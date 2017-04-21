21.04.2017

УКРАИНА

• Украина на 99 процентов согласовала пенсионную реформу с миссией МВФ, завершившей работу на прошлой неделе. Оставшиеся технические детали стороны согласуют в режиме видеоконференции. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНИАН. Соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную Раду до конца мая.

• Вступил в силу закон о Едином электронном госреестре военнообязанных. Как информирует агентство «Українські новини», собственником реестра является Минобороны, а распорядителем – Генштаб Вооруженных сил. В реестр вносятся и хранятся персональные и служебные данные военнообязанных. Их согласия для этого не требуется.

• У здания Киевской горгосадминистрации прошел митинг сторонников ВО «Свобода», которые требовали принять решение об использовании украинского языка в столичной сфере обслуживания, информирует ресурс vesti-ukr.com.

• Нацбанк Украины ввел в обращение новую монету в честь общественного деятеля, историка, археографа, этнографа, фольклориста, писателя и публициста Николая Костомарова. Пресс-служба НБУ сообщает, что монета номиналом две гривны изготовлена из металла нейзильбер. Ее вес составляет 12,8 грамма, а диаметр — 31 мм.

• В Крым прибыла делегация из Италии в составе 50 человек для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, сообщает «РИА-Новости». Газета «Сегодня» отмечает, что всего на форум приедут более 180 представителей международного бизнеса и государственных структур из разных регионов мира.

ЗА РУБЕЖОМ

• Международный валютный фонд пригрозил отказаться от участия в дальнейшей финансовой помощи Греции, если ее долг окажется непосильным по критериям МВФ и не будет соответствовать разумным параметрам, заявила директор МВФ Кристин Лагард в интервью ведущим европейским газетам, сообщает Deutsche Welle.

• Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым хочет защитить национальный рынок и стимулировать покупку американских товаров, пишет ЛІГА.net. Документ также ужесточает правила выдачи виз для специалистов из-за рубежа. Теперь в Америку будут пускать только наиболее квалифицированных работников и только в том случае, если американца на эту должность не нашлось.

• ООН снимает гриф секретности с документов о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны. В библиотеке Винера в Лондоне с 21 апреля открывается доступ к оцифрованному архиву комиссии ООН по военным преступлениям, собранному в 1943–1949 годах. Множество рассекреченных документов затрагивает тему Холокоста.

• В Беларуси 35,9 процента общего объема введенного в первом квартале 2017 года жилья построено для граждан, стоящих в очереди и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего за этот период организациями всех форм собственности построено 11,6 тысячи новых квартир, приводит информационная компания «БелаПАН» данные официальной статистики.

• В Братиславе (Словакия) тысячи людей протестовали на улицах против коррупции в правительстве, сообщает портал rian.com.ua. Они требовали отставки главы МВД, главы полиции и других чиновников, которых обвиняют в препятствовании надлежащему расследованию коррупционных скандалов.

• Передвижения военной авиации зафиксированы у побережья Калининградской области, информирует «Цензор. НЕТ» со ссылкой на данные западных сайтов. Разведывательные самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции совершили подлеты к границам российского анклава на юге Балтики для выполнения оперативных заданий.