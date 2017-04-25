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25.04.2017 Лига Европы Ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы еще раз переполовинили состав претендентов на второй по значимости футбольный трофей Европы. КАК и ожидалось, во всех четырех матчах борьба получилась на редкость упорной. Трижды все решалось в дополнительное время, причем в Стамбуле дело дошло до послематчевых пенальти. Только в Генке все определилось в основное время, «Сельте» хватило ничьей. Голы забили Троссард и Систо.

В Манчестере уже на 10-й минуте, как и в первом матче, отличился Мхитарян. Но еще в первом тайме счет сравнял Анни. Второй тайм оказался безрезультатным, а его концовка была омрачена неприятным инцидентом.

35-летний Ибрагимович неудачно приземлился на газон после борьбы за верховой мяч и травмировал колено. По предварительным прогнозам медиков, для восстановления Златану потребуется несколько месяцев, и он не сможет вернуться на поле до января следующего года. Более того, травма может привести к завершению карь­еры шведа, так как его контракт с МЮ заканчивается в конце сезона.

Однако и без Златана «красные» справились – решающий судьбу противостояния гол забил Рашфорд.

Был близок к успеху «Шальке 04», не только сравнявший счет по итогам двух встреч с «Аяксом» – голы забили Горецка и Бургшталлер. Хозяева даже вышли в дополнительное время вперед (Калиджиури). Но роковым для них стал второй тайм дополнительного времени, когда у гостей отличились Виргевер и Юнус.

«Чтобы переварить это поражение, у нас уйдет несколько дней, – отметил главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль. – Игроки выложились без остатка, они забили необходимое количество голов, но этого оказалось недостаточно. Мне не в чем их упрекнуть».

Наибольшую интригу вызывал матч в Стамбуле – точнее, какие меры примет УЕФА после беспорядков в Лионе. Напомним, французская сторона настаивала на проведении матча при пустых трибунах. Но решение оказалось соломоновым: оба клуба оштрафованы на 100 тысяч евро. Кроме того, для обоих введен двухлетний испытательный срок. Любой новый инцидент в течение этого периода повлечет дисквалификацию в еврокубках на один сезон.

Французы согласились с вердиктом, а турки сочли его «предвзятым». «Бешикташ» назвал решение УЕФА об условной дисквалификации «скандальным» и собирается его оспорить.

В итоге «Лион» оказался один на один со сверхмотивированным соперником и считающимся самым шумным стадионом Европы «Водафон Ареной». Дело в том, что клуб принял решение не организовывать выезд болельщиков на ответный матч. Также в соответствии с пожеланием французского МИДа не взяли ни VIP-болельщиков, ни спонсоров. К тому же перед матчем нервы игрокам потрепали турецкие ультрас, запускавшие пиротехнику и распевавшие песни возле отеля, где остановился «Лион».

Но, несмотря на невероятное турецкое давление, французы успешно отбились в основное время. На «дубль» Талиска, признанного лучшим игроком прошлой недели в Лиге Европы, они ответили голом Ляказетта. Овертайм успеха не принес никому.

Все решалось в серии пенальти. До счета 6:6 команды шли вровень, потом дважды не реализовали пенальти турки и один раз французы. А завершающую точку поставил капитан «Лиона» Гоналон.



Результаты ответных матчей:

«Манчестер Юнайтед» –

«Андерлехт» 2:1 (1:1),

«Шальке 04» – «Аякс» 3:2 (0:2),

«Генк» – «Сельта» 1:1 (2:3),

«Бешикташ» – «Лион» 2:1,

по пенальти 6:7 (1:2).

В скобках указан результат первого матча.

Жирным шрифтом выделены клубы, вышедшие в полуфинал.

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