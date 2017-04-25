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25.04.2017 Премьер-лига Самым популярным в 26-м туре стал счет 1:0, зафиксированный четырежды. В том числе и в центральном матче тура «Динамо» – «Шахтер» преимущество победителя было минимальным.

ПУСТЬ не обижаются болельщики «Динамо», но на сегодняшний день экс-дончане все же сильней киевлян: и по мастерству футболистов, и по организации игры, и по сыгранности атаки, что и привело к голу Феррейры. А у «бело-голубых» очень проблемная оборона и в атаке нет необходимой слаженности.

Вообще матч получился на удивление малоэмоциональным, непохожим на все предыдущие. Возможно, это обусловлено тем, что вопрос о первом и втором месте закрыт. Или игроки уже «наелись» футбола, оставив амбиции на следующий сезон. Достаточно отметить грустную статистику ударов по воротам: «Динамо» – 2 (один в створ), «Шахтер» – 5 (2).

Наиболее позитивным моментом поединка стала заполняемость трибун. Киевские болельщики установили рекорд посещаемости нынешнего сезона – 51 730 человек.

«Хочу поблагодарить пришедших на стадион болельщиков. Они показали, что футбол в Украине есть. И наш чемпионат им не безразличен. Думаю, это увидели и мои футболисты, – отметил главный тренер «Динамо» Сергей Ребров. – Обе команды показали достойную игру. Увы, мы проиграли, но по отдаче и желанию играть в футбол у меня к ребятам претензий нет. Наше преимущество во втором тайме показывает, что команда на правильном пути. Да, проиграли. Уступили сильной и достойной команде – сегодня «Шахтер» не позволил нам нанести большое количество ударов по своим воротам».

Неприятный осадок оставил такой итог матча – три игрока «Динамо» травмировались в поединке с «Шахтером». У всех – повреждение носа. Сообщается, что у Антунеша и Кадара сильные ушибы, у Дениса Гармаша – подозрение на перелом. Но никакой реакции арбитров на эти эпизоды не последовало.



Результаты матчей 26-го тура:

«Динамо» – «Шахтер» 0:1,

«Днепр» – «Ворскла» 2:0,

«Александрия» – «Олимпик» 1:0,

«Сталь» – «Звезда» 1:0,

«Карпаты» – «Волынь» 1:0,

«Заря» – «Черноморец» 1:2.



Расписание матчей 27-го:

29 апреля

«Звезда» – «Карпаты» 14.00,

«Сталь» – «Ворскла» 17.00.

30 апреля

«Волынь» – «Днепр» 14.00,

«Олимпик» – «Заря» 14.00,

«Шахтер» – «Александрия» 17.00,

«Черноморец» – «Динамо» 19.30.

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