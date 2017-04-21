Акценты дня

В Киеве продолжается процесс переименований в рамках пресловутой «декоммунизации», на что из бюджета придется потратить миллионы гривен.





Архив

« Апрель 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Рецепты дикарей

21.04.2017 Ваше здоровье Как показывает редакционная почта, некоторые наши читатели занимаются самолечением. К чему оно может привести, поясняет врач-валеолог Ирина ДИДЕНКО. – Ирина Сергеевна, некоторые читатели считают, что вылечиться можно самостоятельно, используя рецепты народной медицины. Один читатель рассказал, что пять лет к врачам не обращался, занимался уринотерапией, выпив…1000 литров мочи! Как вы относитесь к таким методам «оздоровления»?

– Знаете, каждый сходит с ума по-своему. Но дурной пример, увы, заразителен, и ненаучные, вредные методы «лечения распространяются в обществе, нанося огромный вред здоровью людей. Что касается уринотерапии, то научных доказательств ее эффективности нет.

– Но в СССР перед войной был создан научно-исследовательский институт мочи.

– Да, исследованиями в этой области занимался врач Замков. Он добывал гормоны из мочи беременных самок обезьян, пытался из них создать эликсир бессмертия. Жена Замкова, известный скульптор Вера Мухина, обращалась к Сталину с просьбой поддержать исследования мужа. Замков получил от государства поддержку, его исследования финансировались в полном объеме. Однако это направление в науке оказалось бесперспективным. Когда научная несостоятельность уринотерапии стала очевидной, исследования перестали финансировать.

– И все же многие наши читатели, которые «лечились» уриной, говорят, будто им этот метод помогал.

– Это самовнушение. Поговорите с любым курильщиком – он будет доказывать, будто курение успокаивает нервы. Но это невозможно, потому что при курении сосуды головного мозга сужаются, он страдает от кислородного голодания, нейроны отмирают, но курильщик, получая удовольствие от действия никотина, внушает себе, будто он успокаивается. Что-то подобное происходит и с теми, кто пьет мочу. По данным немецких психиатров, три четверти тех, кто занимается уринотерапией, имеют психические отклонения, склонны к внушению и самовнушению.

– Из Запорожья читательница Наталья пишет: «Дедушке 94 года, он наивен, как дитя. Какие-то идиоты посоветовали ему пить собственную мочу и промывать ею глаза. Дедушка попробовал и бросил: у него разболелся желудок, а глаза покраснели и воспалились»…

– Я считаю, что за пропаганду уринотерапии надо наказывать. Этот метод в современных условиях практически бесполезен, а вред может причинить огромный. В моче могут находиться опасные бактерии, поэтому промывать ею глаза опасно. Также в ней много токсинов, шлаков, она содержит мочевую кислоту, которую организм пытается удалить.

– А вот любопытное письмо из Белой Церкви Киевской области от Ольги Галушко: «Наші предки-козаки ніяких аспірінів не знали, а лікарі в них були розумні! Від хвороб запорожці курили лікарські трави, і болячки як рукою знімало!»

– Не будем идеализировать наших предков, которые верили в сказки, например, в то, что атаман Сирко мог превращаться в волка. Гоголь в повести «Тарас Бульба» пишет, что запорожцы во время дальних походов прикладывали к ранам… родную украинскую землю! Любой грамотный человек вам скажет, что так делать нельзя – рану надо обработать, иначе возможно заражение крови. Курить травы вряд ли полезно, ведь при горении всегда образуются токсические вещества, и вдыхать их вредно. Такого рода «рецептов дикарей» сотни, и не стоит превращаться в подопытное животное, испытывая на себе все, что где-то услышите или прочитаете.

– Юрий Н. из Полтавы пишет, что по совету брата принимал от простатита какой-то препарат. Проблема не исчезла, а вдобавок к ней появилась сыпь по телу, кожный зуд, проблемы с желудком…

– Любое лекарство обладает способностью накапливается в организме. Когда концентрации препарата достигают определенного предела, появляются побочные эффекты, чаще всего в виде аллергических реакций или расстройства пищеварения. Даже обычный аспирин может наделать большой беды, если этим препаратом увлекаться. Дли­тельный и бесконтрольный прием аспирина может вызвать «аспириновую язву» желудка и анемию (мало­кровие). В случае болезни обращайтесь к врачу, если такой возможности нет – дайте организму самому себя излечить, не мешайте ему восстановиться. Огромный вред самолечения в том, что вы и достижения медицины отвергаете, и своему организму мешаете проявить его защитные силы.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия