Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Враг не дремлет…

25.04.2017 Ваше здоровье «На коже и в кишечнике человека обитает около тысячи видов бактерий. Одни из них – друзья нам, другие – смертельные враги», – говорит врач-инфекционист Зинаида ЛЕБЕДЕНКО. –ЗИНАИДА Андреевна, некоторые наши читатели, например, Ирина Толкачева из Харькова, часто болеют ангинами, причем даже летом, и в связи с этим интересуются, как обезопасить себя от бактерий, вызывающих ангину.

– Сразу уточним, что ангину – опасное инфекционное заболевание – вызывают не только бактерии, но также вирусы и грибы. Половина всех случаев ангины вызвана стрептококком группы А, иногда совместно со стафилококком. Эти бактерии присутствуют в организме человека, даже если он здоров. Стрептококки и стафилококки обитают в дыхательных и пищеварительных путях, особенно в полости рта, носа, в толстом кишечнике. Пока мы здоровы и иммунитет достаточно крепок, стрептококки и стафилококки не могут активно размножаться. Но стоит переохладиться или перегреться, понервничать, не выспаться, перетрудиться – сила иммунитета падает, бактерии начинают активно размножаться, и мы заболеваем. Стрептококки и стафилококки могут вызвать не только ангину, но и скарлатину, пародонтит, бронхит, пневмонию, эндокардит, конъюнктивит, цистит.

– Как же человеку защититься от опасных бактерий?

– Условно патогенные бактерии, которые до поры до времени нам не вредят, всегда живут в нашем теле. Избавиться от них полностью невозможно, да и не нужно, потому что многие бактерии полезны. Они участвуют в переваривании пищи, синтезе витаминов, борьбе с инфекциями. Чтобы от бактерий (их называют микрофлорой организма) была одна лишь польза, нужно добиться, чтобы микрофлора была здоровой, то есть чтобы среди бактерий преобладали дружественные нам микроорганизмы, а вредные не развивались активно.

– Каким образом?

– Соблюдая личную гигиену и укрепляя иммунную систему. Что касается ротовой полости и профилактики ангин, нужно лечить больные зубы; после каждого приема пищи зубочисткой или зубной нитью удалять остатки пищи, чистить зубы, полоскать рот и избегать холодной еды, холодных напитков. Переохлаждение ротовой полости, снижая местный иммунитет, создает угрозу возникновения ангин. Даже летом.

– То есть если человек с больными зубами в жару выпьет холодной воды или съест мороженое, возможно заболевание ангиной?

– Да. Подобная ситуация может возникнуть и на коже. Приведу пример. У одной моей больной после мытья полов образовался гнойный нарыв на пальце правой руки. Как выяснилось, у нее сахарный диабет второго типа. Все хозяйственные дела Ирина (так зовут пациентку) выполняет без резиновых перчаток. И получилось вот что: условно патогенные бактерии, жившие на коже рук, при микротравмах, полученных во время мытья и стирки, проникли в находящиеся под кожей ткани. Из-за сахарного диабета иммунитет у Ирины ослаблен, вот и возникло воспаление на пальце.

– Что же вы порекомендуете нашим читателям во избежание подобных ситуаций?

– Во время работы по дому надо пользоваться резиновыми перчатками. Для более надежной защиты не мешает перед надеванием перчаток смазать руки специальным силиконовым кремом – он так и называется «Для защиты рук». Этот крем создает тонкую защитную пленку на коже, защищая от проникновения бактерий.

– Из Вишневого Киевской области – письмо в тему: «Лікувала жіночу хворобу, і після того не можу нічого їсти – організм ніякі харчі не сприймає. Що робити?» – спрашивает наша читательница Нина П.

– Вероятно, у Нины лекарственный дисбактериоз, когда под воздействием медицинских препаратов погибают полезные бактерии в желудочно-кишечном тракте, и пищу просто некому расщеплять. Надо обратиться к диетологу, к терапевту. Есть целая группа лекарств, позволяющих восстановить здоровую микрофлору.

– Сергей Николаевич О. из Киева пишет, что, по совету знакомого, две недели принимал таблетки от бессонницы. Сон не улучшился, а к этой проблеме добавилась еще одна – сильнейший понос…

– Понос (диарея), а иногда и запор сопутствуют лекарственному дисбактериозу. Этот недуг возникает, когда человек занимается самолечением или неправильно принимает лекарства. Чтобы восстановить полезную микрофлору в желудочно-кишечном тракте, полезно перейти на молочно-растительную диету. Простокваша, специальные кефиры помогают заселить организм бактериями, дружественными человеку.

– А йогурты?

– Я считаю, что кефир и простокваша полезней. Если любите йогурт, берите тот, у которого минимальный срок хранения. Если йогурт имеет длительный срок хранения, значит, в его составе есть консерванты. А они не полезны для бактерий, которые нужны человеку.

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