25.04.2017

Событие

20 апреля в столичном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялась первая церемония вручения Национальной кинопремии «Золота дзиґа». Лучшим фильмом года признана мелодрама Тараса Ткаченко «Гнездо горлицы», ставшая в придачу обладателем наибольшего количества наград в других номинациях.

Тема украинского «Оскара» назрела

Премия была учреждена в этом году. Подготовительная работа к церемонии и процедура отбора претендентов на победу прошли в довольно сжатые сроки. Впервые о новой награде в украинском кинематографе было объявлено 20 февраля. «Пришло время, чтобы и у нас был наш собственный украинский «Оскар» Таким образом мы хотим популяризировать украинское кино, «подсветить» наших актеров, режиссеров, продюсеров, со­здать дополнительный стимул для деятелей отечественного кино», – сказала тогда застрельщик идеи президент Международного кинофестиваля в Одессе Виктория Тигипко

По ее словам, в прошлые годы фильмов в Украине было совсем мало, затем ситуация стала улучшаться, а в 2016 году в национальном конкурсе ОМКФ уже было 258 украинских картин – 30 полнометражных и 223 короткометражных. В краткие сроки была основана Национальная киноакадемия, избран «дзиговский» комитет и сформирован список претендентов на премию. На все про все ушло всего два месяца.

И вот сегодня уже известны лауреаты первой национальной премии в четырнадцати учрежденных киноакадемией номинациях, включая специальную «За особый вклад в развитие украинского кино», которая была вручена народной артистке Украины Ларисе Кадочниковой.

Триумф «Гнезда горлицы»

Безусловным триумфатором премии стал фильм Тараса Ткаченко «Гнездо горлицы». Он забрал награды в шести номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса» (Римма Зюбина», «Лучший актер» (Виталий Линецкий – посмертно), «Лучшая актриса второго плана» (Наталья Васько), «Лучший актер второго плана» (Николай Боклан).

Успех «Горлицы» был ожидаемым. Именно она стала победителем национального конкурса и обладателем второго приза в международном конкурсе на прошлогоднем Одесском кинофестивале. Картина поднимает одну из острейших тем украинских реалий – не теряющую своей актуальности тему вынужденной эмиграции украинцев в поисках работы.

«Гнездо горлицы» не просто показывает болезненную экономическую ситуацию в Украине, но и на конкретном примере демонстрирует непростые отношения в результате распада семьи.

Две «Дзиґи» получил фильм Елены Демьяненко «Моя бабушка Каплан» в номинациях «Лучший художник-постановщик» (Александр Батенев, Сергей Бржестовский) и «Лучший сценарист» (Елена Демьяненко, Дмитрий Томашпольский).

Среди лауреатов также короткометражный игровой фильм «Кровянка» (режиссер Аркадий Непиталюк), анимационный фильм «Никита Кожемяка» (режиссер Манук Депоян), документальный фильм «Главная роль» (режиссер Сергей Буковский). Лучшим композитором названа Алла Загайкевич («Живая ватра»), лучшими операторами-постановщиками стали Никита Кузьменко и Александр Поздняков («Живая ватра»).

Есть над чем работать

Первая страница истории «Золотої дзиґи» перевернута. Хочется надеяться, что в будущем среди ее лауреатов появятся по-настоящему великие фильмы (о величии нынешних говорить пока рановато). Кроме того, Национальной киноакадемии нужно серьезно подумать о формате самой церемонии награждения. Первый, как говорится, блин показался очень далеким даже не от совершенства, а просто от приличного уровня. Нужно смелее отходить от голливудских лекал, в плену которых пребывали постановщики торжественного действа. Если честно, ведущий и многочисленные спикеры просто «забодали» параллелями с оскаровской церемонией и оскаровскими штампами как в оборотах речи, так и в поведении. Торжеству катастрофически недоставало динамики и оригинальности. Слишком скромным был выбранный для него зал. Временами казалось, что все происходит где-то в заштатном сельском клубе – и по форме, и по содержанию. Словом, есть над чем работать.