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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Хочу работать велорикшей

21.04.2017 Советы юриста Трудоустройство молодежи – болезненная тема, которая волнует тех, у кого есть дети и внуки. Письма на эту тему комментирует юрист

Иван КАМЕНЧУК.

«С работой сейчас трудно всюду. Мой сын, перепробовав множество профессий, не может найти дело по душе. То, что предлагают, ему не нравится, то, что нравится, не предлагают. Недавно сын признался, что хотел бы работать велорикшей. За границей такая профессия востребована, а в Украине о ней практически никто не слышал. Подскажите, какие документы нужно оформить сыну, чтобы сбылась его мечта? Может ли эта профессия прокормить молодую семью?»

Николай Л.

Вишневое Киевской области.



– УВАЖАЕМЫЙ Николай! Профессия велорикши – очень перспективна, за ней будущее. Велорикша на специальном велосипеде перевозит пассажиров, доставляет товары, рекламирует что-то. В Европе, которая поощряет развитие экологически безопасного транспорта, велорикш много, пассажирские перевозки обеспечивают лишь 10-15 процентов их дохода, остальную прибыль им приносит реклама. Дело в том, что велорикша в транспортном потоке города привлекает внимание, для рекламы это находка. Поэтому все велорикши в Европе и в Азии пестрят яркими рекламными объявлениями. Стоит ли заниматься этим бизнесом в нашей стране? Может ли он стать прибыльным? Вполне. Велосипед для такого бизнеса купить не проблема, он стоит от 200 долларов и выше. В принципе такую веломашину можно сконструировать и самостоятельно, но для велорикши желательно иметь переключатель скоростей, это предотвратит преждевременный износ коленных суставов. Чтобы получить разрешение на такую работу, нужно оформиться как частный предприниматель. Согласно статье 42 Конституции Украины, каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Гражданского кодекса Украины, право заниматься предпринимательской деятельностью имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью, достигшее 18 лет. Осуществлять такую деятельность можно только при условии ее государственной регистрации. Заниматься предпринимательской деятельностью действующее законодательство позволяет не всем. Не могут совмещать свою деятельность с предпринимательской отдельные категории государственных служащих (включая военнослужащих, находящихся на действительной службе), работники органов прокуратуры, СБУ, МВД, судов и других правительственных органов, а также лица, которым осуществлять определенные виды деятельности запрещено решением суда.

«Донька має вищу освіту, але вже другий рік не може працевлаштуватись за фахом. Недавно ми з нею звернулись до бюро, яке займається пошуком вакансій, заплатили немалі гроші. Нам запропонували три вакансії за фахом. Але коли ми приїхали за вказаними адресами, виявилось, що вакансії вже ліквидовано. Отже, бюро працевлаштування видурило з нас гроші, запропонувавши неіснуючі посади? А як же бути з правом молоді на перше робоче місце, про яке так багато колись говорили? Це право існує лише на папері?»

Оксана Тимофіївна О.

Сумська область.



– УВАЖАЕМАЯ Оксана Тимофеевна! Право на первое рабочее место для молодежи никто не отменял. Согласно статье 197 Кодекса законов о труде, трудоспособной молодежи, гражданам Украины в возрасте от 15 до 28 лет, после окончания или прекращения занятий в общеобразовательных, профессиональных учебно-воспитательных и высших учебных заведениях, завершения профессиональной подготовки и переподготовки, а также после увольнения со срочной воинской или альтернативной (невоинской) службы предоставляется первое рабочее место на срок не менее двух лет. Молодым специалистам, окончившим государственные учебные заведения, потребность в которых ранее была заявлена предприятиями, учреждениями, организациями, предоставляется работа по специальности на период не менее трех лет. Чтобы реализовать это свое право, молодой человек или девушка должны обратиться в государственную службу занятости. Там молодому специалисту будет предоставлена бесплатная информация и консультация, а в случае необходимости предоставлена возможность получить необходимую подготовку к работе.

Из письма непонятно, где училась ваша дочь. Ясно, что обращались вы не в государственный центр занятости, в частных бюро трудоустройства услуги платные. Неудивительно, что вакансии вы получили устаревшие. Из-за сложной экономической ситуации в Украине становится все тяжелее найти работу, хорошая вакансия существует недолго. По данным Государственной службы занятости, в первом квартале 2016 года численность безработных составляла почти 1,8 миллиона. Сейчас в Украине десять человек претендуют на одну вакансию. При этом уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет составляет около 25 процентов.

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