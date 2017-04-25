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25.04.2017 Депутаты, ау! В нашей странной стране, где куда ни кинься, везде наткнешься на «негаразды», вполне естественно, что и в парламенте протекает перманентный кризис, который представители фракций большинства бесполезно пытаются скрыть, как шило в мешке. ОСОБЕННО это заметно в последние месяцы, когда сессионные заседания несколько раз срывались из-за демонстративной неявки депутатов в зал заседаний. Одержав ошеломительную победу при организации блокады Донбасса, которая, в свою очередь, нанесла удар по экономическим планам правительства, депутаты-радикалы не успокаиваются на достигнутом, продолжая «блокаду» Верховной Рады.

В арсенале депутатов из «Оппозиционного блока» имеются свои приемчики. Они периодически выступают с трибуны на русском языке, что воспринимается радикальной частью депутатского корпуса как личное оскорбление и подрыв основ государственности. Естественно, они дружно поднимаются со своих мест, а заседания закрываются.

В знак несогласия с курсом президента депутаты сорвали голосование по закону о Конституционном Суде, инициированному Порошенко. Потребовалось девять месяцев для обсуждения законопроекта в комитетах и комиссиях. Целых девять месяцев администрация президента собирала под него голоса, но в середине апреля парламент проголосовал против закона, и его пришлось отправить в архив, не доведя даже до второго чтения. Таким образом, главе государства была показана фига в кармане с намеком, что и остальные его инициативы обречены на провал.

По мнению осведомленных экспертов, Украина оказалась на пороге досрочных выборов. Тем более, что фавориты избирательной гонки уже определились.

Основная причина, как утверждает оппозиция и поддерживающее ее экспертное сообщество, в том, что у правящей пропрезидентской коалиции отсутствует парламентское большинство – предусмотренные Конституцией 226 голосов.

Спикер парламента Андрей Парубий уже четыре месяца отказывается предать гласности поименный список членов правящей парламентской коалиции. Но недостача законного большинства становится очевидной для всех по итогам голосования за тот же законопроект о Конституционном суде. Налицо все признаки недееспособности Верховной Рады, которая может принимать решения только ситуативно, только по отдельным законопроектам, не имеющим принципиального значения для лиц, расположившихся возле главной кормушки страны.

В конце концов парламентарии взяли паузу, объявив, что депутаты будут в течение ближайшего месяца работать в округах. На это время приходится множество праздничных каникул. Лидеры фракций питают надежды, что пауза позволит депутатам, разлетевшимся по Канарам и Багамам, провести перегруппировку сил; в очередной раз выяснить, кто с кем воюет и против кого будет дружить в ближайшем будущем.

Дилемма не представляет особой сложности. Либо осенью состоятся досрочные парламентские выборы, либо Порошенко попытается оставить все в нынешнем состоянии: неработающий парламент, несамостоятельное правительство и нереализованные Минские соглашения. Сами выборы возможны при условии, если на то будет проявлена политическая воля из посольства Соединенных Штатов.



РЯДОВЫХ избирателей, еще не убедившихся, что в Украине практически отсутствуют признаки государственности, до объявления парламентской паузы более всего возмущало, что в свои рабочие дни нардепы занимаются чем угодно, но только не законотворчеством.

Фото полупустого зала заседаний Верховной Рады Украины с издевательской подписью опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Борислав Береза. «7 апреля 2017 года. Верховная Рада. 12.30. В зале традиционный пятничный «аншлаг»».

Данный факт вызвал негодование подписчиков и друзей политика в социальной сети.

«В стране мир, экономика дает заоблачный рост, инвестиции зашкаливают, курс гривны к доллару 1:1, все пенсионеры за счет пенсионных накоплений путешествуют по Атлантике. Можно и депутатам немного отдохнуть», – не без сарказма написал некий Глеб Марченко.

«Что будет с работягой, если он так же забьет на работу, хотя бы на час? а эти мр..и мало того, что воруют…», – негодует Олександр Александр.

«А якби так не вийшли на роботу лікарі, вчителі, продавці?», – задает риторический вопрос Olga Kara.

«Борислав, надо же что-то с этим делать, это же позор», – призывает Eduard Konezki.

«Остальные отмечают безвиз», – предположил Сергей Казанцев.

Одна из подписчиц высказала робкую надежду, мол, возможно, депутаты где-то в буфете или за колоннами. Политик выложил фотографии, подтверждающие, что «за колоннами» тоже пусто. Хотя, ради справедливости стоит заметить, что и сам Береза довольно редкий гость в парламентском зале.

Еще хочется добавить: что при полном зале, что при пустом от депутатов такого качества толку, как молока от козла, который пытается выдать себя за козу.

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