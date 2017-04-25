25.04.2017

Штрихи до портрета сучасника

Так відповідає на запитання, з чого складається її сьогоднішнє життя-буття, київський лікар-невропатолог, кандидат медичних наук Анастасія Мотренко.

Крута стезя науки

АНАСТАСІЯ Мотренко, невисока струнка шатенка виходить на трибуну для публічного захисту дисертації про запобігання нервовим захворюванням у людей на початку їхнього життєвого шляху. Стримуючи хвилювання, вкотре механічно гортає кілька аркушів з тезами.

Спочатку, як і радять старші колеги з подолання крутої стезі науки, окидає поглядом присутніх , щоб «зачепитися за їхню увагу». У конференц-залі кафедри неврології Національного медичного університету імені Богомольця, крім членів Вченої ради, сидять провідні спеціалісти з інших кафедр, а також студенти, члени наукових гуртків вузу. Мотренко розуміє: ознайомлені з її рефератом, вони, певно, очікують від неї ще якогось відкриття або, принаймні, нового напряму лікування в одвічно загадковій невралгічній сфері.

– Україні, – каже Мотренко, – яка має величезний медичний потенціал, негоже відставати в застосуванні нових методик лікування. Адже в нас щороку реєструється майже 130 тисяч випадків мозкових інсультів. Тобто 310 випадків на 100 тисяч населення. Порівняно із західноєвропейськими країнами і США в Україні показники смертності від судинних захворювань головного мозку у два-три рази вищі. Наше завдання – змінити прикру тенденцію.

Дисертантка пропонує свій варіант лікування тяжкохворих, обгрунтовуючи його. Робота Анастасії Мотренко справляє враження на членів Вченої ради. Сиплються запитання, заперечення. Доповідачка впевнено й аргументовано відповідає на них.

– А чи ваша методика допоможе лікуванню інсультів? – запитують із залу.

– Безумовно, – відповідає Анастасія, – і це доведено в нашому університеті.

Серйозні зауваження й конкретні пропозиції висловлюють офіційні опоненти, доктори медичних наук Микола Соколов та Валентин Кузнецов.

І все-таки вони погоджуються з науковим керівником дисертантки доктором медичних наук Оленою Ткаченко: претендентка на науковий ступінь робить свій внесок у розвиток системи охорони здоров’я. Адже її метод лікування вже ефективно застосовується під час амбулаторного та стаціонарного обстеження хворих у низці столичних лікарень та Вінницькому центрі реабілітації інвалідів…

Невдовзі Вища атестаційна комісія України присвоює Анастасії Мотренко ступінь кандидата медичних наук.

У полоні практики

–ВХОДЖЕННЯ в науку – справа непроста, – розповідає Анастасія Тимофіївна. – Тому, здобувши ступінь, я залишилася невропатологом, свідомо здалась у полон практики. Адже, працюючи із хворими, шукаєш варіанти, як ефективніше їм допомогти, береш участь у дослідницькому процесі. Це і є наука в дії. Неврологія – унікальна галузь медицини. Тут що не пацієнт – то загадка. До кожного потрібен свій підхід.

Людство споконвіку страждало від головних болів, інсультів, інфарктів, остеохондрозу, радикуліту, болів у хребті. Хоча накопичено чималий досвід лікування цих недугів, але й досі не вивчено всі функції головного мозку людини. Багато відкриттів ще попереду. І мені приємно брати участь у цьому процесі.

От учора заходить на прийом літній чоловік і скаржиться на часті запаморочення, поганий сон, ломоту в руках. Прошу його підвестися, і вказівним пальцем спочатку однієї витягнутої вперед руки, потім другої торкнутися кінчика носа, молоточком простукую ноги нижче колінної чашечки та ліктьову частину рук, перевіряючи таким чином рефлекси по всьому тілу пацієнта.

Можна було відразу виписати йому два-три види пігулок, призначити процедуру в лабораторії запаморочення. Але в медичному університеті мене вчили за наявності можливостей провести додаткове обстеження з допомогою, наприклад, електронейроміографії, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії тощо. Цього пацієнта направляю на електронейроміографію.

Сьогодні він приніс протокол обстеження, там написано, що ознак ураження периферичних нервів верхніх кінцівок та їхніх корінцевих відділів не виявлено. На підставі цих та моїх дослідних даних ставлю діагноз і виписую направлення в ін’єкційний кабінет, призначаю курс лікування.

Останнім часом перебіг невралгічних захворювань відбувається не так, як у давні часи. Крім природних чинників, – атмо­сферного забруднення, погіршення якості харчових продуктів, радіаційного перенасичення повітря тощо, – на здоров’я людей впливає суспільна дисгармонія, стресові явища, психологічний розлад у родині. Все це потребує від лікаря додаткових знань, постійного вдосконалення навичок і досвіду.

Перший мій керівник завідувачка центру загальної неврології та нейрореабіліації Київської міської клінічної лікарні, кандидат медичних наук Тетяна Семенівна Алексєєва радила: «Хочеш стати справжнім невропатологом – продовжуй заглядати в підручники». Я так і роблю. Нещодавно місяць відвідувала курси підвищення кваліфікації лікарів. Чимало нового там почула і взяла на озброєння.

«Ходяча енциклопедія»

–РОБОТЯЩА дівчина, – хвалить Анастасію Мотренко Тетяна Алексєєва, з якою мені випало зустрітися того ж дня. – Коли Настя прийшла до нас працювати за направленням, багато хто подумав, що це вчорашня випускниця медучилища. А вона вже встигла блискуче закінчити Національний медичний університет імені Богомольця і Національну медичну академію післядипломної освіти за спеціальністю «неврологія». Тут у неї проклюнувся потяг до науки.

Анастасія Тимофіївна дуже начитана. На кожне запитання може дати глибоку, аргументовану відповідь. Протягом шести років роботи в нашому центрі здобула прізвисько «ходяча енциклопедія». Коли її запросили у споріднений лікувальний заклад на посаду заступника головного лікаря з медичної частини, ми і засмутилися, що втрачаємо такого фахівця, і пораділи за неї. Адже тепер вона ще ближче до науки, а отже, до докторської дисертації та нових фахових відкриттів…

Ще під час першої нашої розмови кажу їй: «Свою професію я успадкувала від медиків-батьків. А хто твої рідні?» – «Батько, – відповідає, – науковець-технар, мама – викладач математики. Я в них одна». – «І ніхто з них не перетягував до своєї галузі?» – «Були такі розмови. Але мене вабила медицина».

Правильно кажуть: коли є від Бога покликання, то нічим іншим людину не спокусиш…