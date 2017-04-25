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25.04.2017 Хоккей В минувшую субботу в киевском Дворце спорта стартовал очередной мировой форум в дивизионе А1.

НАПОМНИМ, что наша команда завоевала право участвовать в соревнованиях нынешнего формата, став победителем дивизиона В1 в апреле 2016 года в Хорватии. По сравнению с составом годичной давности тренерский штаб, в основном из-за травм, не смог получить в свое распоряжение порядка 30 процентов исполнителей. Среди них защитники Романенко, Исаенко, Андрейкив, форварды Захаров, Шафаренко, Петрухно и Михнов. А нападающие ХК «Сочи» Падакин и «Кунлунь Ред Стар» Поникаровский, а также вратарь «Медвешчака» Гайдученко отказались играть в составе сборной Украины. Хоккеисты решили не получать статус легионера и не рисковать здоровьем после сезона в КХЛ.

В матче открытия нашу сборную экзаменовала команда Венгрии. Игра началась нервно, ошибались игроки обеих команд. Но первая шайба была забита украинским хоккеистом – Кузьмик прокатился за воротами и бросил с очень острого угла, но шайба после рикошета оказалась в воротах. Венгры отыгрались менее чем за минуту – 1:1. Второй период начался с неприятности – уже через 20 секунд после сирены мы проигрывали. Однако вскоре подопечные Савицкого переломили ход игры. Сначала Буценко выравнял положение, использовав численное преимущество, а под занавес второй 20-минутки он же оформил дубль, выведя сборную Украины вперед – 3:2. Но на заключительную треть встречи нашим хоккеистам элементарно не хватило сил. Более молодая сборная Венгрии владела заметным преимуществом и в течение нескольких минут повела в счете. На последней минуте украинцы остались в меньшинстве, но тренеры сняли голкипера. Увы, чуда не произошло. Наоборот, гости сумели забросить шайбу в пустые ворота – 3:5.

Следующими нашими соперниками стали поляки. Для обеих команд матч был едва ли не ключевым с точки зрения сохранения прописки в Дивизионе А1.

Первый период в целом прошел в равной борьбе. Правда, мы, как и в поединке с венграми, проигрывали вбрасывания, зато наконец-то превзошли визави по броскам. Один раз имели численное преимущество, но ничего опасного у ворот соперника создать не смогли. А поляки свой шанс использовали. За минуту до первого перерыва Победоносцев нарушил правила и отправился на скамейку штрафников. За 4 секунды до сирены Маласински сумел пробить нашего голкипера. Вторая треть игры началась под диктовку сборной Польши, однако к середине периода украинцы сравняли счет. Сделал это Благой. Третий период стал решающим, но его, как и в предыдущем поединке, мы проиграли, пропустив единственную шайбу от Капицы. Хотя в конце матча вновь сняли вратаря, обрушили шквал атак на ворота соперника, но подопечные Плахты выстояли. В итоге – 1:2, и сборной Украины теперь нужно совершить чудо, чтобы остаться в этой группе на следующий год.

Результаты остальных матчей: Южная Корея – Польша – 4:2, Австрия – Казахстан – 2:3, Казахстан – Южная Корея – 2:5.

Последний матч второго тура Венгрия – Австрия закончился вчера вечером уже после подписания номера в печать.

Сегодня в матче третьего тура сборная Украины померяется силами с командой Австрии.

Алексей Юрченко.

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