблемам избирателей, решили проводить выездные заседания в громадах, то депутаты Николаевского облсовета хотят приблизить к проблемам региона Кабмин и провести в его стенах выездное заседание. Такое решение было принято на сессии облсовета, проходившей 30 марта. И произошло это потому, что премьер-министр Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян проигнорировали приглашение депутатов поучаствовать в определении четких мер для исправления катастрофической ситуации с состоянием проходящих через область автомобильных дорог государственного значения.

Выступая на сессии облсовета, народный депутат Украины Андрей Вадатурский подчеркивал, что дорожные проблемы в регионе берут начало от кадровых назначений, инициированных центральной властью: «И министр инфраструктуры Владимир Омелян, и Евгений Барах, бывший руководителем «Укравтодора», брали на себя прямую ответственность за принимаемые кадровые решения, которые не могли не повлиять на провал прошлогоднего строительно-ремонтного сезона». Депутаты считают, что в создавшейся ситуации необходим аудит деятельности Службы автодорог и ДП «Николаевский облавтодор» за 2016 год и первый квартал 2017-го. А общественники Николаевщины продолжают ставить свои подписи под электронной петицией президенту Укра­ины, требуя ввести уголовную ответственность за выпуск некачественного дорожного покрытия, а также за укладку его с нарушением технологии.



Николаевская область.