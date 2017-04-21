21.04.2017

Культурные инициативы

Биография «Дикого театра» коротка, но стремительна. Основанный 14 месяцев назад столичный коллектив буквально ворвался в театральную жизнь страны. За время своего существования он успел создать несколько спектаклей, показать их более чем 20 000 зрителей и обрести признание театрального сообщества.

«Мне всегда чего-то не хватало»

НА Международном фестивале «Мельпомена Таврии» спектакль «Дикого» «Вий.2.0.» победил в трех номинациях. На фестивале «Східний EXpress», проходившем в марте в Северодонецке, коллектив получил Гран-при за спектакль «Том на ферме».

А совсем недавно, в Международный день театра, основатель «Дикого» Ярослава Кравченко подняла над головой сияющую в свете юпитеров «Киевскую пектораль» – приз, которого театр удостоен в специальной номинации «За энергичность художественных поисков». Формулировка вполне справедливая. Именно интенсивный художественный поиск, помноженный на фантастическую энергию, определяет характер как основателя театра, так и его участников. Принимая награду, короткую ответную речь Ярослава завершила словами: «Театр, я люблю тебя!»

Что сподвигло Ярославу Кравченко, молодого театрального деятеля, на воплощение столь дерзновенного проекта, когда довольно амбициозные цели не были подкреплены ни поддержкой государства, ни наличием финансов?

«Прежде всего театральный голод, – говорит Ярослава. – Работая пиар-менеджером в государственных театрах, я видела театральную жизнь со стороны. Она в каких-то случаях интересна, а порой безнадежно скучна. Грустно наблюдать ритуал, когда даже откровенно слабым спектаклям зрители аплодируют стоя, а потом расходятся, моментально забывая, что только что смотрели. Я сталкивалась и с другой театральной жизнью – полупрофессиональных или любительских коллективов, которые творят в заброшенных помещениях, подвалах. Уровень градуса их творчества, разнообразие тем меня впечатляли гораздо больше. Именно этого в государственных театрах мне не хватало. Тогда и возникла идея создать свой театр – не альтернативный, а «другой». Мы решили сделать остросоциальный театр, отличающийся жесткостью тем. Единомышленников, к счастью, у меня оказалось достаточно».

Побег к своей правде

«ДИКИЙ» начинал на голом энтузиазме. Каждый, по словам Кравченко, был в нем и швец, и жнец.

Для реализации замысла Ярославе пришлось оставить службу в государственном театре. 10 февраля прошлого года театр сыграл первый спектакль – «Вий. 2.0.» по пьесе Наталии Ворожбит. Режиссировал постановку Максим Голенко. Прошло чуть более года, и хотя у театра нет ни постоянной площадки, ни адреса, ни инвестиций, он выжил. И не просто выжил, а создал много интересных проектов.

Напряженная работа и неутомимый творческий поиск принесли плоды. Театр обрел своего зрителя, расширились творческие контакты, в том числе международные, география поездок.

Важным шагом стала премьера спектакля «Том на ферме», презентованная в «Мистецькому арсеналі», в основу которого легла пьеса канадского франкоязычного драматурга Мишеля Марка Бушара. Над ее постановкой работал режиссер и драматург Павел Арье. На премьеру приехал автор, к ней проявили интерес посольство Канады в Украине и Французский культурный центр. Главная тема пьесы – о равенстве и дискриминации. Главный герой, Том, оказавшись в кругу тех, кто непримирим к его правде, решает бежать из своего окружения. Конкретная ситуация вырастает в символ стремления к свободе. «Никогда не говори правду!» – твердит Том сам себе выношенный им печальный вывод.

Ярослава Кравченко, похоже, также свершила побег к своей правде, но в отличие от героя спектакля, для того, чтобы говорить ее с другой трибуны – c трибуны своего театра.

Подвижники и передвижники

КОЛЛЕКТИВ «Дикого театра» – не только подвижники, но и передвижники. Они взяли курс на стратегию культурной децентрализации столицы – решили устраивать показы в самых отдаленных уголках столицы, в так называемых культурно пассивных районах. Проекту дали название «Дикие гастроли по Киеву».

«Мы живем в огромном городе, – говорит Ярослава, – где далеко не все районы имеют очаги культуры, а бывшие дома культуры превратились, в лучшем случае, в пристанища для танцев живота и саун. Согласно опросам, жители спальных районов ходят в театр не чаще, чем жители украинской глубинки. Если люди не идут в театр, то «Дикий театр» придет к ним. 27 апреля мы покажем первый спектакль в рамках проекта на ДВРЗ. Это будет спектакль-манифест о женщинах «Быть снизу». Три героини приходят на бесплатные курсы «Как стать счастливой», а попадают на сеанс терапии и глубокого анализа не только личной жизни, а и жизни женщины в Украине в целом.

География нашего проекта охватит многие районы столицы: Троещина, Бортничи, Соломенка, Теремки…В ближайших планах театра гастроли в Белой Церкви, Днепре, Кривом Роге, участие в очередном фестивале «Мельпомена Таврии» со спектаклями «Попы, менты, бабло, бабы» и «Том на ферме». Летом планируем показать две премьеры и провести театральный фестиваль в поселке Немешаево».

Так живет и действует «Дикий театр» – мобильный, креативный, провокационный, нацеленный на успех.



Фото из открытых источников.