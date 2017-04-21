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21.04.2017 Очередная «победа» Есть два типа адвокатов: те, кто знает законы, и те, кто знает судей. Украинские юристы, хорошо знающие, что их подопечные всегда в конфликте с законом, предпочитают идти по второму пути.

НАПОМНИМ, что 16 января этого года Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Таким образом МИД реализовал соответствующее поручение президента Порошенко. По сообщению того же МИДа, иск подавался «с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины».

По утверждению украинской стороны, Россия якобы нарушила две конвенции – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия в Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма.

К актам терроризма, которые, по утверждению МИДа, инициировала Россия, Киев причислил, в том числе крушение малайзийского Boeing в Донецкой области, и настаивал на выплате Россией «компенсации за сбитый Boeing рейса MH17».



НЕ имея в рукаве достаточных козырей, украинская сторона делала ставку на судью этого суда, председателя инстанции Ронни Абрахама, который во время судебного процесса по аналогичному делу Грузия против России, откровенно поддерживал сторону Тбилиси, явно не имевшему шансов выиграть дело.

Не так давно, 6-9 марта, Международный суд ООН провел слушания, в ходе которых Россия отвергла обвинения Киева в поддержке терроризма и поставках оружия в Украину.

На этой неделе, 19 апреля, суд огласил промежуточное решение по иску Украины. В первую очередь суд признал, что обладает юрисдикцией «prima facie» (то есть уполномочен) для рассмотрения по иску Украины против России, что не доказано в случае с Грузией.



НА что-то большее ставки явно не хватило. Тот же Абрахам во время вынесения промежуточного решения признал, что суд ООН считает недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и отказал во временных мерах в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Международный суд ООН в Гааге не усмотрел «вины» России в поддержке терроризма. «Украина не выполнила тех стандартов доказательной базы, чтобы доказать умышленность перечисления средств (для «Л/ДНР), – заявил председатель суда Ронни Абрахам. – Суд пришел к выводу, что условия, которые необходимы для определения дополнительных мер в отношении прав, нарушающихся в Украине на основе Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, не соответствуют требованиям».

Более того, суд обязал Украину выполнить все пункты Минских договоренностей. При этом суд ООН отказался принимать меры против России по требованию Украины.

В то же время суд удовлетворил просьбу Киева о временных мерах по иску против России по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. При всей расплывчатости формулировок, по всей видимости, речь идет о татарах, застрявших в степях Херсонщины. Так как татары, проживающие в Крыму, ни в какие суды не обращались и никого на это не уполномочивали.



ВИДИМО, у нас в нынешней Украине бандеровского толка любое телодвижение на международной арене, получившее публичную огласку, принято считать выдающимся достижением. Такая Украина не мыслит своего существования без аплодисментов Запада или, на худой случай, свиста на трибунах. Вопреки заявлению суда об отсутствии доказательств в финансировании Россией терроризма, в МИДе Украины посчитали и такой исход победой. Как отметила заместитель главы МИДа Елена Зеркаль, неоднократно демонстрировавшая свои наряды на судебных заседаниях, на первом этапе было важным доказать предыдущую юрисдикцию(?). На следующем – Киев будет фокусироваться на непосредственном доказательстве вины России. Наводить резкость на доказательства, которые таковыми не считаются, это, согласитесь, выдающийся прорыв в юриспруденции. В дальнейших успехах, которые гарантирует Зеркаль (явно дама из-за зазеркалья), сомневаются даже отечественные эксперты.



ВСЕ они отмечают довольно слабую позицию Киева в этом вопросе. «Есть такие иски, которые не стоит подавать, потому что последствия от проигрыша этих дел настолько серьезные, что государство от них вряд ли оправится, – считает известный политический эксперт Руслан Борт­ник. – Если на первом этапе суд признал отсутствие доказательств финансирования терроризма со стороны России, то, скорее всего, это же будет и в окончательном решении».

Скорее, надо ожидать куда более худших последствий. Так, например, признание на уровне международного суда того, что «у нас идет не антитеррористическая операция и не агрессия России, а по сути гражданская война», предупредил эксперт.

Еще один часто цитируемый политолог Андрей Золотарев считает, что «Украина в суде получила оплеуху». «Главная причина этого: Международный суд ООН – это не аудитория порохоботов, а серьезная инстанция, которая нуждается не в эмоциях и истериках, а фактах и доказательствах, – определил эксперт. – Проигрыш Украины в этом вопросе произошел из-за непрофессиональной, некомпетентной подготовки к судебному процессу. Хотя еще неизвестно, что Украина хотела получить – если просто очередной раз засветиться где-то на мировой арене, и не имеет значения, в какой тональности, то это получилось»…

«Теперь Кремль может обратиться в Собвез ООН, чтобы тот обязал Киев в рамках осуществления решения Международного суда в Гааге выполнить Минские соглашения и их политическую часть. Поэтому, кроме имиджевых потерь, для Украины это решение суда может иметь прямые юридические последствия», – резюмировал Золотарев.

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