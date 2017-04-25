Акценты дня

24 апреля. «В результате ухудшения погодных условий на минувшей неделе, по состоянию на семь часов утра, остаются обесточенными в Одесской области 16 населенных пунктов и в Днепропетровской еще шесть», – сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.





Архив

« Апрель 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / «Вы думаете, павшие молчат?»

25.04.2017 нельзя забывать! Этот фотоснимок притянул мое внимание так, как способен притягивать к себе магнит. Его в прошлом году 9 Мая нес участник шествия «Бессмертный полк» киевлянин Анатолий Сергеевич Клименченко. Снимок редкой выразительности воспринимается как художественный символ победы над давящим мраком. В центре высвечено, выхвачено светом изображение советского солдата. Он заснят на затемненном фоне исполинской скульптурной фигуры, воплощающей образ мощного, беспощадного и самоуверенного врага, посмевшего с мечом вторгнуться на наши земли. И вот наконец весной 1945 года после долгих и жестоких, героических и жертвенных битв живой Победитель со спокойным достоинством фотографируется на территории противника, в капитулировавшей Германии.

Живой победитель на фотоснимке – это 28-летний старший сержант Сергей Клименченко, отец Анатолия Сергеевича. Он служил в авиации, занимаясь аэрофоторазведкой. Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и несколькими боевыми медалями, в том числе, конечно же, медалью «За победу над Германией». До войны преподавал детям украинский язык и украинскую литературу.

Этот фотоснимок в течение семи десятков лет хранился, никому не ведомый, в семейном архиве, пока не «вышел к людям» в колонне «Бессмертного полка».

Мы шли к Вечному огню со щемяще дорогими портретами в руках, а вечером того же святого для нас дня 9 Мая в новостной передаче телеканала «Украина» бойкая журналистка в репортаже о нашем шествии по-сволочному отрапортовала: «В руках у участников – портреты. Это якобы их родственники, воевавшие во Второй мировой войне».

«Якобы»!

Профессиональная деградация налицо. Да подойди ты к людям, задай им вопросы, если претендуешь на право называться журналистом. Впрочем, что я пишу? О чем и о ком я пишу, если уже в нынешнем году аж бывший президент Украины Виктор Ющенко «забыл» о вкладе в Победу своих соотечественников («якобы» воевавших?). Общую картину главных событий Второй мировой войны он обрисовал в следующих неожиданных (хоть стой, хоть падай) формулировках: «Капитулировала Франция. Россия подписала перемирие. Одна Англия осталась оппонентом Гитлера, и с этого началось европейское движение сопротивления, которое в конце концов привело к победе 8 мая».

Не найти в этой подлой «концепции» места для миллионов украинцев, сражавшихся в частях Советской армии и составлявших до 30 процентов ее личного состава. Более 2,5 миллиона из них (в том числе и украинец Сергей Клименченко, преподававший до войны украинский язык в школе) были награждены орденами и медалями. Свыше двух тысяч украинцев стали Героями Советского Союза, в том числе 31 человек – дважды.

Кстати, не интересовался ли Ющенко, по какой такой причине до настоящего времени в Великобритании не рассекречены материалы о переговорах руководства этой страны с заместителем фюрера по партии Гессом, прилетевшим на территорию «единственного», если по-ющенко, «оппонента Гитлера» 10 мая 1941 года, аккурат перед нападением Германии на СССР. В соответствии с британскими правилами, гриф секретности с этих документов следовало снять еще в 1972 году, однако сроки продлевались на десятилетия вперед. По всей вероятности, эти особо секретные материалы являются одновременно и особо позорными...

Правду истории об итогах войны честные умы и честные сердца будут искать в документах и свидетельствах того времени – времени победного избавления человечества от фашистской перспективы существования. Именно на тех документах и свидетельствах, а не на последующих лукавых и коварных интерпретациях «запеклась кровь событий», если использовать выражение Александра Герцена. Правда истории состоит в особом и безусловно решающем вкладе Советского Союза в Победу. Среди неисчислимого множества доказательств выделяются четыре свидетельства, которые можно назвать главными. Авторы высказываний, наряду с советским руководителем Сталиным, несли в тот период истории главную ответственность за судьбы мира.

Вот их оценки.

Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании: «Будущие поколения признают свой долг перед Красной армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед».

Франклин Рузвельт, президент США: «С точки зрения большой стратегии трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружений противника, чем все остальные 25 государств Объединенных Наций, вместе взятые».

Шарль де Голль, генерал, премьер-министр Франции: «Французы знают, что сделала для них Советская Россия, и знают, что именно Советская Россия сыграла главную роль в их освобождении».

Дуайт Эйзенхауэр, верховный главнокомандующий союзными войсками в Западной Европе: «Мы все – и я, и мои подчиненные, и генералы, командовавшие союзническими воинскими соединениями, – буквально затаив дыхание, следили за победным маршем советских войск под командованием Жукова в направлении Берлина. Мы знали, что Жуков шутить не любит… Русским принадлежит пальма первенства в принуждении нацистов к капитуляции».

Понятно, что в те дни оценки и не могли быть иными ввиду их абсолютной очевидности для миллионов живых свидетелей, для всего человечества.

Каждая из этих цитат известна, но их стоит приводить и постоянно напоминать именно в таком полном наборе. В своей совокупности они просто не оставляют щелей для лживых измышлений. Честные пытливые умы и честные горячие сердца, зная об этих четырех оценках, не воспримут ни кощунственную «концепцию» Ющенко, ни вызывающе фальшивые выкладки нынешних историков-«переосмыслителей», ни массированную тотальную ложь разнокалиберных вятровичей, заполонивших медиапространство Украины.

Свежий пример. Десятого марта текущего года в Интернете «активист» из числа националистов напомнил о нашем прошлогоднем шествии: «В Киеве был проведен путинский флешмоб под названием «Бессмертный полк», который стартовал в Москве». Что называется, пальцем в небо. Как обычно. Акция «Бессмертный полк» «стартовала» не в прошлом году в Москве, а в 2012 году в сибирском городе Томск. Телетрансляция шествия жителей этого города к Вечному огню с крупными фотопортретами их воевавших родственников вызвала невероятный резонанс. Из года в год акция ширилась, захватывая другие города и другие страны, причем не только ближнего, но и дальнего зарубежья. В том числе состоялась в прошлом году и грандиозная миллионная акция в Москве.

Инициаторами и деятельными организаторами той, самой первой, акции стали три томских журналиста. Вот это настоящие журналисты! Они сумели понять, уловить глубинные чувства людей и найти точную форму для массового обнародования этих чувств, для всплеска целой гаммы сильных эмоций. Здесь и нахлынувшие горестные мысли о дорогих людях, погибших такими молодыми, и вновь вспыхнувшая гордость за проявленную твоим родственником воинскую доблесть, и желание своим выходом с портретом не дать исказить или заглушить память о них, конкретных и до боли, до слез родных, мучительно и стоически сражавшихся за Победу и добывших ее…

В поэме «Суд памяти» выдающегося советского поэта, фронтовика, незабываемого Егора Исаева есть совершенно пронзительные строки:

Вы думаете, павшие молчат?

Конечно, да – вы скажете. Неверно!

Они кричат, пока еще стучат

Сердца живых и осязают нервы.

Они кричат не где-нибудь, а в нас…

Они кричат в наших сердцах, взывая к памяти. Мы их слышим. От их зова перехватывает дыхание. Мы придем к ним, к их святым могилам и памятникам в День Победы, 9 Мая. Как всегда.

Светлана ГАРАЖА.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия