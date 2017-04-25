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25.04.2017 темные углы демократии В минувшее воскресенье миллионы французов пытались в первом туре голосования избрать фаворитов в состязании занять самое почетное кресло Елисейского дворца, которое уже готов покинуть нынешний глава государства Франсуа Олланд.

КАК отметило одно из ведущих изданий Франции El País, эти выборы практически представляют собой референдум о будущем Европы и об устройстве Запада, важной частью которого является эта страна, влияние которой распространится далеко за ее пределами. Фактически начинается «третий раунд мирового сражения между популизмом и статусом-кво, между сторонниками суверенитета и интернационалистами, между силами, выступающими за отход назад, и силами, выступающими за открытость». После британского референдума по поводу членства в ЕС, а также после избрания Дональда Трампа президентом США, президентские выборы во Франции являются очередным подтверждением того, что современный мир готов дать новые капитальные трещины.

Пока рано делать выводы, кроме того, что при помощи грязных технологий, постоянных скандалов, вбросов компромата, французам удалось привить иммунитет к надеждам на то, что при помощи своего выбора они смогут повлиять на будущее своей страны. Хотя на выборы и пришло более 63 процентов избирателей, то это не так уж и много, если учитывать, в каком сложном экономическом положении находится страна. По крайней мере, один из самых реальных претендентов на пост президента – кандидат от республиканцев Франсуа Фийон, против которого велась самая грязная государственная антикампания, явно лишился поддержки сотен тысяч французов, своих поклонников. Набрав всего 19,96 процента голосов, он выбыл из президентской гонки.



ПО ИТОГАМ первого тура победителем промежуточной президентской кампании во Франции стал лидер партии «Вперед!» Франсуа Макрон, явный ставленник глобалистов. После обработки 100 процентов избирательных бюллетеней Макрон получил 23,75 процента голосов, а его главный оппонент от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен – 21,53 процента. Набивший себе изрядное количество шишек Фийон, первым разу­верился в собственных шансах. После публикации первых же данных экзитполов, отставая на каких-то пару процентов от второго места, бывший фаворит президентской гонки вышел к сторонникам и признал поражение. Как это ни удивительно, но Фийон призвал своих сторонников голосовать в решающем туре за Макрона, несмотря на принципиальные противоречия в предвыборных программах. Поистине, политические закоулки Франции напоминают лабиринт, из которого нет выхода. Четверку лидеров с крошечным отрывом – 19,54 процента – замкнул лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон набрал лишь 6,36 процента голосов. Нынешний президент Франции Франсуа Олланд поспешил поздравить с победой основателя движения «Вперед» через 15 минут после закрытия избирательных участков, когда по данным официального подсчета голосов лидировала Ле Пен.

При таких реверансах можно с большой вероятностью утверждать, что имя будущего президента Франции уже известно. У Ле Пен остаются мизерные шансы. Выступая перед своими соратниками в штабе избирательной кампании в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале, она заявила: «Вы привели меня во второй тур, и я выражаю вам, мои избиратели-патриоты, свою самую глубокую благодарность. Первый этап, который должен привести к Елисейскому дворцу, пройден».

В дополнение глава избирательной кампании лидера французской партии «Национальный фронт» Давид Рашлин заявил в эфире радиостанции France Inter, что Ле Пен заняла лидирующие позиции в голосовании в 47 департаментах страны, в то время как ее соперник экс-министр экономики Эммануэль Макрон – в 42.



У ВСЕХ выборов, проходящих в последние время, имеются свои «родимые пятна». Первые и главные – различного рода акции протеста, на которые выходит, как правило, проплаченная публика, утверждающая, что все подкуплено и все незаконно. Минувшее воскресенье не стало исключением. Марш протеста начался на площади Бастилии в центре Парижа после объявления первых результатов президентских выборов. Поскольку полиция блокировала выходы на прилегающие улицы, собравшиеся вынуждены были ходить вокруг колонны в центре площади. Ожидалось, что массовый митинг протеста против выборов «Ночь баррикад» на площади Бастилии соберет тысячи протестантов.

Позднее на этой парижской площади вспыхнули беспорядки. Когда протестующие начали ломать ограждения, полиция, разгоняя манифестантов, применила дымовые шашки и другие спецсредства. Самую большую и рьяную группу протестующих сотрудники полиции взяли в кольцо.



ЕЩЕ одним родимым пятном можно считать ставшие традиционными обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы. Ряд крупных мировых СМИ объявили Кремль участником выборов президента во Франции еще до того, как стал известен их результат. Так, издание Politico опубликовало статью под названием «Как Россия взломала французские выборы». По утверждению автора материала, французские власти «извлекли урок из выборов в США» и уделяют кибербезопасности особое внимание. Тем не менее «российское влияние» во Франции он считает данностью.

«Общая история обеспечила Москве союзников во всем политическом спектре Франции, от левых, что восходит к решающей роли коммунистов в Сопротивлении, до правых, в случае с которыми интересы бизнеса и консервативные ценности способствуют совпадению интересов с Кремлем», – говорится в статье. – Три из четырех кандидатов, лидирующих в опросах, выступают за дружественные отношения с Москвой. И Эммануэля Макрона едва ли можно считать «ястребом», – пишет Politico.

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