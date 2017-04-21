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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Упоротые в свидомизме

21.04.2017 Памфлетон 18 АПРЕЛЯ «герой Иловайска», заместитель директора Украинской военно-медицинской академии, полковник Всеволод Стеблюк, отвечая на вопрос по поводу шансов на «освобождение» Донбасса, в интервью изданию «Онлайн» сказал, что жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР не хотят возвращения своих территорий под контроль Киева. Стеблюк без тени сомнения заявил, что Украина проиграла войну за Донбасс.

Кто бы сомневался этому «прозрению». Хорошо, хоть уже до самых упоротых доходит. Правда, толку от этого толика малая. Как говорят игроки в преферанс – и козе понятно, что при трех тузах мизер «проколотый» минимум до «с тремя». А у нас и одного туза хватает – России. Сиди и не дергайся, пока не трогают. А то поперло их – «Лучшая армия в Европе!», «Мы сдерживаем российские (хорошо хоть не большевистские и не татаро-монгольские) полчища у границ Европы», «Проведем парад Победы в Севастополе, а потом и на Красной площади». Хорошо хоть не в Петропавловске-Камчатском, а то бы сама Америка испугалась. Угомонитесь, клоуны.

Тут необходимо несколько ремарок. Во-первых, «герой Иловайска». Это что же, дамы и господа, герой проигрыша, герой поражения? Во-вторых, Стеблюк сказал общеизвестную банальность, несколько ее вывернув наизнанку. Украина не проиграла войну за Донбасс, она не могла ее выиграть изначально и не смогла. Это, согласитесь, разные вещи. Какой-то протестантский проповедник посылает войска покарать Донбасс, а он, Донбасс, не согласен. Историю бы бывшему днепропетровскому комсомольскому вожаку вспомнить, да ему недосуг – власть одолевает. В-третьих, кто такой Стеблюк и чего это он вдруг истины стал изрекать…

А вот вам еще высказывание того же Стеблюка. Из последних. «Они ненавидят нас. Мы ненавидим их. И мы пока изменить эту ситуацию не можем. Прекратить эту войну чьим-то решением или дипломатическим путем невозможно. Пойти освобождать силой? Это будут колоссальные жертвы. Чтобы освободить оккупированные территории Донбасса и Крым, надо делать зачистку, как россияне в свое время делали в Грозном: просто сравнивали с землей. Да никто и не даст этого делать – мир нас бы просто не понял. И силы у нас такой нет, чтобы мы могли потом противостоять и удерживать отвоеванное. Да и потом — что мы получим? Территорию ненависти? Так мы ее и так имеем».

Славный мужичок, все понимает. Хоть и пышет ненавистью. Стеблюк, кстати, все нынешние ужимки и прыжки считает следствием «запуска чучела украинского национализма» аж в 2004 году. То есть украинский национализм, я так его понял, всего лишь некое чучело, кем-то запущенное, без мозгов и собственной воли. А как же проспекты Бандеры и Шухевича по всей Украине, а факельные марши со слоганами «Москалей на ножи» и «Комуняку на гiлляку»? Надо понимать, что этого как бы и нет?! Ну-ну…

Я вот тут подумал над двумя понятиями – упоротый и свидомит. Да и соединил их – получился упоротый свидомит. Филология, любезные соотечественники, наука похлеще медицины будет, в которой Стеблюк подвизается. Он там весь в докторах, в профессорах, да песни поет, да советник министра обороны по медицинской части. А ведь свидомит упоротый, упоротей некуда.

Справочку даю для любознательных. Упоротый – это чересчур увлеченный чем-либо, зацикленный на чем-либо; повернутый, поехавший. Либо находящийся в состоянии наркотического опьянения. А вот и синонимы прочтите: повернутый, поехавший, безнадежный, конченый; обдолбанный, под кайфом, накачанный; пырнутый.

Мало?! Перейдем к свидомым. От польского śswiadomi – «сознательные». Они же национально-свидомые, свидомиты – прозвище украинских националистов. От поляков пошло, отцы родные.

Кстати, по результатам опроса, проведенного на форуме «Украинской правды», большинство проголосовавших пользователей не считают слово «свидомые» оскорблением.

Более того, уровень «национального сознания» равно украинскому понятию «національна свідомість».

Я вам приведу пример некоего Цыганка из Национальной академии обороны Украины: «На сегодня состояние государственного языка не оставляет безразличным ни одного национального свидомого украинца. Мы живем на независимой, взлелеянной в мечтах соборной Украине и должны осознать, что без языка – независимости нет».

Взлелеяли, аж шуба заворачивается! И что же?! Язык автоматом и законопроектами навязывают, а независимости все нет. Разруха есть, руина есть, развал есть, упоротые свидомиты – тьма и тьма, а независимости нет. Западенцы из самого Лемберга-Львова тикают в Россию, чтобы выжить, а государства (независимости) нет.

Что-то не так в часовом механизме…

А я вам скажу, что именно. Песок туда попал – разные там стеблюки-ляшко-гаврилюки, а к ним надо пристегнуть порошенков-яценюков-гройсманов-тимошенок-турчиновых.

Все для Украины – ваш лозунг?!

Исчезните, и Украина выстоит и возродится.

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