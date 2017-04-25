Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Равнение на ветеранов

25.04.2017 Старшее поколение в строю Ветеранская организация Запорожья отметила свое 30-летие. Сегодня в рядах этого городского общественного объединения более 240 тысяч человек.

ПЕРВЫМ председателем совета ветеранов был избран Герой Социалистического Труда, многолетний труженик «Запорожстали» Анатолий Иванович Волков. Через пару лет эстафету принял Герой Советского Союза, боевой летчик Василий Антонович Бурмака. А в ноябре 1999 года на отчетно-выборной конференции председателем совета организации единогласно был избран генерал-майор Виктор Дмитриевич Короленко. И вот уже 17 лет он является ее бессменным руководителем.

В своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю юбилея Виктор Дмитриевич напомнил, что в этот период городская власть при активном участии совета городской организации ветеранов оказала материальную, медицинскую и оздоровительную помощь тысячам ветеранов войны. В городе проведена реконструкция гериартрического стационара, на что было потрачено более четырех миллионов гривен. Он выразил благодарность учреждениям социальной сферы, а также медикам горбольницы № 2 и № 6 за участие в решении многих проблем людей пожилого возраста.



НЕМАЛО сделано для увековечения памяти героев. По инициативе совета городской организации ветеранов была проведена реставрация мемориала воинам-освободителям «Переправа». Значительный вклад в обновление мемориала внесли ОAO «Запорожсталь», АО «Мотор Сич», ПАО «АвтоЗАЗ», а также другие предприятия и учреждения города, многие жители областного центра. В честь 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков Запорожская городская организация ветеранов приняла активное участие во Всеукраинской эстафете памяти «Слава освободителям Украины».

Находясь на заслуженном отдыхе, немолодые уже люди по-прежнему принимают активное участие в жизни города, ведут работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, оказывают помощь в проведении городских мероприятий.

В 2016 году состоялось подписание соглашения между властью Запорожья и городской организацией ветеранов. Мэр Владимир Буряк тогда отметил, что городская власть берет на себя обязательства по социальной и правовой защите ветеранов, предоставлению медицинской помощи, организации досуга. Выступая на торжественном собрании по случаю 30-летнего юбилея организации, он отметил, что предстоит решать вместе еще много задач, и городская власть будет партнером и помощником ветеранов.



Запорожье.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия