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27.04.2017 Хоккей В матче 3-го тура чемпионата мира в Дивизионе А1 сборная Украины встречалась с командой Австрии.

НА ПРОТЯЖЕНИИ последних 13 лет австрийцы регулярно квалифицировались в топ-дивизион, после чего вновь понижались в классе. «Качели» остановились лишь в прошлом сезоне, когда они задержались в дивизионе A1 на второй год. Сборную Австрии можно назвать представителем самой хоккейной страны, где ныне зарегистрировано около 9000 хоккеистов, что является 0,1 процента от всего населения.

Игроки сборной Австрии в основном выступают в местном чемпионате, но есть представители шведской и швейцарской лиг. Отметим, что не смогут помочь австрийцам в Киеве три их посланца в НХЛ. Форвард Грабнер в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» играет в плей-офф Кубка Стэнли. Другие известные нападающие – Раффль из «Филадельфии» и Ванек из «Флориды», несмотря на невыход своих клубов в плей-офф, в лагерь сборной не приехали.

В чемпионатах мира сборные Украины и Австрии пересекались восемь раз, и статистика личных встреч на стороне наших визави, одержавших семь побед. Единственный раз мы были сильнее (2:0) в 2001 году, когда еще играли в высшем дивизионе...

Этот матч стал для подопечных Савицкого очередным поединком в борьбе за выживание. Турнирная ситуация вынуждала наших хоккеистов играть только на победу. Однако австрийцы с первых минут обрушили шквал атак на ворота сборной Украины. Дважды по ходу первой 20-минутки наша команда играла в формате «3 на 5». Тем не менее в воротах творил чудеса Захарченко, отра­зивший 20(!) бросков, а однажды на помощь ему пришла штанга. Наша же сборная нанесла первый точный бросок лишь на 12-й минуте. Вторую треть поединка украинцы провели активнее, чем первую. По два раза команды были в меньшинстве. Но мы при численном преимуществе действовали беззубо: первый двухминутный отрезок завершился одним опасным броском, второй – вообще без бросков.

Зато сборная Австрии своим шансом воспользовалась сполна. Последовал бросок от синей линии, а Захарченко был закрыт сразу двумя соперниками. Один из них, Вогер, сумел подставить клюшку и переправить шайбу в сетку ворот. Третья 20-минутка прошла уже под диктовку хозяев, но пробить голкипера Штаркба­ума они так и не сумели – 0:1.



Результаты остальных матчей:

Венгрия – Австрия 1:3

Казахстан – Польша 1:0 (ОТ)

Венгрия – Южная Корея 1:3

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