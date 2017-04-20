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Выпуск № 45 от 20 апреля 2017 г.
 
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  Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / Очередная жертва пожара на артскладах

20.04.2017

Происшествия

На Слобожанщине погиб ребенок при попытке отца разобрать артиллерийский снаряд из сгоревшего арсенала под Балаклеей.

Роковая  находка

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ происшествие произошло на следующий день после Пасхи в селе Яковенкове Балаклейского района. Хозяин одной из усадеб разбирал в своем дворе реактивный снаряд, найденный за селом. Демонтаж его делал в легковушке, в которой баранку крутил его четырехлетний сынишка.
Во время разборки воспламенился запал боеприпаса, и огонь охватил салон автомобиля. Дитя получило обширную термическую травму, несовместимую с жизнью. В результате возгорания пострадал и 36-летний отец. Он с ожогами лица и рук оказался в районной больнице. А вот старший ребенок, игравший во дворе, не пострадал. Отделалась лишь испугом мать детей, пребывавшая во время ЧП в доме, который с внешней стороны частично задело пламя пылавшей легковушки.
По факту произошедшего полиция возбудила уголовные дела по статьям «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и «убийство по неосторожности».
Яковенково находится невдалеке от города Балаклеи, на окраине которого расположен 65-й ракетно-артиллерийский арсенал Министерства обороны Украины. На этом складе боеприпасов в ночь на 23 марта произошел пожар. От огня начали детонировать снаряды. Они разлетались на многие километры. Тогда в результате взрывов бое­припасов пострадали пять жителей города, один погиб.
По прошествии трех недель после пожара пиротехники очистили от взрывоопасных предметов территории Балаклеи, являющейся райцентром, и девяти близлежащих к нему населенных пунктов. До середины мая планируется полностью обследовать прилегающие к арсеналу поля на возможное наличие там предметов, начиненных взрывчатым веществом.

Опасный  промысел

РАЗНЫХ взрывоопасных предметов немало на Харьковщине и без тех «подарков», которые оставил после себя недавний пожар на складах под Балаклеей. Слобожане часто находят в земле боеприпасы времен Великой Отечественной войны и сообщают о них в полицию или службу по чрезвычайным ситуациям. Ржавую смерть «пускают в расход» пиротехники. Ежегодно они обезвреживают на территории региона сотни артиллерийских снарядов и минометных мин, десятки гранат. Случается им утилизировать и авиабомбы.
Боеприпасы содержат много металла. Поэтому часто становятся объектом поиска сборщиков утиля. Однако это опасный промысел. Извлечение металла из снарядов, гранат, патронов сопряжено с большим риском для жизни. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные случаи смерти заготовщиков вторсырья в результате взрыва боеприпасов, произошедшие в области в последнее время. Так, в Великобурлукском районе от взрыва артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны погиб 22-летний парень. Он распиливал опасную находку, чтобы сдать ее на металлолом. Подобным промыслом подрабатывал себе на жизнь и пятидесятилетний житель села Башкировки Чугуевского района. Он подорвался, когда в гараже разбирал танковый снаряд. Отправился к праотцам и 56-летний горе-минер из Балаклеи. Произошло это во время распила фугасного артиллерийского снаряда во дворе его усадебного дома. Взрыв был такой силы, что несчастного разорвало на части, а в соседних домах вылетели стекла.
Чужие смерти, как свидетельствует недавнее ЧП в Яковенкове, не стали, к сожалению, уроком для других слобожан, решивших заняться убийственным промыслом.
Харьков.

 

Автор: Николай ГУК.
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