Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Лотерейное проклятье

27.04.2017 В случае большого выигрыша в лотерею не спешите радоваться и мечтать о том, как потратить свалившиеся на голову миллионы. Помните: рядом с удачей всегда присутствует лотерейное проклятие. ПСИХОЛОГИ давно заметили, что не у всех обладателей счастливых лотерейных билетов хорошо складывается жизнь. У некоторых «везунчиков» после крупного выигрыша жизнь порой катится по наклонной. Существует множество примеров, когда люди, не сумев справиться с давлением, вызванным вниманием средств массовой информации, подвергались так называемому лотерейному проклятию.

Самый абсурдный случай произошел в Италии в 2008 году, где одна женщина вы­играла в местную лотерею почти 130 милли­онов долларов. После этого некие активисты развернули шумную кампанию, требуя от правительства забрать деньги в пользу государства. Резонанс оказался таким, что перепуганная победительница решила отказаться от выигрыша, опасаясь преследований со стороны мафии.

Но даже если деньги и попадут к выигравшему их, это не означает, что он обогатится. Иногда джек-пот может даже навредить. Так произошло с безработной жительницей Уфы Надеждой Мухаметзяновой, которая выиграла в лотерею 29 миллионов 814 тысяч рублей. Члены ее семьи и представить себе не могли, как круто в один день изменится их жизнь. Элитные магазины, нескончаемая выпивка и еда, покупка нескольких автомобилей – казалось, всему этому не будет конца. Дети, поверив в удачу, целыми днями просиживали у игровых автоматов. Но… Через 5 лет после выигрыша от нервного потрясения и непривычного ритма жизни Надежда скончалась.

Иногда некоторые «новые миллионеры» просто не знают, что делать со свалившимися на них огромными деньгами. Житель Пенсильвании Бад Пост, выигравший 16 миллионов долларов, через три месяца оказался банкротом, его долг составил 500 тысяч долларов. За две недели он умудрился растратить все деньги на автомобили, двухмоторный самолет, рестораны и алкоголь. Умер он нищим, сказав незадолго до смерти мудрые слова: «Все мечтают выиграть. Но никто не представляет, какой кошмар их ожидает».

Организаторы лотереи провели исследование, согласно которому победителям требуется около полугода на то, чтобы привыкнуть к новому образу жизни. И практически у всех из-за большого количества денег начинаются проблемы в личной жизни.

Джейн Парк, самая молодая победительница лотереи, подала иск на организаторов, утверждая, что ее жизнь была в 10 раз лучше до того, как она получила огромный выигрыш.

Американская пара Эдриан и Джиллиан Бейфорд несколько лет назад выиграли почти 190 миллионов долларов, а спустя год развелись. В общем, чем больше денег, тем больше проблем.

…Выиграв 20 миллионов долларов в лотерее, немолодой уже Джеффри Дампьер решил изменить жизнь своей семьи к лучшему. Однако у его невестки Виктории на этот счет были совсем иные планы. Она и ее бойфренд похитили Дампьера и убили выстрелом в голову. Суд обвинил их в преднамеренном убийстве и приговорил к пожизненному заключению.

В 1997 году некий проповедник Харрелл выиграл в техасской лотерее 31 миллион долларов. После этого многие друзья и родственники стали просить его о финансовой помощи. Священник щедро одалживал деньги, но назад их не получал. Вскоре от его богатств не осталось и следа, а жена через суд добилась развода. Из-за стресса Харрел покончил жизнь самоубийством. Все это произошло менее чем за два года с момента выигрыша джекпота.

Именно эпидемия разводов и смертей счастливых обладателей многомиллионных выигрышей в лотерею заставила заговорить о лотерейном проклятии. Часто бремя богатства превращается для многих в тяжелый груз, который далеко не всем по плечу.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия