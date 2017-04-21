21.04.2017

Сообщаем подробности

МЫ уже сообщали, что 18 апреля автоматика отключила от сети энергоблок № 6 Запорожской атомной электростанции. Причины срабатывания автоматики не называются, однако известно, что Запорожская АЭС первой перешла на американское ядерное топливо компании Westinghouse. В данный момент на станции работают четыре энергоблока из шести.

Отметим, что это далеко не первая нештатная ситуация на ЗАЭС. Инциденты начались сразу после того, как в феврале 2016 года на станции впервые в Украине приступили к использованию топлива американской компании Westinghouse. Так, 14 августа 2016 был отключен для ремонтных работ энергоблок № 5, первым принявший в себя американские топливные элементы.

В сентябре на ремонт был поставлен шестой энергоблок, в октябре – второй. Последний энергоблок проработал всего 2,5 недели после капитального ремонта, который должен был продлить срок службы реактора до 2026 года. Спустя пять месяцев энергоблок № 2 снова был отключен. Незадолго до остановки Запорожская АЭС получила новую партию американского ядерного топлива.

Российская компания ТВЭЛ, входящая в структуру «Росатома», сегодня является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. Однако в рамках разрыва экономических связей с РФ и диверсификации источников поставок ядерного топлива в 2014 году Украина договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года.

При этом известно, что использование топливных элементов Westinghouse в реакторах советского образца крайне рискованно. Это доказала их эксплуатация на чешской АЭС «Темелин», в ходе которой выяснилось, что американские топливные элементы часто деформировались. Это вело к значительным издержкам производства энергии. Кроме того, реакторы советского образца приходилось выводить из эксплуатации вне очереди для замены испорченных кассет. Очевидно, нечто подобное происходит сейчас на Запорожской АЭС.

С момента появления идеи о сотрудничестве специалисты отрасли предупреждали об опасности использования на украинских АЭС неподходящего ядерного топлива. Приведем одну из пророческих цитат: «Если Россия вдруг перестанет поставлять ТВЭЛы для украинских АЭС, что станет с нашей атомной энергетикой? Ведь французские и американские аналоги нам не подходят. Я вам отвечу. Будет пять новых Чернобылей. А если РФ примет решение и не будет принимать отходы наших атомных электростанций? Кто-то может предположить, что Европа их возьмет на захоронение? А в Украине таких хранилищ нет. Поэтому невзвешенные решения нынешней власти могут нести очень большие угрозы для простых граждан нашей страны». Это было сказано еще в апреле 2014 года.

Соб. инф.