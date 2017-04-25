25.04.2017

ЗА РУБЕЖОМ

• Япония объявила о начале совместных американо-японских учений морских сил в Тихом океане, сообщает официальный сайт морских сил самообороны страны. Экипажи кораблей, пишет vseinfo.com, будут отрабатывать маневрирование в составе тактических групп и проведут тренировки по связи.

• В Афганистане после нападения экстремистов «Талибана» на воинскую часть министр обороны страны и начальник генштаба ушли в отставку, передает агентство УНН. Нападавшие прибыли на двух армейских джипах и были одеты в военную форму. В результате атаки 150 афганских военнослужащих погибли, десятки получили ранения.

• В Израиле произошли подряд два нападения террористов на мирных граждан, сообщает «Страна». В Иерусалиме палестинка с ножом бросилась на военнослужащих и ранила одного из них. Она была нейтрализована после того, как по ней открыли огонь. В Тель-Авиве вооруженный ножом палестинец ранил четырех человек на улице.

УКРАИНА

• Украина не выполняет большинство меропри­ятий антикоррупционной стратегии на 2014–2017 годы, заявили на презентации в Киеве общественные эксперты. Их исследования говорят о том, что к насто­ящему времени поставленные задачи выполнены только на 60 процентов, пишет издание Deutsche Welle.

• Инфляцию по итогам года можно удержать в пределах 12 процентов в случае, если не вырастут цены на энергоносители. В противном случае инфляция будет куда выше. Такое мнение на сайте «Голос.ua» высказал экономический эксперт Всеволод Степанюк, комментируя прогноз НБУ о неизменности прогноза инфляции до конца года.

• Гражданин Украины задержан сотрудниками местных правоохранительных органов в международном аэропорту Стамбула (Турция) с 82 капсулами кокаина в желудке, информирует «Цензор.нет». Их вес составил более 700 граммов. Вместе с припрятанным в сумке товаром у него изъято всего 100 капсул общим весом 940 граммов. Ему грозит от 35 до 40 лет тюрьмы.