20.04.2017

УКРАИНА

• В Донецкой области (Николаевка) из-за недостатка угля остановилась Славянская ТЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Таким образом, пять из шести ТЭС в настоящий момент прекратили работу с целью экономии антрацита.

• Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции 18 апреля 2017 года в 19 часов 52 минуты действием автоматики отключен от сети, сказано на сайте АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются, говорится в сообщении. В работе остаются четыре энергоблока суммарной мощностью в 3,42 тысячи МВт.

• Верховная Рада приняла Закон «О частной детективной (розыскной) деятельности». Документ регламентирует общие правовые основы этой работы, ее формы и методы. Инициаторы продвижения закона отмечают, что выводят из тени фактически давно существующий в Украине вид юридической практики.

• Ключевым иностранным инвестором Украины в 2016 году оказалась Россия. Такие данные предоставил Госстат, пишет UA1.com.ua. За минувший год российские инвесторы «влили» в украинскую экономику 1,67 миллиарда долларов, что составляет 38 процентов от общего объема зарубежных инвестиций.

• В школах Украины отменяют занятия из-за похолодания. В Николаеве учебные заведения закрываются с 20 апреля до конца недели, сообщает пресс-служба местного горсовета. Также по причине снижения температуры приостановили занятия в школах Лозовой на Харьковщине.

• В Украине в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра) с 18 на 19 апреля были обесточены 152 населенных пункта, сообщает пресс-служба ГСЧС. Без электричества осталась часть жителей шести областей – Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Кировоградской и Запорожской.

• В Черкассах около 30 неизвестных с оружием захватили здание местного облэнерго, пишет «Корреспондент.net». «После длительных переговоров руководства главка с данными лицами помещения госучреждения были освобождены от посторонних», – сказано в сообщении полиции области. Неизвестные имели при себе большое количество огнестрельного оружия, которое было изъято правоохранителями.

ЗА РУБЕЖОМ

• В Словении (в Витанье) открыли памятник первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину, пишет rsbclub.com. Местные власти планируют в дальнейшем, взаимодействуя с посольством РФ, создать в городе Аллею отцов-основателей космонавтики. К воплощению идеи уже подключился Дом-музей Циолковского в Калуге.

• В США проведут смотр боеготовности ядерного оружия страны, пишет ipress.ua. Уже создана комиссия, которая впервые за семь лет проведет ревизию ядерного потенциала страны. Завершение ревизии планируется ближе к концу года.

• Начались переговоры между террористическими организациями «Исламское государство» и «Аль-Каидой» о возможном союзе. Об этом сообщил вице-президент Ирака Айяд Аллави, передает Reuters. По его словам, пока неясно, как именно две группировки будут работать вместе.

• В Китай за последние годы вернулось 2,651 млн человек , обучавшихся за границей. Доля решивших вернуться на родину увеличилась с 72,38 процента в 2012 году до 82,23 процента в 2016 году, пишет «Синьхуа». Для дальнейшего поощрения возвращения китайцев, получивших образование за рубежом, в стране намерены создавать для них благоприятные условия.

• В Бельгии значительно повышается штраф за нарушение запрета на курение в барах и ресторанах. Его размер в этом году возрастет со 156 до 208 евро. Альтернативой для курильщиков являются открытые террасы, которые начинают работу весной.

• В Австралии без пособий остались более 140 тысяч семей, где есть дети до пяти лет. Так здесь борются за проведение вакцинации ребятишек. Как сообщает 9News, власти просто перестали платить детские пособия тем, кто отказывается от прививок. По словам министра здравоохранения Грэга Ханта, это жесткая, но оправданная мера, когда речь идет о здоровье общества.