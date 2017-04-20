20.04.2017

Наши ветераны

За плечами Елены Григорьевны Коцур непростая, но интересная и насыщенная жизнь. Ей есть что вспомнить и рассказать молодым, которые только выбирают свой путь и познают историю страны.

Из зажиточных в бедняки

ЕЛЕНА Григорьевна родилась в 1927 году в селе Петренки Андреево-Ивановского района Одесской области. В 1930 году семью раскулачили и сослали на Вологодщину. Родители с четырьмя детьми сняли уголок в селе. Отец устроился грузчиком на товарной станции. Через год он попал под поезд. Семья, оставшись без средств к существованию, переехала в саму Вологду, и мама устроилась уборщицей в общежитие. Для проживания им выделили сарай, примыкавший к общежитию. Забегая наперед, скажу: в 1949 году родителей Елены Коцур реабилитировали, но в Одесской области ничего не сохранилось от их подворья. Два родных брата вернулись и жили уже в Тирасполе.

– В Вологде я пошла в школу, – вспоминает моя собеседница. – Там прошли мое детство и юность. В 1942 году, когда уже шла война, я окончила на «отлично» 7 классов и сразу поступила в Архангельске в военно-морское училище, чтобы выучиться на штурмана дальнего плавания (в войну туда принимали и девчат). Помню, на вокзале, перед отъездом на учебу, мы с мамой услышали сводку о том, что на Архангельск совершен массовый налет вражеских самолетов и город пылает. Так что я поступила в Сокольский техникум молочной промышленности в Вологодской области.

Во время учебы нас, девчат, часто привлекали к различным работам, в том числе даже на лесоповале. Мужчин-то не было. За сто километров от города Сокола шли пешком. Жили в бараке. Нас научили пилить ручной пилой и рубить топором. Норма была – 2 куба бревен на человека. Если норму не выполнишь, паек уменьшают. В связи с тем, что часто отвлекались от учебы, закончили занятия не в июне, а в декабре 1945 года. Я получила красный диплом технолога молочно-консервной промышленности.

При распределении решила ехать в Сталинград, чтобы участвовать вместе с другими комсомольцами в восстановлении полностью разрушенного города. От гормолзавода там остался только фундамент. Меня направили в город Калач-на-Дону. Работала технологом молочного предприятия. В обычном доме был оборудован приемный пункт молока. По району отвечала за работу 11 таких пунктов. В 1949 году в порядке повышения меня перевели на восстановленный Сталинградский гормолзавод старшим инженером-технологом.

Молочная промышленность была на высоте

В 1956 ГОДУ после учебы в Вологодской сельхозакадемии имени Верещагина Елена попросила направить ее в Запорожье. Из энциклопедии узнала много интересного о городе: о Днепрогэсе, о металлургических предприятиях и даже о молочной отрасли. Запорожский гормолзавод был небольшим, а молока было очень много. Поэтому в 1957 году по типовому проекту быстро построили новый молокозавод мощностью переработки 100 тонн в сутки. Там Коцур начала работать завпроизводством, вступила в партию и стала ступенька за ступенькой подниматься по служебной лестнице. Была главным инженером, потом директором. В 1970 году был построен 2-й гормолзавод. Их объединили, а Елену Григорьевну назначили генеральным директором объединенного и пяти районных заводов. В 1977 году ее пригласили на должность замначальника облуправления молочной промышленности.

Благодаря тесному сотрудничеству с предприятиями города и местными органами власти ей удалось серьезно модернизировать молочную промышленность области. Например, тот же гормолзавод № 1. После поэтапной реконструкции, внедрения передовых технологий его мощность выросла до 225 тонн в сутки. Ассортимент молокопродуктов был самым широким в Украине – 27 наименований. Производили высококачественные продукты, такие, как ряженка в горшочках, глазированные сырки, ацедофильное молоко, виталакт (заменитель грудного молока), сырковые массы с разными наполнителями.

В 1972 году на базе молокозавода прошло всесоюзное совещание по изу­чению достижений. Директор объясняла гостям, что техническое перевооружение произошло благодаря активной помощи предприятий – «Запорожстали», «Днепроспецстали», моторостроительного завода, а также благодаря глубокому пониманию проблем со стороны руководителей города и области.

В 1974 году за достигнутые успехи Коцур была награждена орденом Трудового Красного Знамени, а позже – золотой медалью ВДНХ СССР. Многие зарубежные делегации, в частности из Канады, ГДР, Франции, Англии, Чехословакии, Польши, Кореи, посетившие молокозавод Запорожья, оставляли восторженные отзывы.

Времена нынче совсем другие

ПОСЛЕ выхода на пенсию Елена Григорьевна много лет успешно работала директором учебно-курсового комбината АПК, где готовили специалистов для молочной, пищевой и мясной промышленности. А потом еще десять лет была заместителем председателя городского совета ветеранов, возглавляла комитет социально-правовой защиты.

Елена Григорьевна с мужем вырастила двух сыновей и дочь. У нее пятеро внуков и девять правнуков. Она и сегодня находит время наведываться в совет ветеранов, делится опытом с коллегами. А иной раз встречается с молодежью и ведет откровенные беседы о дне вчерашнем и сегодняшнем.

– Последние три года я называю взбаламученным временем, – размышляет собеседница. – Оно никак не в пользу народа. Как по мне, необходим большой кворум, чтобы выслушать каждого и вынести решение по главным вопросам. Надо немедленно прекратить войну в Донбассе. Парламент и правительство должны состоять из грамотных и опытных специалистов. Разве это допустимо, что отрасль животноводства, как и молочная промышленность, по сути, уничтожены?! Нашими достижениями восхищались даже зарубежные гости, а сегодня все это погублено. А еще – сами люди должны вести себя более организованно и сплоченно.

Запорожье.