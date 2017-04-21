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21.04.2017 Хоккей Завтра в киевском Дворце спорта стартует очередной чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А.

МАТЧИ пройдут в один круг и завершатся 28 апреля. Кроме сборной Украины, в турнире участвуют команды Казахстана, Венгрии, Польши, Австрии и Южной Кореи. По итогам соревнований два сильнейших коллектива пополнят высший дивизион, в котором сыграют уже в 2018 году. Понятно, что главными нашими конкурентами на повышение в классе будут казахи и венгры, которые еще прошлой весной числились среди сильнейших. Однако нельзя сбрасывать со счетов и три остальные сборные...

Главный тренер сборной Украины Александр Савицкий вызвал в тренировочный лагерь следующих игроков:

Вратари: Захарченко («Кременчуг»), Бесхлебный («Кривбасс»), Дьяченко («Донбасс»);

Защитники: Алексюк, Победоносцев, Петрухно, Кугут, Толстушко (все – «Донбасс»), Варивода, Исаенко, Игнатенко, Мельников (все – «Кременчуг»), Катрич («Кривбасс»);

Нападающие: Бабинец, Лялька, Буценко, Бондарев, Нименко, Шафаренко (все – «Донбасс»), Гаврик, Гниденко, Петранговский, Кузьмик, Кича, Карпенко, Чернышенко (все – «Кременчуг»), Михнов («Юность»,Минск).

Окончательный же список из 22 хокке­истов был утвержден уже после сдачи материала в печать.

Первое тренировочное занятие сборной Украины в рамках подготовки к чемпионату мира состоялось 11 апреля на льду арены «Терминал» в Броварах. Вообще же программа подготовки состояла из 12 тренировок продолжительностью от 75 минут до двух часов. По два ледовых занятия состоялись 13, 14 и 17 апреля. В остальные дни было предусмотрено по одной тренировке. В субботу в «Терминале» кандидаты в сборную провели между собой двусторонний матч. В поединке «Желтых» против «Синих» победу одержали первые – 3:2 (Лялька, Кича, Буценко – Игнатенко, Денискин). А в минувший вторник команда опробовала лед киевского Дворца спорта, куда в среду переехала окончательно.

По словам директора старейшего Дворца спорта в Украине Юрия Черненького, ремонтные работы в нем накануне проведения чемпионата мира были завершены вовремя. В частности, произведен капитальный ремонт раздевалок, туалетов, холлов, лестниц, комнат для организаторов и прессы, залит лед и запущен большой фонтан на придворцовой площади...

Александр Савицкий, главный тренер сборной Украины:

– Сейчас много кадровых проблем. Как никогда донимают травмы. Когда такое было, тяжело вспомнить. Захаров, Благой, Шафаренко, Петрухно не сыграют из-за повреждений, Рамазанов – по семейным обстоятельствам. Честно скажу, мы не рассчитываем уже особо на ребят, которые травмированы, потому что на турнир 22 человека заявляется, и если еще сразу у игрока будет какой-то рецидив… Мы, скорее всего, заявим полностью здоровых людей. К категории последних по нашей информации еще не относится и наш ударный форвард Михнов. В принципе уже и выбирать особо не из кого. Но даже у некоторых ребят, которые сейчас тренируются, есть проблемы со здоровьем. Однако все работают, поэтому, думаю, все будет нормально. Что касается задач, то, естественно, это зависит от полноты состава. Но мы будем выходить на каждый матч и готовиться на конкретный поединок. Для нас главное – это полностью отдаваться игре, не жалея ни себя, ни противника...

Календарь игр 1-й тур

22 апреля, суббота

13.30 Украина – Венгрия

17.00 Южная Корея – Польша

20.30 Австрия – Казахстан

2-й тур

23 апреля, воскресенье

17.00 Казахстан – Южная Корея

20.30 Польша – Украина

24 апреля, понедельник

20.30 Венгрия – Австрия

3-й тур

25 апреля, вторник

13.30 Казахстан – Польша

17.00 Венгрия – Южная Корея

20.30 Украина – Австрия

4-й тур

26 апреля, среда

20.30 Казахстан – Украина

27 апреля, четверг

17.00 Польша – Венгрия

20.30 Австрия – Южная Корея

5-й тур

28 апреля, пятница

13.30 Венгрия – Казахстан

17.00 Польша – Австрия

20.30 Южная Корея – Украина

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