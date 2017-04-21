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Выпуск № 46 от 21 апреля 2017 г.
 
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  Главная / КОМЕНТАРИИ / Запорожская АЭС поперхнулась американским топливом

21.04.2017

Сообщаем подробности

МЫ уже сообщали, что 18 апреля автоматика отключила от сети энергоблок № 6 Запорожской атомной электростанции. Причины срабатывания автоматики не называются, однако известно, что Запорожская АЭС первой перешла на американское ядерное топливо компании Westinghouse. В данный момент на станции работают четыре энергоблока из шести.
Отметим, что это далеко не первая нештатная ситуация на ЗАЭС. Инциденты начались сразу после того, как в феврале 2016 года на станции впервые в Украине приступили к использованию топлива американской компании Westinghouse. Так, 14 августа 2016 был отключен для  ремонтных работ энергоблок № 5, первым принявший в  себя американские топливные элементы.
В сентябре на  ремонт был поставлен шестой энергоблок, в  октябре  – второй. Последний энергоблок проработал всего 2,5 недели после капитального ремонта, который должен был продлить срок службы реактора до  2026 года.  Спустя пять месяцев энергоблок № 2 снова был отключен. Незадолго до  остановки Запорожская АЭС получила новую партию американского ядерного топлива.
Российская компания ТВЭЛ, входящая в  структуру «Росатома», сегодня является основным поставщиком топлива для  украинских АЭС. Однако в  рамках разрыва экономических связей с РФ и диверсификации источников поставок ядерного топлива в  2014 году Украина договорилась с  Westinghouse о  поставках американского ядерного топлива на  некоторые блоки украинских АЭС до  2020 года.
При этом известно, что использование топливных элементов Westinghouse в  реакторах советского образца крайне рискованно. Это доказала их эксплуатация на  чешской АЭС «Темелин», в  ходе которой выяснилось, что американские топливные элементы часто деформировались. Это вело к  значительным издержкам производства энергии. Кроме того, реакторы советского образца приходилось выводить из  эксплуатации вне  очереди для  замены испорченных кассет. Очевидно, нечто подобное происходит сейчас на  Запорожской АЭС.
С момента появления идеи о сотрудничестве специалисты отрасли предупреждали об опасности использования на украинских АЭС неподходящего ядерного топлива. Приведем одну из пророческих цитат: «Если Россия вдруг перестанет поставлять ТВЭЛы для украинских АЭС, что станет с нашей атомной энергетикой? Ведь французские и американские аналоги нам не подходят. Я вам отвечу. Будет пять новых Чернобылей. А если РФ примет решение и не будет принимать отходы наших атомных электростанций? Кто-то может предположить, что Европа их возьмет на захоронение? А в Украине таких хранилищ нет. Поэтому невзвешенные решения нынешней власти могут нести очень большие угрозы для простых граждан нашей страны». Это было сказано еще в апреле 2014 года.
Соб. инф.

 


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