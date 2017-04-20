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20.04.2017 исторические параллели Теракты и бомбометания стали традиционным «поздравлением» с любым религиозным праздником от заправил мирового терроризма для населения – неважно, какой страны и конфессии. ТАК, в канун минувшей Пасхи американцы «угостили» своей бомбой-«мамочкой» (одной из самых мощных неядерных бомб в мире) своих же союзников из антиправительственной коалиции в Сирии и устроили острый кризис вокруг Северной Кореи. Террористы-смертники атаковали коптский и православный храмы в двух городах Египта с разницей в несколько часов. В результате взрывов погибли 45 человек, более 140 человек пострадавших. Более сотни жизней унес теракт в Сирии, где в одном из западных районов города Алеппо смертник подорвал себя рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая.

В связи с тем, что все атаки носили глобальный характер, вернемся к их истокам на 16 лет назад. Именно столько лет прошло с начала операции «Милосердный ангел», разразившейся на территории бывшей Югославии, где первые бомбы стали падать как раз на Пасху.

Больше всего досталось Сербии, которую буквально отутюжили бомбами, после чего в ее крупных городах, в особенности в Белграде, все напоминает о войне. С особым усердием бомбили сербские анклавы в Косово, правительственные учреждения и электростанции. Однако у натовских командующих был список неприкасаемых объектов. Так, на металлургический завод в Смедереве не упал ни один снаряд. Вскоре после «бархатной революции», которая завершила эпоху президента Милошевича, предприятие купила американская компания US Steel.

При этом на бомбах, которые сбрасывали на людей, американцы писали яркой краской: «Поздравляем с Пасхой», «Надеемся, что вам это понравится», «Ты все еще хочешь быть сербом?»

Американская армия, пытаясь уничтожить режим Слободана Милошевича, обрушила всю свою мощь на практически беззащитную Югославию. Под удар попали школы и больницы, спальные многоэтажные кварталы и частный сектор. Несколько прямых попаданий уничтожили телецентр в Белграде, 16 журналистов, дежуривших в ту ночь, погибли.

Только за один день свыше двух тысяч погибших и еще почти столько же пропавших без вести. В десятки раз больше раненых. Среди них – военные, полицейские, но больше всего мирного населения: обычных мужчин и женщин, стариков и детей, жителей больших городов и маленьких сел.

В военной операции против Югославии, которая продолжалась 78 дней, в той или иной форме участвовали 19 стран НАТО. Она сопровождалась информационной агрессией. Американский журналист Петер Брок обработал 1500 статей из газет и журналов, опубликованных различными агентствами новостей на Западе, и пришел к выводу, что соотношение публикаций против сербов и в их пользу составляет 40:1.

Ущерб, который был нанесен промышленным, транспортным и гражданским объектам СРЮ в результате почти трехмесячных бомбардировок, измеряется суммой, которая доходит до 100 миллиардов долларов. Число погибших военных и гражданских лиц до сих пор точно не установлено, но оно колеблется в пределах 2500 человек.

В ходе этой агрессии было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около 1000 самолетов и вертолетов, сброшено 79 000 тонн взрывчатки (в том числе 156 контейнеров с 37 440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом). Бомбили не только промышленные предприятия, но и железнодорожные станции, мосты, больницы, детские сады, храмы, построенные еще в средние века.



ТАКИМ образом, было положено начало новой эпохе, в которой военную интервенцию начали прикрывать «борьбой за демократию».

Но если углубиться в историю еще глубже, мы обнаружим, что еще 16 апреля 1944 года, в день православной Пасхи, авиация США и Великобритании обрушила на Белград, другие города Сербии и Черногории тысячи тонн бомб, проведя «ковровое бомбометание». Тогда только в югославской столице под обломками зданий, в огне пожарищ погибли 1160 мирных жителей.

В официальных документах говорилось, что бомбардировка велась, чтобы поразить военные объекты немецкой армии. Но в результате бомбардировки, которую вели более 600 самолетов, пострадал только один немецкий объект – здание гестапо. Потери немецких оккупантов составили в Белграде около 200 человек.

В 1999 году в ночь на католическую Пасху и православное Вербное воскресенье солдаты тех же стран, что и 55 лет назад, атаковали бомбами и крылатыми ракетами те же города. «У них нет Бога», – говорили сербы после этого варварства.

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