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27.04.2017 Реплика ЗНАЕТЕ, откровенно покоробило в текущей ленте новостей одно маленькое сообщение. «КИЕВ, 24 апреля – РИА Новости. Могилу выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве обокрали неизвестные, сообщается на сайте телеканала «Эспрессо». «Вандалы похитили бронзовые элементы с памятника Леси Украинки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении.

Хочется напомнить, что Леся Украинка (настоящее имя – Лариса Петровна Косач-Квитка) родилась 25 февраля 1871 в Новограде-Волынском, умерла 1 августа 1913 года в Грузии. Представляете, еще до революции, то есть к коммунистам даже отношения не имеет. А прославилась на весь мир, как выдающаяся украинская поэтесса. Наряду с Шевченко и Иваном Франко ее имя золотыми буквами вписано в историю украинской культуры. Ее имя носит Национальный академический театр русской драмы в Киеве. Портрет Леси Украинки помещен на купюру номиналом 200 гривен, признанную самой красивой в мире. Могила поэтессы – памятник истории национального значения. В

1939 году был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте.

Каким же подонком надо быть, чтобы ради парочки купюр с портретом той же поэтессы разорить и осквернить ее могилу?! И здесь уже отмазку вроде «декоммунизации» своему жлобству не придумаешь. Это откровенная низость, тупость и безмозглое варварство, которое сейчас, как природный катаклизм, захлестнуло нашу страну. А еще – полнейшая безнаказанность за совершенную подлость. «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», – не смешите покойников. Уже даже они понимают абсолютную недееспособность «новых юных полицайчиков».

А что вы, собственно, хотели? Когда в стране беспощадно и целенаправленно уничтожают собственную историю и память; когда убийц, предателей и преступников назначают героями; когда человек с автоматом в руках чувствует себя властелином природы, тогда и национальное достояние растоптать – раз плюнуть.

Не удивлюсь, если увижу сообщение, что вооруженная группа неизвестных ограбила средь бела дня Киево-Печерскую лавру или Святую Софию! Вполне логичный шаг после Вечного огня и могилы Леси Украинки. Беззащитных памятников-то почти не осталось. Гуляй, хлопцы! Украина платит!

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