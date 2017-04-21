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В Киеве продолжается процесс переименований в рамках пресловутой «декоммунизации», на что из бюджета придется потратить миллионы гривен.





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Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Вандалы-нацисты не унимаются

21.04.2017 кощунство 19 апреля 2017 года в Киеве произошел очередной акт вандализма в отношении памятников советским воинам. На этот раз национал-экстремисты осквернили памятник генералу Николаю Федоровичу Ватутину. Генерал армии Ватутин известен как один из крупнейших военных стратегов периода Великой Отечественной войны. Под его началом армии Воронежского фронта нанесли поражение гитлеровским войскам на Курской дуге. Он также командовал 1-м Украинским фронтом, силами которого Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Судя по всему, именно освобождение столицы Советской Украины от фашистов вызывает сегодня негодование у современных последователей пособников Гитлера. Очевидно, что и само преступление было приурочено ко дню рождения бесноватого фюрера (20 апреля).

Генерал Ватутин был тяжело ранен 29 февраля 1944 года во время выезда в войска. Машина генерала попала в засаду, устроенную боевиками УПА. Несмотря на усилия врачей, Николай Федорович скончался от заражения крови в киевском госпитале 15 апреля 1944 года. Похоронен 17 апреля в Мариинском парке в Киеве. В 1948 году скульптор Вучетич установил на его могиле памятник.

Об осквернении монумента с гордостью сообщили представители так называемого «национального корпуса» – бандитской группировки, объявившей себя политической партией. К памятнику была прикреплена табличка со словами «Палач, ликвидированный украинскими националистами». Осквернение монумента в центре столицы произошло при полном бездействии со стороны «новой» полиции. Через несколько часов после акции неонацистов, когда те разошлись, оскорбительная табличка с памятника легендарному полководцу, Герою Советского Союза была снята.

Курс правящего режима на уничтожение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне набирает обороты с каждым днем. Активно переименовываются улицы, названные в честь героев войны, покусились в канун 9 Мая даже на проспект Победы(!) Сносятся памятники советским воинам, ветераны войны и труда подвергаются издевательствам со стороны фашиствующих молодчиков. Награды и звания фашистской Германии, полученные вояками ОУН-УПА, признаются на государственном уровне, а советские награды, «де-факто», попали под запрет.

Закономерным продолжением антинародной политики режима и его прихвостней стало принятие 4 апреля 2017 года в первом чтении закона «О реабилитации жертв политических репрессий», в соответствии с которым вводятся доплаты к пенсиям для членов ОУН-УПА, воевавших против своего народа на стороне фашистских поработителей. В этот же день в Киеве надругались над Вечным огнем в Парке Славы.

Люди, задумайтесь! Ведь все происходящее откровенно направлено на героизацию нацизма. И можно с уверенностью утверждать, что это является сознательной политикой нынешнего режима. Весь мир осуждает преступления немецких нацистов. В самой Германии они вне закона. Мы же называем преступления и предательство геройством, а истинный подвиг народа, признанный всем миром, оскверняем и втаптываем в грязь. Может, водрузим в центре столицы еще и памятник Адольфу Шикльгруберу? Но как тогда быть с миллионами убитых, казненных и замученных ради торжества его идеи? Или нам плевать на всех этих евреев, немцев и уж тем более на русских? Но своих-то, украинцев, тоже не воскресишь. И только тупоголовый юнец может поверить, что миллионы наших бабушек и дедушек сами себя убивали, сжигали, закапывали. Уходит из жизни поколение, видевшее весь этот ужас своими глазами. Так что теперь можно откровенно врать. Или весь этот шабаш рассчитан на безмозглых идиотов, которые нужны нашим «зарубежным покровителям» и их местной прислуге, дорвавшейся до государственной власти, в качестве уже белокожих современных рабов?

Осквернение памятника герою-освободителю – один из шагов к самоуничтожению украинской нации, к уничтожению ее духа и памяти, к превращению некогда умного и славного народа в рабочий скот и униженное быдло.

Дорвавшиеся до власти национал-радикалы прилагают титанические усилия, чтобы лишить наш народ исторической памяти. Обществу активно навязываются представления меньшей, но агрессивной его части о нашем непростом прошлом, об исторических событиях и деятелях. В этом отношении наши «наци», а особенно наследники «гитлерюгенда», ничем не отличаются от ИГИЛовцев, разрушивших уникальный памятник древнего зодчества – сирийскую Пальмиру. Одумайтесь, соотечественники!

Соб. инф.

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