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25.04.2017 АПК: приємні зрушення Поблизу Запоріжжя на правому березі Дніпра в селищі Біленьке розширюється фронт будівельних робіт на спорудженні перевантажувального терміналу ТОВ СП «Нібулон». Днями тут відбулася виїзна нарада, в якій взяли участь Герой України Олексій Вадатурський та голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль.

ЗА СЛОВАМИ генерального директора СП «Нібулон» Олексія Вадатурського, головне завдання цього об’єкта – зняти навантаження з автомобільних доріг регіону. А це близько 300 тисяч тонн зерна, які переміщують автотранспортом до портів України. Нині на будівництві працюють 14 підрядних організацій Запорізької області. Проте вже в травні на об’єкті буде близько

1,5 тисячі будівельників із 90 організацій, включаючи постачальників обладнання. Варто також зазначити, що компанія насамперед забезпечує роботою місцеві організації. На ті роботи, які запорізьким будівельникам не до снаги, запрошуються інші підрядники з різних областей України.

– Це 26-й об’єкт, який «Нібулон» будує в Україні, – наголосив Вадатурський. – Ми маємо досить жорсткі вимоги стосовно часових обмежень. І даємо слово, що його буде завершено до 1 червня, тобто за два-три тижні до початку збирання нового врожаю. Вартість проекту – півмільярда гривень. Це інвестиції в область, район і село. Об’єкт також забезпечить близько

140 нових робочих місць для місцевих мешканців.

За проектом цей об’єкт аналогічний причалу на терміналі в Переяславі-Хмельницькому, що на Київщині. Довжина його становитиме 105,8 метра, ширина – 17 метрів, він матиме триколійну лінію для руху навантажувальної техніки й бетонне покриття з усіма комунікаціями. Всього майбутній комплекс розрахований на зберігання 55 тисяч тонн зерна, річна потужність становитиме 450 тисяч тонн, можливості сушіння – чотири тисячі тонн на добу.

У свою чергу голова ОДА зазначив, що завдяки створенню нового об’єкта кожен виробник зможе зекономити на логістичних витратах 4-6 доларів на кожній тонні зерна. «Торік захід «Врожай-2016» показав, що до

30 відсотків ринку зерна в тіні. Тож будівництво цього терміналу стане великим кроком до його детінізації. Хочу наголосити, що цей захід є позитивним стресом для регіону. Адже прихід соціально відповідального інвестора змінить його життя. Це стосується додаткових надходжень до бюджету громади, які становитимуть 300-400 тисяч гривень на місяць. Крім того, ми бачимо створені інвестором очисні споруди в селі, плани стосовно підтримки місцевої школи тощо.

Наступним кроком «Нібулону» в регіоні має стати відновлення роботи ДП «Хлібна база № 74» у місті Молочанськ Токмацького району, яка підпорядкована Держрезерву і вже десять років простоює. Бюрократичні перепони в Києві з цього приводу мають уже найближчим часом вирішитися». Загальна сума інвестицій, які інвестор планує вкласти в підприємство, близько 200 мільйонів гривень. Головний позитив – область отримає після відродження бази близько 300 додаткових робочих місць, а також надходження податків до місцевих бюджетів. Крім того, елеватор розташований у центрі регіону, тож він буде дуже зручним і для сільгоспвиробників, які нарешті зможуть продавати свій урожай без посередників. Потужності зберігання становлять понад 100 тисяч тон.

Учасники наради разом із місцевими мешканцями відкрили новозбудований комплекс очисних споруд для очищення побутових стоків. На них жителі села чекали понад 26 років. Компанія «Нібулон» узяла на себе повне фінансування та супровід цього соціально важливого проекту як додаткові соціальні зобов’язання. У технологію очищення стічних вод було внесено корективи, завдяки чому її замінено на закриту й більш прогресивну, що дасть змогу покращити екологічну ситуацію Запорізького району й підвищити комфортність сусідніх з очисними спорудами об’єктів, а саме: шкіл, лікарень, інших об’єктів селища загалом. Комплекс, який компанія збудувала всього за місяць, інвестувавши

10 мільйонів гривень, буде передано місцевій громаді для постійної експлуатації.



Запорізька область.

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