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Выпуск № 48 от 27 апреля 2017 г.
 
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  Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Спортивный дневник

27.04.2017
В КЛУЖЕ (Румыния) на чемпионате Европы по спортивной гимнастике вновь свой высокий класс подтвердил олимпийский чемпион, победитель Кубка мира Олег Верняев.

Начал он с победы в многоборье. Несмотря на то, что при выполнении вольных упражнений Олег упал и стал всего лишь тринадцатым, в других видах ему удалось обойти всех соперников, набрав в сумме 85,866. Он опередил россиянина Артура Далалояна (85,498) и британца Джеймса Холла (84,664).
При этом Верняев показал лучшие результаты в упражнениях на коне и на кольцах. Так что в финалах отдельных видов Олег завоевал еще две награды, но…на других снарядах: «золото» на своих любимых брусьях (15,466) и «бронзу» – в опорном прыжке (14,649).
«Я доволен тем, что сделал, это было легче, чем два года назад. Потому что чувствовал себя более сосредоточенным. Мне нечего было терять, ведь я был больным в течение двух недель, и подготовка оказалась не такой, какой должна была быть. Теперь с нетерпением жду чемпионата мира», – прокомментировал свое выступление Верняев.
Еще одну медаль принес Украине Игорь Радивилов, ставший бронзовым призером в упражнениях на кольцах (15,033).

 

Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
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