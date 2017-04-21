21.04.2017

Уродовластие

С начала года местные правоохранители открыли ряд уголовных производств по фактам разворовывания имущества Львовского автобусного завода. На сегодняшний день задержано более десятка похитителей, в их числе студенты, безработные, члены организованной преступной группы.

С территории завода украли даже автобус-лайнер

В ЧИСЛЕ самых больших удач сотрудники львовской полиции и прокуратуры называют задержание в середине апреля организованной преступной группы, которой удалось похитить с территории ЛАЗа имущество на сумму более 10 миллионов гривен.

По информации правоохранителей, в ее состав входили жители Львовской и Одесской областей, всего семь человек. Они организовали системное расхищение промышленного оборудования, станков, деталей к транспортным средствам, которые остались в заводских цехах после того, как данное имущество было арестовано работниками государственной исполнительной службы для дальнейшей продажи на аукционе. Украденное «добро» вывозилось за пределы Львова и хранилось на складах одной из коммерческих фирм, пока на него не находились покупатели в других регионах Украины.

Также злоумышленники пытались по поддельным документам вывезти в Киев похищенный на территории ЛАЗа автобус-лайнер (стоимостью более четырех миллионов гривен), который был изготовлен к проведению в Украине Евро-2012. Однако преступление это было пресечено, автобус вместе с похитителями удалось задержать в 20 километрах от областного центра – возле одного из сел Каменка-Бугского района.

В настоящее время в отношении семерых членов преступной группы открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, причинившая значительный ущерб потерпевшему).

По этой же статье месяц назад правоохранители открыли уголовное производство, фигурантом которого является местный безработный, похитивший с территории автобусного завода (из здания металлообрабатывающего цеха) с использованием автомобиля черный металлолом на сумму 23 тысячи гривен. Немного ранее такая же статья была применена к студенту местного вуза, который, проникнув в здание ремонтно-механического цеха, выкрал пять мешков с алюминиевыми деталями и креплениями на сумму более двух тысяч гривен. И этот перечень можно продолжать…

Остатки уникального производства стирают с лица земли

–ДОВОРОВЫВАНИЕ имущества Львовского автобусного завода – явление абсолютно закономерное, – комментирует львовский адвокат Ярослав Гандзюлевич. – Фактически это последнее звено в планомерном дерибане собственности бывшего флагмана советского автобусостроения, который, как известно, наиболее активно начался десять лет назад – с момента объявления предприятия банкротом. Большая часть заводского имущества тогда была передана в оперативное управление нескольким коммерческим структурам. Одним фирмам достался заводской транспорт, другим – оборудование, третьим – склады, цехи, здания общежитий. Было ясно, что идет уничтожение предприятия, что новые собственники поднимать, развертывать производство не собираются. Однако львовские власти, правоохранительные органы процесс уничтожения завода даже не пытались остановить. Когда же от предприятия остались лишь пустые полуразрушенные корпуса и часть оборудования, находящего под арестом, местные чиновники заговорили о необходимости вернуть в государственную собственность «уникальное производство», которое были искусственно доведено до банкротства «олигархично-клановой моделью экономики».

Со стороны депутатов Львовского обл­совета «по данному поводу» два года назад даже было направлено коллективное обращение к президенту, Кабмину, к Верховной Раде, Генпрокуратуре и Фонду государственного имущества. Но поскольку возвращать в госсобственность никто ничего не собирался, как, собственно, и расследовать искусственное доведение предприятия до банкротства, то остатки ЛАЗа решили стереть с лица земли. И сегодня «ми маємо те, що маємо». Правоохранители не успевают регистрировать преступления по фактам доворовывания оставшегося заводского имущества.

Львов.