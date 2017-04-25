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25.04.2017 Жизнь как она есть Часто мы удивляемся, почему наши дети и внуки вырастают жестокими, циничными, жадными? Возможно, ответ на данный вопрос вы получите, прочитав эту зарисовку… СВЕТЛАНА Михайловна М. в студенческие годы играла в шахматы, участвовала в турнирах, получила первый разряд и пять лет подряд была чемпионкой одного из спортивных обществ. Выйдя на пенсию с должности менеджера, женщина заскучала, начала искать, где бы подработать. На сайте поиска вакансий женщина подала заявку на должность тренера по шахматам. Вскоре позвонила завуч одного из лицеев Галина Ивановна.

– Нам нужен тренер по шахматам, приезжайте, – сказала она.

Светлана Михайловна провела с учениками средних классов урок. Ребятам очень понравился новый тренер, они были в восторге от занятия.

– Шахматы мы любим, только тренеры у нас почему-то меняются каждый месяц, – рассказал один мальчик.

После занятия, когда ребята разошлись, завуч и Светлана Михайловна остались в кабинете одни.

– Сразу видно, что вы шахматы любите, и ребят тоже, – заявила Галина Ивановна. – Из вас получится хороший тренер. Давайте сделаем так: месяц вы у нас поработаете с испытательным сроком, без оплаты. И если вы нас не разочаруете, со следующего месяца мы будем вам платить пять тысяч гривен в месяц. Это хорошие деньги. Посчитайте сами: у вас всего два полуторачасовых занятия в неделю, получается четыре учебных часа. Это четверть ставки учителя, а мы вам будем платить как за полную ставку. Многие наши педагоги охотно согласились бы работать на вашем месте, да вот беда: нет в нашем коллективе таких опытных шахматистов, как вы. Ну что, согласны?

– Согласна, – кивнула головой Светлана Михайловна.

Быстро пролетел месяц. Тренер работала с любовью, творчески, ребята с нетерпением ждали занятий в шахматном кружке.

– А как же с оплатой? – напомнила завучу Светлана Михайловна. – Испытательный срок закончился. Если я вам подхожу, давайте уже работать с оплатой.

– Я поговорила с директором, – замялась завуч, – мы решили продлить испытательный срок еще на месяц. Поработайте пока без оплаты.

Тренер возмутилась и больше в лицей не пришла.

Через несколько месяцев Светлана Михайловна встретила на улице своего знакомого Игоря, тоже шахматиста-перворазрядника. Разговорились. Игорь рассказал, что примерно год тому назад пытался устроиться в лицей шахматным тренером.

– Но в этом лицее завуч-кидала, – сказал Игорь. – Зовут ее Галина Ивановна. Берет тренеров на работу с испытательным сроком, на месяц, без оплаты. А через месяц увольняет и другого человека приглашает на должность тренера. Там за год около десятка тренеров поменялось, и никому не заплатили ни копейки. Наверняка, ставку тренера завуч себе забирает или с директором делится. Чему доброму могут научить детей такие педагоги, если у них в душе ни совести, ни чести, а только лицемерие и жадность?

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