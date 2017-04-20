20.04.2017

Драп во все стороны

ЕСТЬ такой политолог Ростислав Ищенко, он сейчас живет в РФ, поскольку его бы замордовали в Киеве моментально – мало того, что много знает, так еще и умный. Это сочетание у нас нынче не проходит. Не может быть кто-либо умнее Гройсмана, который уже в 16 лет был директором винницкого рынка. Рынок, правда, принадлежал его папе, но это не имеет значения.

Так вот, Ищенко заявил о повышенном спросе на российское гражданство в Украине. «Сейчас в российских консульствах на Украине стоят очереди из западноукраинских газовиков и нефтяников. В 60-е годы часть советского газа добывалась еще на Украине. Там же находились вузы, которые готовили специалистов. Эти люди работали в Тюмени вахтовым методом и после того, как СССР распался. Сейчас они боятся, что придурки, которые руководят страной, завтра могут закрыть границу и лишить их работы. Это дополнительно

100-150 тысяч эмигрантов, если считать с семьями», – заявил Ищенко.

По его словам, количество мигрантов из современной Украины превышает количество эмигрантов из Российской империи после революций 1917 года. «Тогда общее количество эмигрантов оценивалось в 4-6 миллионов, а сейчас Украина потеряла около 10 миллионов населения за три года».

Ищенко вычислил, что большинство эмигрировавших из Украины – около пяти миллионов – уехали в Россию. Вторая по численности украинских мигрантов страна – Польша. Туда уехали 1,5 миллиона человек. Остальные разъехались по разным странам и весям.

Некогда в Государственной погранслужбе Украины заявляли, что в 2016 году в Польшу въехало более 10 миллионов украинцев.

Когда дело касается Государственной погранслужбы, неразбериха возникает сразу. То ли эти 10 миллионов осели в Польше, что сомнительно, то ли они просочились через Польшу в другие страны. Опять же вот какое заявление от ГСПУ: с 1 января 2017 года в Польшу выехали уже 1,6 миллиона украинцев.

Если суммировать все данные, то жуткие цифры получаются. Народ не просто бежит – народ драпает.

Амплуа – мальчик для битья

ВЯЧЕСЛАВА Ковтуна в России называют украинским политологом. В качестве такового в/на Украине он неизвестен. И вот вдруг «это» заявляет в эфире ток-шоу «Вечер», что 240-тысячная, хорошо вооруженная, группировка украинских войск стоит в полной боеготовности и в любой момент может нанести «уничтожающий удар» по ЛДНР.

Более того, по его словам, новая техника ежедневно поступает на вооружение украинской армии. Ежедневно, соотечественники!

«240 тысяч украинских военнослужащих, которые каждый день получают новую технику, армия наша, с наших заводов, которые у нас были еще с Советского Союза и которые сейчас работают, конечно, не позволят не то чтобы каким-то образом побеспокоить украинских граждан – они нанесут, в случае активной провокации, уничтожающий удар», – заявил Ковтун.

Ковтун в России вообще специальный человек. Понятно, что он сосет из грантовой сиськи (занятие для Украины не просто привычное, а где-то даже необходимое), понятно, что он как бы «на задании» от СБУ, но я уверен, что для ФСБ России он ценнейший человек. И он об этом знает. Время от времени Ковтун огребает «по морде лица», но, как та анекдотическая мартышка, «свой тридцатник в день имеет». Ни для кого не секрет, что Слава Ковтун за каждую телепередачу получает минимум 50 тысяч российских рублей. А за гривну ныне дают около 50 русских копеек. Получить за вечер и за клинический идиотизм чуть меньше 25 тысяч гривен, согласитесь, неплохой бизнес. Поэтому Лысый Славик несет совершенную чушь и глупость, принося огромную пользу российскому зрителю. Даже какой-нибудь работяга из классического Нижнего Тагила, глядя на Ковтуна, понимает, что он в сравнении с Ковтуном гигант ума и порядочный человек.

Кто настоящий, а кто поддельный

ВОТ произошел некий «круглый стол» в Киеве. Круглый он, квадратный или треугольный, не мне судить. Но вот не судить, а иметь суждение о некоей Ольге Айвазовской не только право имею, но и обязанность. Как вам, соотечественники, такой букет: Айвазовская – эксперт Трехсторонней контактной группы в Минске, и она же на этом непонятно какой формы столе заявляет: «Я настоящая бандеровка».

Так эксперт или бандеровка? Согласитесь, одно исключает другое. Эксперт, по смыслу своему, человек объективный, сдержанный, знающий, не заангажированный. Куда мне, обывателю грамотному, в таком случае склоняться? К тому только, что экспертов у нас нет. И быть не может. Как может быть экспертом, да еще в Трехсторонней контактной группе в Минске черкасская девушка, которая с 2007 года глава Черкасской областной общественной организации «ПОРА!», а в 2006 году стала соучредителем Всеукраинской общественной организации «Гражданская сеть «ОПОРА».

Так ведь и та и другая «сети» финансируются из американских и европейских фондов. С единственной целью – подрыва государственности, рассеивания бацилл смуты и хаоса. Они же все матерые грантоеды, которым наплевать на Украину.

Врать не надо! По крайней мере, публично…