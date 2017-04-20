Главная / МНЕНИЯ / «От России – агрессия, война, насилие и ложь»

20.04.2017 Взгляд из далека «Все, что исходит от России, это агрессия, война, насилие и ложь», – написал Мирослав Вацлавек в дискуссии к статье на портале iDnes «Российская угроза ужасает Европу. В Финляндии открывается центр по борьбе с дезинформацией». Цитирую: «В последние месяцы в Финляндии говорят прежде всего о российском влиянии на информацию. Нейтральное северное государство не раз выражало свою обеспокоенность в связи с «растущей пропагандистской кампанией», которую ведет Кремль из-за укрепления сотрудничества с НАТО».

Я НЕ понимаю, как наша развитая западная демократия может бояться какой-то пропаганды, если сама демонстрирует миру, как им надо управлять. Что с того, что это стоит сотен тысяч человеческих жизней, миллионов беженцев и совершенно разрушенных государств, погрязших в гражданских войнах?

Ведь главное, что мы и есть единственная правильная мировая демократия, поэтому не критикуем Саудовскую Аравию за то, что за гомосексуализм там казнят, и, напротив, не хвалим Северную Корею за то, что там гомосексуализм легален. Все-таки преступный режим правит в Северной Корее, а не в стране нашего союзника – Саудовской Аравии.

Если оказалось, что никакого оружия массового уничтожения в Ираке не найдено, а наша «демократия» все равно напала военными средствами на эту страну, убила ее президента, совершенно развалила Ирак и ввергла его в гражданскую войну, породившую «Исламское государство», так что с того? Просто так случилось.

Когда в Киеве загадочные снайперы стреляли по демонстрантам и сотрудникам полиции, мы свергли демократически избранного президента Януковича, возложили на него вину за стрельбу и привели к власти новых олигархов. Если граждане Крыма решили на свободном референдуме присоединиться к России, а население Донбасса отказалось признать власть новых олигархов, то, разумеется, Путин виноват в том, что эти граждане Украины поверили ему, а не новым украинским правителям. Мы причислили к террористам всех, кто отказался слушаться этих одобренных Западом олигархов, и тем самым благословили этих олигархов на убийство недовольных украинских граждан русской национальности в Донбассе. А кто всему виной?

Конечно же, не наша демократия, а российский президент Путин, потому что он не посчитал жителей Донбасса, которые не хотели стать рабами новых олигархов, террористами, а увидел в них людей и оказал им помощь.

В Сирии правил весьма стабильный режим до тех пор, пока Запад не поддержал цветные революции в арабском мире, где, помимо прочего, «демократично» напал и разрушил Ливию, а также позволил убить ее президента Каддафи. Асада в Сирии не удалось свергнуть с Запада, но после помощи, оказанной Асаду Путиным, мы должны, будучи демократами, все же свергнуть это зло. Поэтому мы готовы объединиться с любым, кто борется с Асадом, не исключая «Исламского государства».

Ведь все средства хороши. А когда Асад и Путин начали побеждать и возникла угроза, что «Исламское государство» в Сирии потерпит поражение, мы вынуждены были предпринять что-то, чтобы предотвратить эту победу. Ведь «Исламское государство» – меньшее зло, чем Асад и Путин. Так что как только появились кадры с людьми, пострадавшими от какого-то отравляющего вещества, мы без всякого расследования «повесили» это преступление на Асада и Путина. И мы, конечно же, не перестаем бомбардировать позиции Асада, чтобы упростить войну для ИГИЛ и его боевиков.

Пожалуй, я достаточно рассказал о том, каким образом западные «демократические» СМИ информируют о происходящем. В заключение лишь отмечу, что недавно на том же ресурсе была опубликована статья о том, как финны нашли рецепт от российской пропаганды под названием «Финны нашли рецепт от пропаганды. Они делают ставку на образование, а не на опровержение лжи». Как это понимать нашим читателям? Всего месяц назад финны нашли рецепт, как побороть пророссийскую пропаганду, а теперь опять беспокоятся?

Поэтому, уважаемые западные политики, политологи, университетские педагоги, сотрудники западных и, конечно, наших СМИ, не удивляйтесь, что все меньше европейцев вам верит. С ложью нельзя перебарщивать. Чтобы граждане верили лжи, нужно действовать умело и хоть иногда «подкидывать» правду. А правды в наших и западных СМИ мне не сыскать днем с огнем…



Яромир ПЕТРШИК.

Источник: Nova Republika

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