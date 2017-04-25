25.04.2017

Суд да дело

Решение Международного суда ООН, вынесшего промежуточное решение об ограничительных мерах по иску украинской стороны к России, было неоднозначно воспринято в Украине и вызвало споры, чем его считать – «зрадой» или «перемогой».

От первых лиц

ПОСЛЕ оглашения решения суда вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко попыталась успокоить общественность, написав в социальных сетях, что Россия –«сильный и подготовленный враг, в том числе и в юридических вопросах». А потому, дескать, не стоит отчаиваться, Украина усилит свою работу и постарается доказать причастность Москвы к финансированию терроризма в ходе дальнейшего рассмотрения иска. Напомним, что суд не счел убедительными доказательства Украины и не стал вводить ограничительные меры в части Конвенции о предотвращении финансирования терроризма, а ограничился лишь указанием на необходимость обеспечить доступ к украинскому языку в Крыму и не препятствовать деятельности представительских организаций крымских татар.

Отметим, что секретарь СНБО Александр Турчинов оказался более резок в оценке решения суда. «Пусть это решение МИД комментирует. Я лично недоволен», – сказал Турчинов журналистам, отказавшись, впрочем, от более развернутого комментария по этому поводу.

За МИДом не заржавело. Министр иностранных дел заявил, что судебное решение в Гааге «стало настоящим ударом для позиций России на мировой арене и пошатнуло доверие к ней как постоянного члена Совета Безопасности ООН». При этом он отверг критику экспертов, предлагавших отказаться от попыток использовать термин «терроризм», и пообещал находить более убедительные доказательства.

В поисках терроризма

НО КАК украинская сторона собирается доказывать причастность России к финансированию террористов, если сама не признает ЛДНР террористами, сказать сложно. Как мы уже сообщали, директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин обратил внимание, что в Украине нет ни одного судебного решения или законодательного акта, признающего мятежные территории Донбасса террористическим структурами.

«Украинская сторона просто поставила в идиотское положение судей в Гааге. То есть мы требуем признать от суда то, чего не признаем сами», – подчеркнул Стоякин.

Вполне вероятно, что украинская власть и не надеялась добиться положительного для себя решения в вопросе причастности России к финансированию терроризма, а преследовала цель привлечь внимание к украинской повестке, оказавшейся на задворках мировой политики. При этом эксперты удивлены слабым уровнем доказательной базы, предоставленной Киевом.

Так, руководитель консалтинговой компании «Партия власти» юрист Елена Дьяченко обращает внимание на то, что в поданном иске украинская сторона утверждает, что «давление на украинскую власть началось после «оранжевой» революции 2004 года».

«Таким образом, большая часть украинской власти расписалась в том, что они агенты Кремля, – иронизирует юрист. – Это смешно. Что касается иска, то он не содержал доказательной базы и был написан пиар-менеджером. Я процитирую самое ошеломляющее, на чем этот документ и строился: «Украина просит суд вынести решение и объявить, что РФ через свои госорганы, служащих и других агентов нарушила следующее…» По сути, в этом иске Украина рассказывала Международному суду ООН, какое решение он должен вынести, вместо того чтобы под каждый тезис предоставить конкретные факты и доказательства».

В свою очередь, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник называет решение Международного суда ООН «небольшим тактическим успехом Украины при стратегическом поражении».

«Успехом я считаю, что суд признал свою юрисдикцию и принял к рассмотрению дела по обеим конвенциям. А стратегическое поражение, поскольку точка зрения суда в отношении финансирования терроризма далека от позиции Укра­ины: суд склоняется к иным оценкам того, что происходит в Донбассе и роли в этом России. Большинство ключевых ограничительных мероприятий, которые выдвигала Украина, не были поддержаны. Есть такие дела, в которых проигрыш куда опаснее, чем неподача иска. Представьте, что через несколько лет Россия выиграет апелляцию, как минимум, по обвинению в причастности к терроризму. В международно-правовом плане для нас это будет означать легализацию позиции России и создание для нее дополнительных юридических оснований, в том числе и для других судов», – предупреждает политолог.

Минский вопрос

ЕЩЕ одним неприятным, хотя публично и не афишируемым, моментом для Киева стало указание суда на необходимость неукоснительного соблюдения Минских соглашений, получивших международную легализацию и обязательный для выполнения статус единогласным решением Совбеза ООН.

«Украинская сторона получила решение суда, обязывающее обе стороны, Украину и РФ, неукоснительно выполнять Минские соглашения и воздерживаться от проявления расовой дискриминации. На сегодняшний день каждый день просрочки и невыполнения Минских соглашений теперь еще подпадает под нарушение решения Международного суда ООН. Если раньше можно было объяснять, что мы не выполняем, потому что русские плохие, то сейчас Укра­ина является нарушителем решения международного суда», – говорит Дьяченко.

Впрочем, Руслан Бортник отмечает, что окончательное решение будет еще не скоро, а потому власть рассчитывает, что за провал в суде и возможные негативные последствия для Украины отвечать придется совершенно другим людям.