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25.04.2017 Еврокубки В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка полуфинальных пар обоих еврокубковых турниров. Лига чемпионов

«Реал» – «Атлетико» 2 и 9 мая,

«Монако» – «Ювентус» 3 и 10 мая.

Начало матчей в 21 час 45 минут.

Вряд ли стоит говорить, что оба мадридских клуба имеют богатую историю противостояний. А в еврокубках они встречались семь раз: четыре победы на счету «Реала», одна – у «Атлетико».

Несколько фактов. «Реал» после поражения от «Барселоны» (0:2) в первом полуфинальном матче ЛЧ-2010/11 не проиграл ни одного из семи матчей против испанских клубов в еврокубках. «Реал» в седьмой раз подряд пробился в 1/2 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» не проиграл ни одного из пяти домашних матчей в 1/2 финала Кубка чемпионов/Лиги чемпионов.

«Монако» и «Ювентус» встречались в еврокубках четыре раза: дважды побеждал «Юве», один раз – «Монако».

Несколько фактов. «Монако» проиграл все четыре еврокубковых полуфинала, в которых встречался с представителями Италии. «Старая синьора» может выйти в финал престижнейшего еврокубка в девятый раз; на счету «Монако» пока одно участие в решающем матче.

Лига Европы

«Аякс» – «Лион»,

«Сельта» – МЮ.

Первые матчи пройдут на поле клуба, указанного первым.

Поединки состоятся 4 и 11 мая в 22 часа 05 минут.

«Аякс» и «Лион» встречались в еврокубках четыре раза: дважды побеждал «Аякс», а две встречи завершились вничью.

Несколько фактов. «Аякс» – единственная команда из числа полуфиналистов, которая уже выигрывала этот еврокубок. Из восьми клубов, перешедших в Лигу Европы после групповой стадии Лиги чемпионов, только «Лион» продолжает борьбу за трофей. «Аякс» не выиграл ни одного из последних пяти матчей против французских клубов, «Лион» не проигрывал в восьми последних матчах против представителей Нидерландов.

«Сельта» и МЮ раньше в еврокубках не встречались.

Кубок УЕФА/Лига Европы – единственный крупный клубный турнир УЕФА, который пока не выигрывал «Манчестер Юнайтед». Галисийцы проиграли три последних матча английским клубам.

МЮ трижды встречался в полуфинале Кубка чемпионов с испанскими клубами и дважды проходил в финал, который затем выигрывал.

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