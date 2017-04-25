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25.04.2017 Культура Большой праздник музыки и пения подарили жителям и гостям Северодонецка артисты Луганской областной филармонии.

СО СЦЕНЫ местного музыкального училища звучали произведения Лысенко, Штрауса, Ревуцкого, сыгранные академическим симфоническим оркестром Луганской филармонии, а также арии из опер в исполнении ее солистов – лауреатов международных конкурсов и фестивалей Елены Босенко (сопрано) и Игоря Новикова (тенор). Руководил музыкантами и певцами почетный главный дирижер Луганской областной филармонии Курт Шмид. Он автор композиции «Северодонецкая весна», посвященной шахтерскому краю и также звучавшей в концерте.

Этот музыкант уже полтора десятилетия сотрудничает с донбасским творческим коллективом. Все началось с концертов, которые он давал в Украине в 2002 году. Тур охватывал Львов, Одессу, Черновцы, Ялту и Луганск. Оркестр Луганской филармонии долгое время не имел шеф-дирижера. И австрийскому виртуозу предложили занять вакантную должность. Гость, планировавший завершить работу в Вене, принял предложение луганчан.

«Для меня украинский оркестр был как спящая принцесса, которую нужно разбудить», – вспоминал дирижер «Венского Штраус гала оркестра». С этой задачей он быстро справился. Уже через год луганские артисты давали концерты в городах Австрии, хотя ранее не выезжали на гастроли за границу.

Военные действия на востоке Украины заставили коллектив Луганской областной филармонии изменить местонахождение. Два года назад он почти в полном составе перебрался в Северодонецк. Здесь артисты проводят репетиции и выступают на сцене музыкального училища имени Сергея Прокофьева. Только в прошлом месяце оркестр подарил поклонникам оперного искусства несколько сюрпризов. Пожалуй, самым замечательным был премьерный концерт «Вива опера», в котором звучали увертюры и арии из популярных итальянских опер.

А несколько ранее меломаны имели возможность услышать и украинскую программу в исполнении академического симфонического оркестра Луганской областной филармонии. Под управлением приглашенного из Львовской областной филармонии дирижера Назара Яцкива были исполнены лучшие произведения отечественной классики. Оркестр представил слушателям музыку Дмитрия Бортнянского, Максима Березовского, Бориса Лятошинского, Юлия Мейтуса, Константина Данькевича. В концертной программе выступали солисты Николай Губчук (баритон), который поет на оперных сценах и в концертных залах Украины, Германии, Нидерландов, Бельгии и Польши, а также лауреат международных конкурсов Ксения Бахритдинова (сопрано) из Харьковского национального театра оперы и балета имени Лысенко.



Северодонецк.

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