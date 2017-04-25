25.04.2017

Невероятно, но факт

12 августа 2013 года, отправляясь в полет на дельтаплане, французский кинорежиссер Томас Арно случайно приоткрыл завесу над одной из тайн ХХ века…

Полет на дельтаплане

РЕЖИССЕР был фанатом дельтапланеризма и мечтал с высоты птичьего полета снять фильм о живописных уголках планеты. Он отправился в Аргентину, чтобы заснять с воздуха тропические леса, занимающие 12 процентов территории страны.

…Прыгнув с дельтапланом со скалы, Арно поймал восходящие воздушные потоки и уверенно набрал высоту. Два часа он парил над лесом, потом ветер понес его на юго-восток. Полет проходил над безлюдными районами. Ни дорог, ни крыш, ни линий электропередач. Даже дыма от костра нигде не видать. Режиссер улетал все дальше от цивилизации и вдруг среди пальм заметил строения небольшого города. Он внезапно возник среди зеленого моря деревьев и так же внезапно исчез. Через какое-то время Томас увидел селение на берегу реки и приземлился.

Вернувшись в Париж, режиссер стал монтировать фильм и показал работу брату Марселю, офицеру французской разведки. Тот обратил внимание на эпизод, где запечатлен город среди леса.

«Этот странный город охраняют часовые, вооруженные немецкими автоматами времен Второй мировой войны, – заметил Марсель. – На центральной площади – клумба, на которой высаженные цветы образуют фашистскую свастику».

Французскую разведку очень заинтересовал таинственный город, спрятанный в глуши лесов. Под видом туристов в Аргентину отправился отряд спецназовцев. Они разыскали загадочное поселение, похитили одного его жителя и тайно доставили во Францию. На допросе с использованием психотропных препаратов выяснились сенсационные факты.

Дело Гитлера не погибло

ИЗ показаний Петера Шнайдера: «В апреле 1945 года мой дед, офицер гестапо Рудольф Шнайдер, вместе с женой, моей бабушкой Барбарой, бежал в Аргентину. С группой товарищей по оружию в лесной глуши он основал тайное поселение. Вначале немцев набралось 112 человек. Из них было только 17 женщин, и это стало проблемой для создания семей. Немцы из ближайших поселков похищали красивых девушек и приводили их в наш город. Пострадала чистота расы, зато наш город рос, и в 2000 году его население составило почти полторы тысячи человек».

Шнайдер рассказал, что таких тайных гитлеровских колоний в Аргентине более десятка. Немцы, соблюдая конспирацию, поддерживают связь между поселениями. Подобных секретных баз немало и в других регионах планеты, но больше всего в Латинской Америке – в Чили, Боливии, Бразилии.

«Наша цель – захват власти над всем миром, – признался под гипнозом Шнайдер. – Гитлер умер, но дело его не погибло. Наша задача – столкнуть лбами мусульман и христиан, поссорить Россию и Америку, Америку и Китай. Когда во взаимной борьбе они уничтожат друг друга, мы придем к власти и отомстим за все унижения, которым подвергся наш народ в 1945 году!»

Шнайдер сообщил, что, отступая в 1944 году из Украины, гитлеровцы успели создать восемь секретных бункеров. В хорошо оборудованных схронах спрятаны тонны консервов, сухарей, цистерны питьевой воды, тысячи единиц огнестрельного оружия, обмундирование, карты, золото.

«Такие схроны у нас есть по всему миру, – сказал Шнайдер. – Когда настанет наш час, мы сможем вооружить целую армию».

Опытные психологи, руководившие допросом, пришли к выводу, что Шнайдер говорит правду. Увы, больше от нациста ничего узнать не удалось: ночью он повесился, сделав веревку из простыни…

В аргентинские леса отправилась новая экспедиция французской разведки. Но на месте, где когда-то находился секретный город, дымились руины: гитлеровцы после исчезновения Шнайдера сожгли свое поселение и исчезли…

Гидра фашизма жива и опасна

«ПОСЛЕ Победы над гитлеровской Германией наказаны были далеко не все нацисты, – комментирует ситуацию историк Владлен Ковалев. – Из 56 тысяч эсэсовцев только 900 человек осуждены за массовые убийства. Многие гитлеровцы сбежали из Германии весной 1945 года, скрывшись в Латинской Америке. По подсчетам союзников, бесследно исчезли 250 тысяч немцев. Вероятно, они спаслись бегством и обосновались на секретных базах, где продолжали развивать технику, основываясь на фашистских наработках в области передовых технологий того времени. Американский уфолог Мэл Крейг считает, что гитлеровцы пытаются спровоцировать Третью мировую войну, чтобы на обломках цивилизации построить Четвертый рейх. Крейг убежден, что распространение СПИДа на Земле, война на Ближнем Востоке, события 11 сентября 2001 года в США, гражданская война в Украине - дело рук фашистов, стремящихся к мировому господству и готовых утопить в крови все человечество».