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25.04.2017 Политобозрение недели ВОТ что на прошедшей неделе меня особенно заинтересовало – опять заговорили о «хорватском сценарии». Это когда католики-хорваты двумя наступлениями «зачистили» православную Сербскую Краину. Была резня, которую Запад, то есть Европа и США, вроде бы и не заметили. Или, как мне кажется, поощрили, помогли и втихомолку одобрили.

Известный «человек-каска», ныне депутат Дмитрий Тымчук, заявил, что Донбасс сейчас, как никогда, готов к открытому бунту. Поэтому, по его мнению, пора переходить в наступление, используя хорватский сценарий. И, понятно, «зачистить»…

Еще одна удивительная во всех отношениях личность, сопредседатель общественной организации «Права Справа» Дмитрий Снегирёв в прямом эфире одного из центральных каналов открыто призвал к «хорватскому сценарию» на юго-востоке, как единственной возможности сохранить целостность государства.

Дмитрий Снегирёв. Как бы военный эксперт. С трудом добытые сведения о нем скудны: «Родился в Луганске. Физическое лицо – предприниматель». Говорит на русском, фамилия русская, но ярый украинский националист. Для кого-то в России это может показаться бредом, но для нас на Украине – обыденность. Вот высказывание Снегирёва, отысканное на просторах Интернета: «Если мы хотим избежать существования на своих границах неконтролируемого анклава, насыщенного оружием и военной техникой, мы должны признать, что единственным путем решения этой проблемы является исключительно военный путь».

Вывод-то простой, соотечественники. Если таким отбитоголовым, как Тымчук и Снегирёв, предоставляют громкоголосые СМИ, значит, готовят к полномасштабной войне. Причем, как мне кажется, априори проигранной, следовательно, бессмысленной. Но это на первый взгляд. Если копнуть глубже, то получается, что бойня кому-то нужна. И сразу возникает вполне понятная ассоциация с окруженной под Сталинградом армией Паулюса, которому Гитлер приказывал воевать до конца. Тут фюрер был дважды прав: конец был близок, а Адольфа Алозиевича не зря называли бесноватым. И наши бесы туда же лезут – котел за котлом, а потом взятие Берлина.



НА ПРОШЕДШЕЙ неделе раздались «Вопли Видоплясова»: Олег Скрипка часть населения Украины определил в дебилы за то, что они не владеют украинским языком, и призвал сгонять таких людей в гетто. Не владеющих украинским языком, а, вернее, не пользующихся им в быту, определить довольно сложно. Аналитики после слов Скрипки стали считать потенциальный «резерв» предлагаемых гетто, но так и не посчитали. Кто-то записал в жители будущих гетто 40 процентов населения, а кто-то и все 75. Из всех расчетов получается такая хреновина, на которую Скрипка явно не рассчитывал: гетто надо создавать для украиноязычных, так будет дешевле…

Понятно, что поющий Олег «на десять тыщ рванул, как на пятьсот, и спекся». Понятна также и его попсовая мотивация, она проста до изумления – бабло. Было время, когда он зашибал неплохие деньги в России, ныне же его туда не приглашают. А украинский попсовый рынок весьма мал и недоходен. Вот Скрипка с баяном и пригорюнился, и решил погромче попиариться. Но пролетел. Те, кто его слушал, так и слушают, а те, кто раньше не слушал – стали называть дебилом именно его, а на концерт все равно не идут и диски не покупают.

Кстати, о группе «Вопли Водоплясова». Название-то русское. Я взял это название да и пропустил его через гугл-переводчик, который выдал мне на украинском «Воплі Відоплясова». Это что же у нас получается?! На русском вода пляшет, а на украинском какой-то вид… Так что я и не понял, что Скрипка имел в виду.

Вообще же Олегу надо было жать на тормоз, а он нажал на газ. Точно по частушке: «Кум глядит на спидометр, до столба остался метр, жмем!» Если вспомнить начало войны в Донбассе и бегство Крыма из Укра­ины, то в основе этих событий лежал как раз языковой вопрос. Русский язык используют в общении почти три четверти населения. Общество у нас и так расколото, как минимум, на четыре части, а если жать на языковой газ, то будет расколото на две части, причем одна четверть будет как раз украиноязычная. Такое себе гетто, величиной с Галичину.



ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ, речей и интервью наших народных депутатов безо всякой особой аналитики можно делать выводы о состоянии общества. Если быть точным – до того, куда это общество привели и ведут.

Тут без обширной цитаты не обойдешься. Депутат Верховной Рады, экс-командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза (журнал «Український тиждень»): «Нет единой национальной политики, которая объединяла бы всех граждан Украины. И все равно мы возвращаемся к тому, что нам нужна национальная идея. Для меня – это милитаризация»; «…воевать придется не только в Facebook. Пройти подготовку в составе Вооруженных сил или еще где, чтобы иметь представление об оружии и о том, как оно стреляет. Приобрести навыки. Затем эти люди должны объединиться в территориальных отрядах обороны. А у каждого человека, который был на войне и участвовал в боевых действиях, должно быть право держать дома автомат, пулемет и другое, то, что позволяют финансы: можешь купить танк – то и танк. Но ты, конечно, должен иметь справку, что психически здоровый человек».

Интересно, а у Березы есть такая справка?!

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