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25.04.2017 тихий ювілей Ось уже сторіччя допомагає людям зміцнювати своє здоров’я мінеральна вода Миргорода. Її життєдайна сила обумовлена підвищеним вмістом біологічно активних компонентів. Цілющі властивості живильної вологи з підземних надр Миргорода були виявлені випадково. На початку минулого сторіччя у повітовому містечку пробурили свердловину для забезпечення його мешканців водою. Рідина потужного фонтану мала специфічний запах та солонуватий присмак. Тому її почали використовувати для потреб пожежного двору та бані. Згодом виявилось, що ця вода має дивні властивості. Після декількох купань у багатьох зникла ломота в суглобах, швидше гоїлись рани, інші відчули покращення загального самопочуття.

Цим зацікавились медики. Вони з’ясували, що миргородські надра дають рідину, яка за своїми властивостями схожа на води відомого німецького бальнеологічного курорту Баден-Баден. Й у квітні 1917 року у Миргороді відкрили водолікарню та розпочали перший курортний сезон. У 1919 році декретом Ради Народних Комісарів було оголошено про заснування курорту «Миргород». Згодом для використання води і для позакурортного оздоровлення побудували завод мінеральних вод. У 70-ті роки минулого сторіччя постало питання про будівництво нового підприємства з розливу цілющої рідини, оскільки старе вичерпало свій ресурс. Наприкінці 1974 року було введено в експлуатацію новий завод великої потужності. Тим, хто потребує лікування хвороб цілющою водою з Миргородського родовища, не обов’язково їхати на Полтавщину. Досить купити її в магазині й поправляти своє здоров’я вдома.

За радянських часів на базі Миргородського родовища мінеральних вод було створено цілий комплекс курортно-оздоровчих закладів, які належать профспілкам та відомствам. А за часів незалежної України тут утворилися ще й приватні оздоровниці. Всі вони – гастроентерологічного напрямку, хоча скрізь є ще й власні спеціалізовані відділення.

На цілющу живильну вологу багата не тільки Полтавщина, а й інші регіони України. Мінеральні води різних бальнеологічних груп є на Прикарпатті та Закарпатті, на Слобожанщині та Поділлі, у південних областях нашої держави. Там скрізь діють санаторії, які мають в своєму складі, окрім природного лікувально-оздоровчого потенціалу, ще й систему технічних і медико-організаційних ресурсів і тому можуть надавати допомогу хворим різного профілю.



Полтава.

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