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25.04.2017 Советы юриста

В нашем обществе живут тысячи наркозависимых людей, которые создают себе и окружающим немало проблем. Письма на эту тему комментирует юрист Олег НЕЧАЕВ.



«Во дворе нашего дома находится детская площадка, где я гуляю с внучкой. Недавно в песочнице она нашла использованный шприц. Слава богу, девочка не поранилась его иглой! А ведь известны десятки случаев, когда, случайно поцарапавшись об иголку использованного шприца, люди заражались СПИДом. Я рассказала об этой страшной находке своим соседям, у которых тоже есть маленькие дети. Мы все очень обеспокоены тем, что в нашем дворе собираются наркоманы. Не знаем, куда нам обращаться за помощью? Есть ли закон, по которому можно засадить за решетку тех, кто на детской площадке вводит себе наркотики?»

Анна Павловна.

Чернигов.

–УВАЖАЕМАЯ Анна Павловна! Как отец

6-летнего сына я полностью разделяю вашу тревогу и понимаю вас. Эпидемия наркомании и СПИДа в Украине нарастает, за последних 30 лет от СПИДа в нашей стране умерло более 30 тысяч человек. Среди них более половины – инъекционные наркоманы. Статья 316 Уголовного кодекса Украины за незаконное употребление наркотиков в общественных местах предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Сообщите о своих опасениях участковому, передайте ему коллективное заявление жильцов с просьбой оградить вас от наркоманов. В некоторых домах эту проблему домовой комитет решает таким способом: жильцы за свой счет окружают детскую площадку высоким забором, устанавливают двери с замком, и вход на детскую площадку посторонних лиц не допускается.



«У нашому будинку мешкає раніше засуджений за крадіжку Степан Т. Веде він розпутне життя, водить до себе розгульні компанії, пиячить майже щодня, вживає наркотики, а шприци викидає з балкона у двір. Сусіди пошепки кажуть, нібито Степан хворий на СНІД. Не знаю, чи це правда, але двірник робив Степану зауваження, попереджав, що, випадково наштрикнувшись на використані шприци, хтось з перехожих може зара­зитись. «Нехай заражаються! – махнув рукою Степан. – Хіба тільки мені хворіти? Це несправедливо. Якщо в мене якась страшна хвороба, то нехай і в інших вона буде!» Степан був напідпитку, коли такі дурниці молов, але якщо він і насправді викидає шприци навмисне, щоб заразити інших, то це злочин! Яке покарання передбачене законом за навмисне розкидання використаних шприців з метою інфікувати інших людей?»

Тетяна Іванівна.

м. Шостка, Сумська область.



–УВАЖАЕМАЯ Татьяна Ива­новна! Разделяю ваше возмущение по поводу хулиганского поведения вашего соседа. Думаю, всем жильцам вашего дома необходимо с коллективной жалобой обратиться в полицию. Статья 130 Уголовного кодекса Украины за умышленное заражение других людей СПИДом или другой неизлечимой инфекционной болезнью предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Не уверен, что действия Степана можно квалифицировать как сознательную попытку заразить других людей

СПИДом. Скорее, это хулиганство, но в любом случае этот человек своими действиями создает угрозу для окружающих, и надо немедленно сообщить об этом в полицию.

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