21.04.2017

Наказуемая инициатива

Доведенные до отчаяния ветераны Великой Отечественной войны пришли в Верховную Раду с требованием разрешить им провести перед народными депутатами свою пресс-конференцию.

ВО время встречи бывшие фронтовики потребовали не отменять 9 мая День Победы и заявили, что не намерены отмечать его как день скорби.

При этом было подчеркнуто, что они с честью защитили свое Отечество, одержав выдающуюся победу. Именно поэтому война и называлась Отечественной, будучи лишь составной, но главной частью мировой войны. А для нынешних прихлебателей Брюсселя и Вашингтона и война таковой не считается, так как на Отечество им плевать – они служат зарубежным хозяевам. И победа как таковая отсутствует, по той причине, что предшественники их покровителей ту войну проиграли. Ведь против Советского Союза под гитлеровским началом воевала практически вся объединенная Европа.

А в основе планов тех, кто, собственно, и развязывал мировую бойню, лежало намерение присоединиться на завершающей фазе к той силе, которая будет одерживать верх в смертельном противостоянии.



ПО ПРИЧИНЕ закоренелой вражды нынешний режим относится к украинским ветеранам как к проигравшей стороне, не оставляя им надежд на улучшение как в моральном, так и в социальном плане. Об этом на брифинге в Верховной Раде Украины заявил глава Совета ветеранов Киева Николай Мартынов: «В последнее время в нашей ветеранской организации столицы возникли большие проблемы с точки зрения нашего морального положения, потому что руководство города и государства старшее поколение ветеранов совершенно не жалует. В социальном плане последнее время ветеранам не индексируется пенсия, тарифы с ног валят – пенсия ветеранам 1500-1700 гривен, а за отопление только 1,5 тысячи надо заплатить. Остро стоят медицинские вопросы, оплачивать лечение ветеранам не под силу».

Заодно Мартынов сообщил, что у ветеранских организаций отбирают помещения, не финансируют их работу, хотя это предусмотрено 20-й статьей закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».

Также руководитель ветеранской организации напомнил, что 9 мая ветераны столицы непременно проведут свое шествие и пригласил народных депутатов присоединиться к торжеству. «День Победы, 9 Мая – наш самый дорогой, сердечный и радостный праздник. – Мы проведем шествия под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто». Будем нести портреты наших предков, отвоевавших нам нашу землю», – заявил Мартынов.



ВСЕ это ветеран пытался донести до парламентариев и руководства страны вместе с просьбой о помощи. Однако надежды оказались напрасными. Все было похоже, скорее, на «метание бисера» пред известными обитателями скотного двора.

В ответ депутаты от правящей коалиции в Верховной Раде объявили советских ветеранов коллаборационистами(!), крайне возмутившись брифингом, который представители ветеранских организаций решились провести в украинском парламенте. «Заслуженные деды в орденах, речи о том, как государство не обращает на них внимания. Подвиг, защитили страну от фашизма, святое 9 мая. И ни слова о том, что сейчас на фронте гибнут их внуки. Ни одного слова поддержки», – написал на своей странице в Fаcebook депутат Сергей Высоцкий из «Народного фронта» Яценюка.

По его мнению, обществу ближе война в Донбассе, а не события Второй мировой, поскольку «в дома тысяч украинцев шли и продолжают идти реальные похоронки». «Я признаю, что многие ветераны ВМ ІІ могут чувствовать себя обиженными. Ветеранам ВМ ІІ и их организациям стоит объединиться вокруг поддержки государственности Украины и ветеранов текущей национально-освободительной войны против российского империализма.

Вместо этого говорить от их имени поставили бодреньких 60-летних коммунистов, регионалов и прочих любителей Кремля. И повестка вырабатывается соответствующая. Из-за этого коллективный голос советского ветерана звучит характерным фальцетом коллаборанта. Советский ветеран используется агрессором и коллаборантом в своих играх. Ветераном кремлевские кукловоды прикрывают провокаторов с портретами Сталина 9 мая в Киеве. Кремлевские ветеранами пытаются торпедировать значимость современного подвига украинского народа в его борьбе против российской агрессии», – метал политик громы и молнии.

По его словам, многие люди «воспринимают советского ветерана, его текущую коллективно-публичную ипостась, в качестве актуального инструмента гибридной агрессии России против Украины», а потому «общество пытается защититься, в том числе и инициативами об отмене 9 мая».

«Пока украинских ветеранов советской армии будут представлять подонки – ситуация будет только усугубляться. Многие украинцы будут воспринимать советского ветерана как человека, продолжающего воевать за советское империалистическое государство против независимой Укра­ины», – пришел к устрашающему выводу Высоцкий.



ЕЩЕ один представитель большинства, депутат от «Батьківщини» Игорь Луценко, выступая на заседании ВР Украины, вообще потребовал прекратить финансирование ветеранских организаций, поскольку они контролируются из Москвы и устраивают «путинские флешмобы» в столице Украины. «Говоря о проблемах ветеранов, нельзя обойти вниманием такую проблему, как существование псевдоветеранских организаций, которые получают десятки миллионов гривен из бюджета, контролируются из Москвы, которые не имеют ни одного ветерана ІІ Мировой войны(?), ни одного ветерана АТО(!) в своем составе. Группа народных депутатов, группа общественности сейчас борется за то, чтобы остановить эту позорную практику, которая дискредитирует само понятие ветеранов в нашем государстве, – подчеркнул депутат. – Мы обратились к министру социальной политики, лично к премьеру Гройсману, министру Кабмина Саенко, чтобы они использовали все надлежащие юридические меры, чтобы остановить эту практику, которая просто шокировала общественность. Мы должны остановить финансирование путинских флешмобов под видом псевдоветеранских организаций».

Такая грозная речь и ей подобные сопровождали обсуждение законопроекта № 5713 «О статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты», не оставляя ветеранам никаких надежд.