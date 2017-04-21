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В Киеве продолжается процесс переименований в рамках пресловутой «декоммунизации», на что из бюджета придется потратить миллионы гривен.





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Главная / ДИСКУССИЯ / Уголек золотой – электричество бриллиантовое…

21.04.2017 неудержимый прогресс Судя по публикациям последних дней, в стране нарастает острейший энергетический кризис. А высокопоставленные чиновники тем временем вожделенно потирают руки в предвкушении грядущих прибылей.

ОДНА за одной останавливаются ТЭЦ, энергоблоки АЭС, застывают гигантские металлургические комбинаты. Да что там экономические объекты – в некоторых областях, таких, как Харьковская или Николаевская, не могут включить отопление в школах и детсадах, отменяются уроки, малыши сидят по домам. Но трудно согреться и дома, да и горячую воду во многих городах стали считать роскошью. Если природа отменит лето, будет несладко.

Проявляя «редкую дальновидность», Министерство энергетики и угольной промышленности подало в Кабмин проект решения о запрете импорта энергетического угля из России. Как передает УНН, об этом с необыкновенным вдохновением сообщил министр энергетики Игорь Насалик: «Надо навсегда запретить ввоз с российской стороны угля энергетической группы». В министерстве реально рассчитывают заключить контракт на поставку угля антрацитовой группы из США (!). Насалик назвал такой вариант чрезвычайно выгодным как с точки зрения логистики, так и по цене (?)

Аналогично высказался в эфире телеканала ICTV и премьер-министр Гройсман. Дескать, Украина с успехом добивается энергетической независимости от России, переходя на закупки угля в очень отдаленном зарубежье. «Украина отрезала от себя Донбасс. Совсем! – отрапортовал премьер. – Мы сейчас будем его (уголь. – Ред.) покупать за валюту. Это или США, или Австралия, или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно».

Да уж куда серьезней. Это сравнимо с тем, что человек добровольно разрешил отрезать себе ноги и ищет, где бы купить протезы подешевле и получше. Чтобы не очень больно было!



НАПОМНИМ, что 2016 году Украина получала антрацит из двух стран — из России и ЮАР. На фоне торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Российская Федерация осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину.

По сообщению источника в том же Министерстве энергетики и угольной промышленности импорт угля из России составил 221 тысячу тонн, при общем объеме импорта в 413 тысяч тонн. Всего каменного угля и антрацита импортировано из России на сумму 247,2 миллиона долларов, или 69,1 процента от общего объема импорта. По тем же данным, за первый квартал из ЮАР на украинские электростанции поступило 72,9 тысячи тонн угля, из Польши – 118,9 тысячи тонн.



ПО МНЕНИЮ независимых аналитиков, уголь из США или Австралии станет для Украины «очень дорогим удовольствием».

Аналогично, как в истории с реверсным газом. Руководствуясь логикой, что политика важнее экономики, в Киеве будут и дальше постоянно говорить, что нам дают гигантские скидки. Слова министра о том, что этот вариант выгоден Украине, — чистой воды вранье. На американском рынке уголь действительно дешевый. Но после доставки в Украину он получится в разы дороже, чем российский, не говоря уже о собственном донбасском угле. Ответственные лица просто недоговаривают о стоимости доставки.

Кроме того, уголь прибудет в Одессу. С советских времен уголь шел с востока на запад, и все железные дороги Украины проложены к электростанциям из восточных областей. Теперь же придется расширять пропускную способность железных дорог, а то и достраивать новые пути с юга страны, что влетит в немалую копеечку. Но политическая логика превыше всего! Поэтому киевские министры и «стратеги» готовы идти на совершенно абсурдные условия, а при этом еще и посматривая, не обломится ли где процентик с гигантского потока бюджетных денег за рубеж.

Вывод однозначен: закупки угля на внешнем рынке только окончательно усугубят и без того непростую ситуацию в стране.

Судя по заявлению Гройсмана, платить за уголь будут валютой, а валютой у нас остаются доллары или евро. Гривна за пределами Украины не катит. Но если даже попытаться где-то на внешних рынках купить доллары и евро за свои гривны, то наша денежная еденица просто повалится, и экономика скатится в еще большую яму, чем сейчас.

Да и на кредиты рассчитывать нечего – и так в долгах, как в шелках. И даже если правительство найдет какие-то деньги на закупку пробной партии угля, то на полное замещение необходимых объемов даже в мечтах денег не хватит. И через какое-то время все равно придется уже просить уголь либо в Донбассе, либо в России.



КАК заявил Гройсман, Киев рассчитывает в ближайшее время увеличить разработку собственных месторождений. А в качестве обнадеживающего стимула с умилением добавил, что Украина живет "более 500 дней без капли российского газа".

Тут вспоминается анекдот, который маленький Володя мог слышать от своего дедушки Исаака. Особенно популярным он был в те времена, когда небезызвестный Никита Сергеевич активно внедрял кукурузу. Так вот, еврейский мальчик спрашивал у своего отца: почему мы не едим кукурузу?

– Как не едим, сынок? Мы берем кукурузу, пропускаем ее через курочку, а потом употребляем в улучшенном виде.

Урок дедушки Исаака Владимир Борисович усвоил просто идеально. Он берет российский газ, пропускает через желудок европейского трейдера, страна потребляет тепло, а суммы на соответствующих счетах растут не по дням, а по часам. Точно так же будет, по всей видимости, и с углем.

Закон украинского рынка: чем дороже пиво, тем больше навар! Действует без сбоев…

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