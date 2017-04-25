25.04.2017

Скандал

Поскольку «битва» эта задумана под «патронатом» центральной власти, то долги по зарплате для рабочих Николаевского завода имени 61 коммунара крейсер, конечно, отобьет. Вот только ждет его при этом печальная участь.

«Был нашей бедой и выручкой»

О НЕЗАВИДНОЙ судьбе недостроенного ракетного крейсера «Украина», находящегося в акватории завода имени 61 коммунара, рабочим предприятия рассказал заместитель губернатора Вячеслав Бонь, когда корабелы вышли к облгосадминистрации с требованием погасить многолетние долги по зарплате, составляющие уже около 50 миллионов гривен. «Крейсер, согласно указу главы государства, демилитаризуют – вооружение и оборудование передадут Минобороны, а корпус и турбины выставят на продажу, – заявил Бонь. – Вырученных от продажи денег хватит на компенсацию зарплат и «останется три раза на столько же».

– Это известие, – говорит слесарь-судосборщик Сергей Мельник, – огорчило нас. Ведь ракетный крейсер, спущенный со стапеля четверть века назад, был не только нашей бедой, но и выручкой. Он спасал нас от посягательств «прихватизаторов», поскольку военные секреты – дело далеко не личное. А после демилитаризации крейсера руки у мошенников будут развязаны и, скорее всего, завод имени 61 коммунара будет окончательно разграблен. Если бы властные чиновники думали о развитии судостроения, то не отправляли бы на металлолом огромные металлические лекала, другую оснастку, необходимую для строительства судов. В 18-м, 19-м, 23-м цехах станки, ценное оборудование с числовым программным управлением безжалостно резалось и отгружалось на металлолом. В общем, заводские мощности давно уже уничтожаются, чтобы потом кто-то по дешевке смог ими завладеть.

Тысячи судеб перемолол рынок

В ДОРЫНОЧНЫЕ времена на заводе имени 61 коммунара работали

12 тысяч человек. С переводом экономики на капиталистические рельсы заводской коллектив сократился в двадцать раз. Тысячи рабочих судеб перемололи рыночные отношения. Перебиваясь случайными заработками, некоторые увлеклись спиртным, растеряли профессиональное мастерство, окончательно лишив себя надежды выкарабкаться из нищеты. Среди корабелов давно прошел слух, что олигархи хотят прибрать к рукам это предприятие, чтобы вытеснить производство на правый берег Ингула. Левый застроить жильем для богатых, которым останется только сделать шаг от подъезда – и можно будет заниматься дайвингом. Простым людям с нынешними зарплатами этот спорт вообще не по карману. Да и им, в представлении «архитекторов новой жизни», нечего и делать на живописных речных берегах.

– А недавно этот неприятный слух подогрело заявление губернатора Алексея Савченко, – говорит инженер Николай Степанов, – отметившего, что на заводе имени 61 коммунара есть много земли, которая не используется и что есть много объектов, имеющих социальное значение. И губернатор решает инициировать изменения в нормативные акты, которые позволят отвести часть земли и строений предприятия громаде. А почему же, спрашивается, губернатору не пришла в голову мысль о том, что нынешней кризисной ситуации коллективу завода удалось бы избежать, если бы с ним своевременно производило расчеты Министерство обороны Украины, долг которого только за содержание крейсера почти равен сумме долга по зарплате корабелам. Кроме того, Минобороны задолжало заводу еще около 1,2 миллиарда гривен за достройку этого крейсера.

Почему гордость теряет подданство?

НА КРЕЙСЕРЕ есть взлетная площадка и ангар для вертолета. А еще – 16 пусковых установок для стрельбы тяжелыми противокорабельными ракетами на дальность 500-700 километров. Он способен держать под прицелом всю акваторию Черного моря, не отходя от пристани. За беспрецедентную мощь такие крейсеры прозвали «убийцами авиа­носцев». В 1996 году достройка крейсера «Украина» была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. В 2000-2001 годах его даже планировалось ввести в состав ВМС Украины, однако позже такой шаг был признан нецелесообразным. Хотя в те годы отмечалось, что готовность крейсера составляет

95 процентов.

В прошлом году на сайте президента Украины появилась петиция главного специалиста отдела комплектования одного из военкоматов Владимира Ковтуна под заголовком «Достроить ракетный крейсер «Украина». Ее автор утверждал, что если крейсер будет введен в строй, то мы получим хороший паритет в акватории Черного моря, сохраним школу военных моряков, которые могут управлять не «резиновыми лодками», а таким серьезным типом кораблей. К сожалению, петиция не была рассмотрена, так как не набрала в установленные сроки 25 тысяч подписей. И сегодня остается только напомнить предостережение Владимира Ковтуна, что деньги от реализации военного имущества очень часто всплывают «в виде многоэтажных домов, частных лесов, последних моделей автомобилей и яхт с вертолетами».

Корабелы вспоминают, что в 1992 году в Николаеве на стапеле Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) был распилен на металл атомный авиа­носец «Ульяновск». Затем несколько лет этот металл не могли реализовать. В 1993 году тяжелый авианесущий крейсер «Варяг», также построенный на ЧСЗ, был продан в Китай по цене металлолома под строительство плавучего развлекательного центра, но был там достроен и торжественно введен в состав ВМФ Китая под именем «Ляонин». Присутствовавший на церемонии премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил, что авианосец станет мощным поводом для национальной гордости китайцев.

…Сейчас ракетный крейсер «Украина» поменял название и представляется потенциальным покупателям, как корабль под номером 1164. Его уже осмотрели представители Индии и Китая. Возможно, для одной из этих стран ракетный крейсер станет «мощным поводом для национальной гордости». А нам, дай Бог, с долгами по зарплате разобраться…



Николаев.