20.04.2017

Происшествия

На Слобожанщине погиб ребенок при попытке отца разобрать артиллерийский снаряд из сгоревшего арсенала под Балаклеей.

Роковая находка

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ происшествие произошло на следующий день после Пасхи в селе Яковенкове Балаклейского района. Хозяин одной из усадеб разбирал в своем дворе реактивный снаряд, найденный за селом. Демонтаж его делал в легковушке, в которой баранку крутил его четырехлетний сынишка.

Во время разборки воспламенился запал боеприпаса, и огонь охватил салон автомобиля. Дитя получило обширную термическую травму, несовместимую с жизнью. В результате возгорания пострадал и 36-летний отец. Он с ожогами лица и рук оказался в районной больнице. А вот старший ребенок, игравший во дворе, не пострадал. Отделалась лишь испугом мать детей, пребывавшая во время ЧП в доме, который с внешней стороны частично задело пламя пылавшей легковушки.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовные дела по статьям «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и «убийство по неосторожности».

Яковенково находится невдалеке от города Балаклеи, на окраине которого расположен 65-й ракетно-артиллерийский арсенал Министерства обороны Украины. На этом складе боеприпасов в ночь на 23 марта произошел пожар. От огня начали детонировать снаряды. Они разлетались на многие километры. Тогда в результате взрывов бое­припасов пострадали пять жителей города, один погиб.

По прошествии трех недель после пожара пиротехники очистили от взрывоопасных предметов территории Балаклеи, являющейся райцентром, и девяти близлежащих к нему населенных пунктов. До середины мая планируется полностью обследовать прилегающие к арсеналу поля на возможное наличие там предметов, начиненных взрывчатым веществом.

Опасный промысел

РАЗНЫХ взрывоопасных предметов немало на Харьковщине и без тех «подарков», которые оставил после себя недавний пожар на складах под Балаклеей. Слобожане часто находят в земле боеприпасы времен Великой Отечественной войны и сообщают о них в полицию или службу по чрезвычайным ситуациям. Ржавую смерть «пускают в расход» пиротехники. Ежегодно они обезвреживают на территории региона сотни артиллерийских снарядов и минометных мин, десятки гранат. Случается им утилизировать и авиабомбы.

Боеприпасы содержат много металла. Поэтому часто становятся объектом поиска сборщиков утиля. Однако это опасный промысел. Извлечение металла из снарядов, гранат, патронов сопряжено с большим риском для жизни. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные случаи смерти заготовщиков вторсырья в результате взрыва боеприпасов, произошедшие в области в последнее время. Так, в Великобурлукском районе от взрыва артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны погиб 22-летний парень. Он распиливал опасную находку, чтобы сдать ее на металлолом. Подобным промыслом подрабатывал себе на жизнь и пятидесятилетний житель села Башкировки Чугуевского района. Он подорвался, когда в гараже разбирал танковый снаряд. Отправился к праотцам и 56-летний горе-минер из Балаклеи. Произошло это во время распила фугасного артиллерийского снаряда во дворе его усадебного дома. Взрыв был такой силы, что несчастного разорвало на части, а в соседних домах вылетели стекла.

Чужие смерти, как свидетельствует недавнее ЧП в Яковенкове, не стали, к сожалению, уроком для других слобожан, решивших заняться убийственным промыслом.

Харьков.