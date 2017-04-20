20.04.2017

А вывозить-то как?

НАРОДНАЯ мудрость «Готовь летом сани, а зимой телегу», наверно, известна всем. Да только не все воспринимают ее как руководство к действию. Примером может служить состояние дел с обеспеченностью украинских хлеборобов зерновозами. Ее озвучил Владимир Осадчук, генеральный директор компании Noble Resources Ukraine, которая специализируется на заготовке и хранении сырьевых ресурсов – таких, как зерновые и семена подсолнечника, а также на их дальнейшем экспорте преимущественно в Европу.

По его словам, 12 тысяч имеющихся на сегодня зерновозов в плохом состоянии и их парк в 2018-2019 годах сократится до трех тысяч единиц. Поэтому необходимо решить вопрос с тарифами, часть суммы из которых должна идти на модернизацию парка зерновозов. «Если считать по сегодняшним тарифам, то окупаемость вагонов для компаний, которые создают собственный парк зерновозов, составляет 15 лет», – отметил Осадчук.

Он также добавил, что в Украине катастрофически не хватает барж, а законопроект № 2475а «О внутреннем водном транспорте» нужно принять, чтобы развивать этот рынок услуг.

Кстати, в этом году «Укрзалізниця» запустила программу переоборудования минераловозов в зерновозы, согласно которой будет преобразовано 1080 вагонов. Об этом в интервью изданию «Порты Укра­ины» сообщил член правления «Укрзалізниці» Иренеуш Василевский. «Рассчитан проект на один год. Думаю, если удастся реализовать задуманное, то пиковые периоды в этом году мы пройдем более спокойно», – подчеркнул Василевский.

Честно говоря, вот это «если» весьма настораживает. В нашей стране оно зачастую является ключевым словом, оправдывающим дальнейшие «свершения».

Замечу, что на 22 марта, как сообщил Василевский, на Стрыйском вагоноремонтном вагоне уже переоборудовано семь(!) вагонов. Похоже, что если дальше дело пойдет такими темпами, то поставленная задача в 1080 вагонов будет реализована в следующей пятилетке.

Идем в Европу

КОГДА-ТО за границей мне довелось услышать не самый лестный отзыв об украинках – «хлебные девушки». Обидно было до сбитых костяшек. Но скоро мы выйдем на французский уровень. С

2000 года производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине сократилось в 2,2 раза – с 2,5 до 1,1 миллиона тонн в 2016 году. Об этом сообщил Экономический дискуссионный клуб (ЭДК).

При этом структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2016 году, как и в 2000 году, принципиальных изменений не претерпела. Основная часть производства (52 процента) – хлеб пшеничный. На хлеб ржаной и хлеб из пшеничной и ржаной муки приходится 33 процента. На изделия булочные, к которым относятся батон и багет, приходится 24 процента от всего производства хлеба недлительного хранения.

«Исходя из показателей официальной статистики, среднедушевое потребление хлеба украинцами на протяжении 2000-2016 гг. сократилось с 50 кг до 26 кг на человека в год. А если сравнивать этот показатель с 1995 годом, то потребление хлеба уменьшилось более чем в три раза», – рассказали аналитики ЭДК.

При этом они допускают, что часть производства популярных среди населения хлеба и хлебобулочных изделий не подпадает под официальную отчетность и остается в тени.

Немного о приятном

В УКРАИНЕ при среднегодовых темпах прироста 2,1 процента производство валовой продукции сельского хозяйства в 2025 году может увеличиться до

316 миллиардов гривен. Это на 25,7 процента превысит показатель 2014 года, рассказал заведующий отделением организации производства и земельных отношений Института аграрной экономики Виктор Месель-Веселяк.

В частности, по прогнозам ученых, производство валовой продукции растениеводства в 2025 году может увеличиться на 24 процента – до 220,4 млрд гривен. Для этого среднегодовые темпы прироста объемов производства должны быть на уровне двух процентов.

При среднегодовых темпах прироста 2,4 процента объемы валового производства продукции животноводства в 2025 году прогнозируются на уровне 95,7 миллиарда гривен, что на 29,7 процента превысит результаты 2014 года.

«Необходимым условием реализации этого прогноза является совершенствование экономических отношений сельского хозяйства со сферой переработки сельскохозяйственной продукции через формирование цен на продукцию. Эти цены должны возмещать расходы сельского хозяйства и обеспечивать норму прибыли в размере 14 процентов на авансированный в производство капитал, включая стоимость земли», – подытожил Виктор Месель-Веселяк.

Замечательная новость. Только она почему-то вызвала у меня ассоциацию с анекдотом о Ходже Насреддине, который взялся за десять лет обучить осла падишаха говорить...