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Главная / НОВОСТИ СПОРТА / «Камп ноу» чуда не дождался

21.04.2017 Лига чемпионов Завершился отбор участников полуфинала Лиги чемпионов. Сегодня пройдет жеребьевка пар, которая вполне может подарить нам прошлогодний финал «Атлетико» – «Реал».

ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ барселонский стадион явно ожидал сверхъестественного, помятуя о невероятной победе хозяев в матче с ПСЖ (6:1). Помнили об этом и игроки клуба, которые с первых же минут бросились в атаку. И тут выяснилось, что туринцы не парижане, а «Барселона» уже не та.

Все атаки «Барсы» разбивались о хорошо организованную оборону гостей, которые не просто отбивались, но и проводили острые контратаки. Причем именно «Ювентус» был ближе к тому, чтобы забить гол.

Для подтверждения этого достаточно привести только четыре цифры игровой статистики. Из 17 ударов в сторону «Юве» только один (!) пришелся в створ ворот, да и тот стал легкой добычей Джанлуиджи Буффона. Гости же нанесли пять ударов, и четыре из них летели в цель. Так что от первой нулевой ничьей за 50 еврокубковых матчей «гранатово-синих» ничего не спасло.

Не вижу смысла описывать бесплодные потуги каталонцев и предоставлю слово трем специалистам, представля­ющим обе стороны противостояния и нейтральную позицию.

Грэм Хантер, известный футбольный обозреватель:

– Думаю, даже самые преданные фанаты «Барселоны» не будут спорить с тем, что дальше идет сильнейший. Точнее тот, кто сильнее сыграл именно в этом противостоянии. Не могу сказать, что «Барса» сегодня мало старалась или плохо играла, но чемпионы Италии показали по-настоящему самоотверженный, умный и вдохновенный футбол. Это позволило гостям сохранить преимущество в три мяча, ну а каталонцев заставило сказать «адьос» Кардиффу, где пройдет финал.

Луис Энрике, наставник «Барселоны»:

– Мы заслужили победу в этом матче, но «Ювентус» заслужил, чтоб пройти дальше. Плохой первый матч в Турине стоил нам продолжения борьбы. Во втором матче у нас было больше шансов забить, чем у наших соперников, но мы не смогли реализовать свое преимущество. Мы сражались до самого конца. Теперь мы должны сосредоточиться на тех соревнованиях, в которых еще принимаем участие.

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»:

– Я поздравляю своих парней с тем, чего они добиваются на протяжении сезона. Мы сделали шаг вперед, мы заслужили выход в следующий раунд в противостоянии с очень сильной командой. Мы отлично сыграли в защите, но не так хорошо в нападении, не реализовав несколько потенциально очень опасных контратак из-за брака в простых передачах.

Однако это важный шаг на пути в Кардифф. «Барселона», которая не смогла забить в обоих матчах, это нечто неслыханное...

Не перестает удивлять «Монако», который 13 лет не бывал в полуфинале Лиги чемпионов. После выездной победы над дортмундской «Боруссией» (3:2) их шансы на суммарную победу выглядели предпочтительней, но ведь и соперник не был из разряда «мальчик для битья». Однако с первых же минут матча гости оказались перед практически неразрешимой задачей: забить не менее трех мячей.

Уже на третьей минуте отличился 18-летний нападающий Киллиан Мбаппе и стал первым футболистом, который забивал голы в каждом матче плей-офф своего дебютного сезона в Лиге чемпионов. К тому же Мбаппе стал самым молодым футболистом, который отличился в обоих матчах четвертьфинальной стадии.

Следующий удар гостям нанес на 17-й минуте Радамель Фалькао и тоже стал рекордсменом. Этот его 45-й гол за 50 еврокубковых матчей позволил колумбийцу стать самым эффективным бомбардиром в истории клубных турниров УЕФА, доведя свою среднюю результативность до 0,90. Позади него такие звезды, как Герд Мюллер (0,87), Ференц Пушкаш (0,86), Лионель Месси и Альфредо Ди Стефано (по 0,83).

Второй тайм более резво начали гости и через три минуты отквитали один мяч (Марко Ройс). Дортмундцы всей командой бросились вперед, пытаясь добиться желаемого. Это дало больше свободы нападающим «Монако» и на 81-й минуте вышедший на замену Валер Жермен похоронил надежды «желто-черных» – 3:1.

«Мы начали хорошо. Несколько раз опасно выдвинулись вперед, а затем пропустили совершенно необязательный гол. Это пошатнуло нашу веру в собственные силы, – признал главный тренер «Боруссии» Томас Тухель. – Мы допустили слишком много ошибок в позиционном плане и сделали немало неточных пасов. Во втором тайме мы попытались вернуться в игру, но так и не смогли забить еще».

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