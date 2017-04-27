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27.04.2017 В столичном центре современного искусства «М-17» состоялся финальный этап Национального проекта «Красота ради добра». ГЛАВНЫМИ действующими лицами феерического мероприятия стали народный художник Украины Владимир Козюк и десять писаных красавиц – «Мисс Украина» разных лет.

Объединив творческие усилия, они в течение получаса написали картину, которая тут же была продана на благотворительном аукционе за 40 тысяч гривен. Деньги переданы представителю детского отделения столичного Института сердца, которым руководит знаменитый кардиохирург Борис Тодуров.

Сумма невелика, однако, как минимум, ее достаточно для того, чтобы спасти хотя бы одну жизнь. По словам Бориса Тодурова, чтобы сделать операцию на сердце, нужен оксигенатор за 10-12 тысяч гривен, клапан ценой от 15 до 20 тысяч гривен, шовный материал, каждая нитка которого стоит от 60 до 100 гривен. Чтобы только остановить сердце для операции, нужно прокачать через него раствор, один флакон которого стоит 3500 гривен.

Участие обаятельных мисс в процессе создания картины было, конечно, условным. На самом деле каждая красавица добавила к ней всего несколько мазков.

И всего десять минут понадобилось Владимиру Козюку, чтобы завершить полотно. Пейзаж получился довольно симпатичным.

А «Книга рекордов Укра­ины» пополнилась новой строкой – «Написание картины для благотворительного аукциона одновременно десятью «Мисс Украина».

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