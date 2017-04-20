Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Отмена Украины

20.04.2017 Будни абсурда Уничтожив советские памятники, переименовав города и улицы, нынешний режим взялся за уничтожение самого украинского государства. Иных трактовок последние правительственные законодательные инициативы, увы, не подразумевают. 12 АПРЕЛЯ на заседании Кабмина министр юстиции Павел Петренко сообщил, что его ведомство разработало законопроект «о признании утратившими силу актов органов государственной власти и управления УССР и Советского Союза». По словам чиновника, «Украина не может жить в системе 25 лет независимости с данным багажом».

«Этот закон мы направим в украинский парламент и будем просить, чтобы он был проголосован уже в мае», – заявил Петренко, уточнив, что в течение полугода должны будут прекратить свое действие все подзаконные акты министерств, ведомств, комиссий, президиумов, которые принимались до обретения Украиной независимости. Еще год, добавил министр, дается на упразднение всех законов УССР и СССР, которые продолжают действовать на территории Укра­ины.

Возможно, министр юстиции просто оговорился, что в парламент будет направлен закон, поскольку Верховная Рада принимает законы, а рассматривать она может не более чем законопроекты. Впрочем, не стоит исключать, что министр действительно не понимает разницу между законом и законопроектом, поскольку он явно не осознает юридических последствий, к которым приведет его очередная «декоммунизационная» инициатива.

Кстати, тему декоммунизации на том же заседании Кабмина подхватил вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Услышав, как министр строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поздравил присутствующих с Днем космонавтики, Кириленко тут же потребовал украинизировать дату.

Назвав конструктора Сергея Королева «выдающимся украинцем», он тем не менее призвал «переориентировать все наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для Украины» и привязать День космонавтики к другой дате, например, к полету в космос на американском корабле Леонида Каденюка, остающегося единственным космонавтом независимой Украины.

Впрочем, предложение Кириленко, мягко выражаясь, чтобы не оскорбить вице-премьера, странное, так сказать, из разряда если не тихих, то безобидных помешательств. Привязка украинского Дня космонавтики даже к лунному полету Мюнхгаузена на пушечном ядре мало на что повлияет, а вот инициатива министра юстиции грозит куда более серьезными последствиями.

Например, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предупреждает, что отмена всех советских законов, по сути, будет «означать отмену Украины».

«К решениям советских органов власти относится Декларация о независимости 1990 года, акт провозглашения независимости 1991 года, документы о создании ООН и принятии в состав Украины Западной Украины и Крыма. Все эти решения принимал Верховный Совет УССР, – напомнил эксперт. – Их отмена будет означать юридический коллапс нашей государственности, поскольку Украина является правопреемницей УССР во всех ее смыслах. И попытка провести любые другие правопреемственности приведут к катастрофическим последствиям для нашего государства. То, что делает Министерство юстиции, – это самый яркий пример работы пятой колонны, сепаратистов, врагов Украины. По-другому их сложно даже охарактеризовать».

В свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский и вице-премьера по гуманитарным вопросам, и министра юстиции считает совершенно случайными людьми в правительстве, «максимальная планка которых – директор школы где-нибудь в Тернополе».

«И эти люди сегодня занимают такие высокие должности в огромной стране. Отменить законы и тем самым признать, что Крым уже не Украина? Это просто катастрофа, невозможно себе даже представить, что они говорят и несут», – приходит к выводу политолог.

… Представители нынешней власти, включая президента, регулярно на международных площадках напоминают, что Украина стала одним из учредителей ООН. Правда, при этом стыдливо умалчивают, что памятник Дмитрию Мануильскому, от имени УССР поставившему подпись под документом об основании ООН, был варварски уничтожен в феврале 2014 года. Похоже, теперь Министерство юстиции решило перейти к отнюдь не символическому уничтожению остатков украинской государственности.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия