21.04.2017

штрихи к портрету современника

Во время встречи с Любовью Баденко я понял, почему местные жители склоняются к мысли, что в процессе децентрализации следует создать объединенную территориальную громаду в масштабах всего Еланецкого района.

А молодежь веселится на дискотеке

ВЕДЬ Еланец за два десятка лет, которые возглавляет его поссовет Любовь Васильевна, стал примером того, насколько краше становится на душе, когда порядок во дворах, на улицах, в скверах, когда вечерами родители спокойно выходят прогуляться с детьми, приводят их на детские площадки, где работает освещение, а молодежь веселится на дискотеке. Жители райцентра говорили мне, что когда кругом порядок, то по-новому воспринимается в эти апрельские дни ароматное цветение вишни, радующее глаз и поднимающее настроение.

…Родилась и выросла Любовь Баденко в селе Лиманцы Снигиревского района Николаевщины. По окончании Херсонского пединститута ее направили в Еланецкую среднюю школу, где она семь лет преподавала и одиннадцать была завучем по учебно-воспитательной работе. Вместе с мужем, также педагогом, Юрием Владимировичем они вырастили двух дочерей, которые подарили им трех внучек. И когда коллеги, хорошо знающие организаторские способности Любови Васильевны, посоветовали ей баллотироваться на должность поселкового головы, она без особых колебаний решилась, так как и сама не раз уже просчитывала в уме, что необходимо предпринять, чтобы жизнь в Еланце стала комфортной.

И хотя прежние мэры Еланца объясняли все неурядицы скудным местным бюджетом, Любови Васильевне удалось выкроить в нем средства на создание хозяйственной группы, сформированной из безработных, которые занялись уборкой улиц, посадкой деревьев, наведением порядка на кладбищах. Увидев, что новый мэр энергично взялась за выполнение предвыборных обещаний, жители Еланца, а также соседних Братолюбовки и Велидаровки, входящих в Еланецкий поссовет, стали дружно участвовать в субботниках. Год от года на вечерних улицах стало загораться больше фонарей.

За порядком следят постоянно

БЫЛИ огорожены все кладбища. Перед поминальными днями на них проводят подрезку деревьев, кустов, завозят по несколько машин песка. Поссовет финансово поддерживает и коммунальное предприятие райцентра, помогающее решать жителям многие бытовые вопросы. И вот уже степной городок, считавшийся ранее депрессивным, в 2006 году занимает третье место во всеукраинском конкурсе по благоустройству среди населенных пунктов пятой категории, а в 2008-м – второе. Год назад Указом Президента Украины Любовь Баденко награждена орденом княгини Ольги III степени. Так был отмечен ее весомый личный вклад в государственное строительство, развитие местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

И хотя в последние годы Еланец, Братолюбовка и Велидаровка радуют жителей и гостей внешним видом, за порядком Любови Васильевне приходится следить постоянно. И едва нынче сошел снег, как она дает поручение членам комиссии по благоустройству Раисе Зосимовой и Татьяне Раевич проверить совместно с представителями Нацполиции, не образовались ли где-то стихийные свалки. К сожалению, у некоторых жителей все еще есть желание выбросить мусор в неположенном месте. Таких правонарушителей привлекают к административной ответственности. Депутат поссовета Анатолий Аманский, ответственный за уличное освещение, постоянно следит за тем, в каких светильниках требуется заменить электролампы.

И, конечно, избиратели были довольны, что Баденко удалось восстановить работу детского сада № 3 «Солнышко» в Братолюбовке и № 4 «Малютка» в микрорайоне Заяр. Во всех детских садах реконструировали системы отопления, установили новые двери и окна, благоустроили спальни, игровые и учебные комнаты, приобрели новые игрушки и музыкальную аппаратуру. Появились компьютеры, телевизоры, новая мебель и спортивный инвентарь в Еланецкой общеобразовательной школе I-III ступеней и в Еланецкой гуманитарной гимназии.

Стал прозрачным бюджет общины

БЛАГОДАРЯ помощи депутатов различных уровней, предпринимателей, неравнодушных родителей в населенных пунктах поссовета год от года увеличивается число детских игровых площадок. А возле них начали за счет бюджетных средств устанавливать и тренажеры для взрослых, чтобы мамы и папы, пока малыши резвятся, могли размять свои мышцы.

14 апреля около трехсот местных жителей участвовали в тренировочном занятии по оздоровительному бегу. Народ занимался спортом на чистых улицах поселка, где аккуратно побелены стволы деревьев и бордюры. Кстати, в ноябре прошлого года поссовет закупил саженцы, из которых на центральной площади Еланца была заложена Аллея мира. А нынче, в рамках Всеукраинской экологической акции «Посади дерево мира», на проспекте Независимости появилось 40 саженцев клена.

– Людям очень нравится, – рассказывает председатель постоянной комиссии поссовета по вопросам планирования, бюджета, финансов и развития социальной сферы Елена Трубай, – что в поссовете обеспечено прозрачное расходование всех бюджетных средств. Работники бюджетных учреждений своевременно получают зарплату, мы оказываем адресную материальную помощь малообеспеченным семьям с детьми, людям с ограниченными физическими возможностями, ветеранам Второй мировой войны, участникам боевых действий на территории других государств, чернобыльцам-ликвидаторам, участникам АТО. Помогаем людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, при проведении дорогостоящего лечения.

…Из многих забот о жителях общины складываются рабочие будни поселкового головы Любови Баденко. Ее беспокоит, что пока еще бюджет общины не в состоянии решить все проблемы ее членов. И она надеется, что Верховная Рада перестанет принимать законы, разоряющие фермеров. «Ведь село получит устойчивое развитие только в том случае, если будут крепнуть фермерские хозяйства», – говорит Любовь Васильевна. А о высоком доверии людей к Баденко говорит тот факт, что на прошлых выборах на пост поселкового головы у нее не оказалось соперников. Никто не решился противопоставить конкретным делам энергичной женщины своих туманных обещаний.

Николаевская область.