Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Ангелы-бабочки и бабочки-ангелы

20.04.2017 Киев пасхальный В пасхальные дни Свято-Успенская Киево-Печерская лавра превращается в фантастический объект неописуемой красоты. Особенно впечатляет вид сияющих золотом куполов соборов и церквей на фоне небесного свода сквозь кружевные облака буйно цветущих бледно-розовым цветом сакур. И ВСЕ это великолепие переливается в причудливом отражении на гигантской мозаичной зеркальной писанке, рукотворном чуде, украшающем площадь перед Успенским собором. Чудеса да и только! И впрямь, как в песне поется: под небом голубым есть город золотой…

Но на этом чудеса не заканчиваются. В просторном зале первого яруса большой лаврской колокольни развернута пасхальная выставка работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Дивосвіт душі». Здесь вас встретят действительно дивные творения – картины, композиции, роскошные писанки, а также «животные невиданной красы».

Трудно не впечатлиться, например, работами Владимира Балибердина, неисправимого фантазера и романтика. Его ангелы, сработанные из металла, на вид легкие и ажурные, словно невесомые.

– Мне кажется, что они сейчас взлетят, – сказала мне пораженная мастерством Балибердина коллега-журналистка.

Давно увлечен Владимир и морской тематикой. На выставке представлена его композиция «Мелодия моря» и удивительное произведение – опять-таки из металла – «Мечтающая рыба». О чем замечталась эта диковинная обитательница морских глубин, неведомо. Но замечталась она как-то совершенно по-человечески.

– Рыба, – поясняет Владимир ее присутствие на пасхальной выставке, – один из символов христианства.

А разве не уникальны бабочки и стрекозы мастера декоративно-прикладного искусства Николая Никитина?! Вы посмотрите на этих почти в прямом смысле порхающих и напоминающих ангелов бабочек и стрекоз, которых сотворил мастер из яичной скорлупы. Диву даешься, как можно создать это великолепие из такого хрупкого и неподатливого материала! Но это не сон. Вот они бьют крылышками перед глазами.

Уверен, не пройдете равнодушно и мимо сказочных животных работы художницы Анны Кравченко, на которых нельзя смотреть без умиления; и мимо изящных, тончайшей работы писанок Ольги Сахно. Засмотритесь и на многое другое, что представлено на этой удивительной выставке.

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